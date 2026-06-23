الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 23-6-2026
اسرار
2026-06-22 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 23-6-2026
النهار
اعتبر مستشار سياسي ورئاسي سابق أنّ اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برئيس الجمهورية جوزاف عون كسر القطيعة بين الأخير و"الثنائي الشيعي" ولا سيما "حزب الله". وأكد المستشار أنّ زيارة عرقجي إلى لبنان ستتزامن مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس عون والنائب محمد رعد قد تسبقه زيارة للنائب حسن فضل الله إلى قصر بعبدا. كما تحدّث عن أنّ زيارة عرقجي ستبحث في مخرج لحل قضية السفير الايراني المعيّن في بيروت.
يقول وزير سابق للخارجية إنّ إيران خرجت منتصرة في الحرب الأخيرة بعكس إسرائيل التي تنتصر عسكرياً وتخسر سياسياً لأنّها دولة قامت على الحرب ولا تعرف كيف تفاوض، تماماً كما "حزب الله" في الداخل اللبناني الذي تنقذه طهران سياسياً.
قال وزير سابق إنّ حركة قائد الجيش اللبناني ومواقفه أنّما تُبقي على "شعرة معاوية" بين "حزب الله" والمؤسسات في ظل تبدّل الاوضاع وموازين القوى.
تستعر الخلافات في أكثر من وزارة بين الوزير والمدير العام ما يؤدي إلى قطيعة بينهما وتتقدّم عندها أدوار المستشارين على حساب المديرين.
علّق خبير سياسي على خطابات رؤساء ومسؤولين لما تتضمنه من أخطاء لغوية وفي تحريك الكلمات، معتبراً أنّ المستشارين يقصّرون في واجباتهم أو يجهلون أصول اللغة العربية.
الجمهورية
كشفت مصادر متابعة، أنّ ملف الاستثمار في قطاع الطاقة عاد إلى التداول الجدّي لدى جهات عربية كانت قد جمّدت اهتمامها سابقاً.
همس مسؤول سابق بأنّ بعض القوى الداخلية لم تستوعب بعد حجم التحوُّلات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على لبنان.
تتحدّث أوساط مطلعة عن احتمال بروز مبادرات داخلية جديدة فور اتضاح نتائج المسار التفاوضي الجاري على المستوى الإقليمي.
اللواء
استقر الرأي بين الثنائي ومؤسسات الدولة والجهات المانحة على أن تتولى البلديات الدور المحوري في ما خص إعادة الحياة الى المدن والقرى المنكوبة..
أسهب مفاوض أميركي في عرض الجهود التي بُذلت لمنع إسرائيل من قصف بيروت وصور ثم إعلان الإلتزام بوقف النار.
تنشط حركة تأجير المساكن السالمة من التدمير في بعض أقضية الجنوب، نظراً لطلب المقيمين، وربما العائدين المحتملين أيضاً!
البناء
تقول معلومات دبلوماسية إن قمة جنيف التي جمعت الولايات المتحدة وإيران برعاية قطرية وباكستانية أفضت إلى إنشاء آلية تنفيذية خاصة بمتابعة الملف اللبناني تتألف من لجنتين، سياسية وعسكرية. وتتخذ اللجنة السياسية من الدوحة مقراً دائماً لها، وتعمل تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويتولى تنسيق أعمالها وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، وتضم سفراء الدول المعنية بالاتفاق، وهم بلال قبلان عن لبنان، وعلي صالح آبادي عن إيران، واللواء محمد عامر عن باكستان، اللذان لعبا دوراً فاعلاً في صياغة مذكرة التفاهم، إضافة إلى ممثل الولايات المتحدة في الدوحة الممثلة حالياً بالقائم بالأعمال مو برغوثي بعد انتهاء مهام السفير تيمي ديفيس. أما اللجنة العسكرية فتتخذ من إسلام آباد مقراً لها، وترتبط مباشرة بقيادة الجيش الباكستاني برئاسة المشير عاصم منير يعاونه مدير مكتبه العسكري، وتضم الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز رئيس آلية المراقبة الحالية (المكيانيزم)، وقائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قآني ممثلا بأحد ضباطه الكبار، اضافة الى عبد الله بن محمد الخليفي (رئيس جهاز أمن الدولة القطري) بصفة مباشرة أو عبر ممثل عنه، والعميد الركن جورج رزق الله رئيس الوفد العسكري اللبناني في مفاوضات واشنطن، وتتولى متابعة الترتيبات الأمنية والعسكرية وآليات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن تفاهمات جنيف الخاصة بلبنان.
