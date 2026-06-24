أسرار الصحف المحلية ٢٤-٦-٢٠٢٦

النهار

شكك ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالحريق الذي اصاب مستودعاً لوزارة الاتصالات في الدكوانه واعتبره البعض متعمداً لإخفاء سرقات ما يستدعي فتح تحقيق قضائي في الحريق.

يشكو لبنانيون كثر من اقفال ابواب السفارات ومراكز استقبال طلبات التأشيرات بذريعة كثرة الطلبات وعدم امكان معالجتها في فترة قياسية مما يلحق ظلماً بكثيرين لديهم ضرورات للسفر.

قوبل إقرار التأشيرة الذهبية في لبنان بكثير من الاستخفاف والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات تدعو المستثمرين الى احضار الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وطرق وتسهيلات معهم حال قدومهم.

توقف مراقبون عند الفترة الزمنية القياسية لردّ نائب الرئيس الاميركي على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رغم الفارق في التوقيت بين البلدين.

انتظر اللبنانيون الاثنين صدور قرار عن وزيرة التربية والتعليم العالي بشأن الامتحانات الرسمية كما تعهدت سابقاً الا انهم اعتبروا ان عدم الإدلاء بأي موقف في هذا الشأن يعتبر استخفافاً بهم ويتمنون على رئيس الحكومة حسم الأمر ليبنوا على الشيء مقتضاه.

الجمهورية

تردّد أنّ مرجعاً رسمياً تلقّى معطيات خارجية تفيد بأنّ الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار يختبر جدّية التجاوب ميدانياً مع ضغوط عاصمة كبرى.

لوحظ أنّ مسؤولين أجانب كثّفوا اتصالاتهم ببيروت خلال اليومَين الماضيَين للاستفسار عن مدى جهوزية الدولة لمواكبة أي تطوّرات إقليمية مفاجئة.

همس ديبلوماسي غربي بأنّ لبنان يُنظر إليه حالياً كأحد مؤشرات نجاح أو فشل التفاهمات الجارية في المنطقة.

اللواء

لا تزال محاولات بعض النواب لتطوير التنسيق في إطار استعادة تجربتي "قرنة شهوان" والبريستول تواجه صعوبات معيقة!

ما تزال دولة كبرى تعمل بجهد للحؤول دون عودة دولة أوروبية صديقة إلى دور في ما خص ترتيبات وقف النار في الجنوب، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية.

ينشط "اللوبي الصهيوني" في الولايات المتحدة لمواجهة حملة الدعاوى التي يعتزم أميركيون من أصل لبناني تقديمها أمام المحاكم المختصة للتعويض عن تدمير المنازل، خاصة في مدينة بنت جبيل.

البناء

تنقل مصادر إعلامية إسرائيلية وأميركية أن الانقسام داخل المؤسسة السياسية والأمنية في "إسرائيل" يتمحور حول كيفية التعامل مع الواقع الذي فرضه التفاهم الأميركي الإيراني أكثر مما يتمحور حول الموقف المعلن منه. فهناك تيار يضم شخصيات أمنية وعسكرية حالية وسابقة وحلفاء لواشنطن داخل المؤسسة الحاكمة يرى أن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع إدارة ترامب والتكيّف مع خياراتها، انطلاقاً من أن "إسرائيل" لا تملك القدرة على خوض مواجهة مفتوحة مع إيران أو فرض أجندتها على الولايات المتحدة. في المقابل، يدفع تيار أكثر تشدداً، مدعوم من أوساط اليمين العقائدي وبعض حلفاء نتنياهو، نحو مواصلة الضغوط السياسية والإعلامية لإفراغ الاتفاق من مضمونه أو تعطيل نتائجه الإقليمية، خصوصاً في لبنان وغزة. وتشير هذه المصادر إلى أن بنيامين نتنياهو يقف عملياً بين الاتجاهين؛ فهو يقود خطاباً إعلامياً متشدداً يطمئن به قاعدته السياسية ويمنع ظهور صورة الهزيمة، لكنه في الممارسة الفعلية يتجنب الصدام المباشر مع ترامب، مدركاً أن خسارة الغطاء الأميركي أخطر على "إسرائيل" من القبول باتفاق لا يرضيه بالكامل. لذلك يبدو أن نتنياهو يحاول رفع سقف الاعتراض إلى أقصى حد ممكن من دون الوصول إلى نقطة كسر العلاقة مع واشنطن.

تنقل مصادر إعلامية أميركية مطلعة على نقاشات الإدارة أن الانقسام داخل فريق الرئيس دونالد ترامب لم يعد يدور حول أصل الاتفاق مع إيران بقدر ما يدور حول كيفية تنفيذه. بين تيار يقوده نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف يرى أن نجاح الاتفاق يتطلب ضبط السلوك الإسرائيلي ومنع أي تصعيد في لبنان يهدد التفاهمات الناشئة ويعيد الضغط على أسواق الطاقة والاقتصاد الأميركي بعدما أعلنت إيران ونفذت معادلة لبنان مقابل هرمز. في المقابل، يدفع مسؤولون وشخصيات قريبة من المقاربة الإسرائيلية نحو تشديد شروط التنفيذ والإبقاء على أدوات الضغط الإقليميّ خشية أن يتحول الاتفاق إلى مظلة تمنح إيران وحلفاءها مكاسب استراتيجية إضافية. وقد لاحظ مطلعون على محادثة كل من نائب الرئيس الأميركي ووزير خارجيته مع الرئيس اللبناني تفاوتا في النص والتوجهات إلى حد التناقض، وتقول هذه المصادر إن ميزان القوى الحالي يميل بوضوح إلى الفريق الأول، ليس بسبب تفوقه العددي داخل الإدارة، بل لأنه يعبر عن الخيار الذي تبناه ترامب شخصياً بعد الحرب، والقائم على أولوية الاستقرار الاقتصادي وخفض مخاطر المواجهة الإقليمية. لذلك تبدو قدرة المعسكر المعارض محصورة في إبطاء التنفيذ أو التأثير على تفاصيله أكثر من قدرته على إسقاطه.

الديار

أكدت مصادر مطلعة على مجريات الأوضاع في الجنوب "للديار" أن حزب الله لا ينظر الى خرق جيش الاحتلال الاسرائيلي لوقف النار في النبطية الفوقا والذي سقط جراءه شهيدين وعدد من الجرحى، باعتباره حادثاً عملاتياً منعزلاً، بل مقدمة لتكريس قواعد اشتباك جديدة في فترة الهدنة، لأن ما حصل متعمد واستهدف عدد من المدنيين في منطقة مكشوفة ولا مجال للالتباس في هذه الواقعة. ووفق تلك الأوساط، لم يكن إصدار الحزب لبيانه الشديد اللهجة، مجرد تعبير عن الشجب او التنديد، بل تسجيل لموقف علني بعدم إمكانية السكوت عن خروقات مماثلة، لأن السكان في الجنوب ليسوا مجرد أرقام يمكن الاستهانة بدمائهم والسماح لجنود الاحتلال باستهدافهم.