تقول مصادر باكستانية وقطرية إن الساعات الأولى لتنفيذ تفاهمات جنيف أدت إلى تقدم ملموس في الملفات التي اعتُبرت ذات أولوية في مذكرة التفاهم. فقد بدأت عملياً إجراءات رفع القيود عن شراء النفط الإيراني بما في ذلك للأسواق الأميركية، بالتوازي مع الإفراج عن دفعة أولى بقيمة ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في قطر، فيما سجلت حركة الملاحة والطاقة عبر مضيق هرمز عودة شبه كاملة إلى طبيعتها مع تدفق ما يقارب ثلاثة عشر مليون برميل من النفط يوم أمس نحو الأسواق العالمية حتى ساعات المساء. وفي الملف النووي، يستعد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى إيران للشروع في إعداد خطة تنفيذية خاصة بالتعامل مع مخزون اليورانيوم العالي التخصيب وآليات الوصول إليه ومراقبته، وفق التفاهمات الجديدة. أما في لبنان، فقد ساهم تثبيت وقف إطلاق النار وتراجع الخروقات إلى الحد الأدنى في توفير المناخ اللازم للانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي للترتيبات السياسية والأمنية. بانتظار استكمال تطبيق بقية بنود مذكرة التفاهم ضمن الجداول الزمنية المقرّرة خصوصاً لجان المتابعة لكل من عناوين التفاهم.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
23-6-2026
أسرار الصحف 22-6-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-06-06
أسرار الصحف 6-6-2026
اسرار
2026-06-06
أسرار الصحف 6-6-2026
0
اسرار
2026-05-23
أسرار الصحف 23-5-2026
اسرار
2026-05-23
أسرار الصحف 23-5-2026
0
اسرار
2026-06-22
أسرار الصحف 22-6-2026
اسرار
2026-06-22
أسرار الصحف 22-6-2026
0
اسرار
2026-06-19
أسرار الصحف المحلية ١٩-٦-٢٠٢٦
اسرار
2026-06-19
أسرار الصحف المحلية ١٩-٦-٢٠٢٦
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-06-22
أسرار الصحف 22-6-2026
اسرار
2026-06-22
أسرار الصحف 22-6-2026
0
اسرار
2026-06-19
أسرار الصحف 20-06-2026
اسرار
2026-06-19
أسرار الصحف 20-06-2026
0
اسرار
2026-06-19
أسرار الصحف المحلية ١٩-٦-٢٠٢٦
اسرار
2026-06-19
أسرار الصحف المحلية ١٩-٦-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-06-18
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦
اسرار
2026-06-18
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-02
رويترز عن مصدر قبرصي: كل المؤشرات تشير إلى أن الطائرات المسيرة التي استهدفت قواعد بريطانية في قبرص أطلقها حزب الله في لبنان
آخر الأخبار
2026-03-02
رويترز عن مصدر قبرصي: كل المؤشرات تشير إلى أن الطائرات المسيرة التي استهدفت قواعد بريطانية في قبرص أطلقها حزب الله في لبنان
0
آخر الأخبار
2026-06-19
ترامب: الديمقراطيون يقولون إن إيران أصبحت في وضع أفضل مما كانت عليه قبل 4 أشهر فهل يمكن تخيل أن يمر هذا الكلام
آخر الأخبار
2026-06-19
ترامب: الديمقراطيون يقولون إن إيران أصبحت في وضع أفضل مما كانت عليه قبل 4 أشهر فهل يمكن تخيل أن يمر هذا الكلام
0
خبر عاجل
2026-05-25
أمين مجلس التعاون الخليجي: نرفض محاولات حزب الله لإبقاء لبنان في حالة الفوضى والأزمات
خبر عاجل
2026-05-25
أمين مجلس التعاون الخليجي: نرفض محاولات حزب الله لإبقاء لبنان في حالة الفوضى والأزمات
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-05
قائد الجيش في عين التينة... وموقفٌ لبري من إتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-05
قائد الجيش في عين التينة... وموقفٌ لبري من إتفاق وقف إطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اتفاقات سويسرا: لبنان ضمن مسار تفاوضي واسع بين واشنطن وطهران برعاية إقليمية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اتفاقات سويسرا: لبنان ضمن مسار تفاوضي واسع بين واشنطن وطهران برعاية إقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية تنطلق غدا في واشنطن... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية تنطلق غدا في واشنطن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تدرس ترسيم الخط الأصفر جنوب لبنان ونقل جزء من مهام تدمير الأنفاق للجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تدرس ترسيم الخط الأصفر جنوب لبنان ونقل جزء من مهام تدمير الأنفاق للجيش اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مسار سويسرا يقترح إنشاء خلية لمنع الإشتباك بين حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مسار سويسرا يقترح إنشاء خلية لمنع الإشتباك بين حزب الله وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
على طريق المطار... من يعلّق صورة لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
على طريق المطار... من يعلّق صورة لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اسم نائب لبناني في واجهة فخ التداول
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اسم نائب لبناني في واجهة فخ التداول
0
رياضة
13:40
"بص وشوف مصر بتعمل ايه" في كأس العالم!
رياضة
13:40
"بص وشوف مصر بتعمل ايه" في كأس العالم!
0
رياضة
13:39
شاهدوا كيف غيّرت مصر بدقائق قليلة قَدَرَها في المونديال بعد انتظار دام 90 عامًا
رياضة
13:39
شاهدوا كيف غيّرت مصر بدقائق قليلة قَدَرَها في المونديال بعد انتظار دام 90 عامًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الـ noknok يطرق أبواب Beirut Sports Festival
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الـ noknok يطرق أبواب Beirut Sports Festival
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:31
جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني
أمن وقضاء
06:31
جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني
2
فنّ
11:16
بقلاوة وابتسامة من سرير المستشفى... جيمري بايسال تكشف آخر تطورات حالتها الصحية
فنّ
11:16
بقلاوة وابتسامة من سرير المستشفى... جيمري بايسال تكشف آخر تطورات حالتها الصحية
3
خبر عاجل
08:08
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي
خبر عاجل
08:08
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي
4
أمن وقضاء
12:18
قوى الامن عممت صورة سيراليونية سرقت منزل مخدومها في جديتا وتوارت
أمن وقضاء
12:18
قوى الامن عممت صورة سيراليونية سرقت منزل مخدومها في جديتا وتوارت
5
أمن وقضاء
14:59
الجيش يوقف سوريًّا لارتكابه جريمة قتل و3 مواطنين بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
أمن وقضاء
14:59
الجيش يوقف سوريًّا لارتكابه جريمة قتل و3 مواطنين بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
6
أمن وقضاء
07:55
فوج حرس بيروت أزال الخيم العشوائية في محيط السمرلاند وخيما أخليت من شاغليها في البييال بتكليف من المحافظ عبود
أمن وقضاء
07:55
فوج حرس بيروت أزال الخيم العشوائية في محيط السمرلاند وخيما أخليت من شاغليها في البييال بتكليف من المحافظ عبود
7
أخبار لبنان
05:10
إطلاق نداء لإنقاذ لبنان: للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية... ودعمٌ كامل لها في التفاوض المباشر
أخبار لبنان
05:10
إطلاق نداء لإنقاذ لبنان: للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية... ودعمٌ كامل لها في التفاوض المباشر
8
أخبار لبنان
15:25
مسؤول اميركي: واشنطن تطلق آلية مراقبة عبر "CENTCOM" وتستضيف محادثات لبنانية–إسرائيلية لبحث وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
15:25
مسؤول اميركي: واشنطن تطلق آلية مراقبة عبر "CENTCOM" وتستضيف محادثات لبنانية–إسرائيلية لبحث وقف إطلاق النار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More