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أسرار الصحف 3-7-2026
اسرار
2026-07-02 | 23:38
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أسرار الصحف 3-7-2026
النهار
- في ظل الكلام عن تراخي الحملة الأمنية، أعلنت قوى الأمن الداخلي أن الحملة أسفرت حتى تاريخه عن حجز 880 دراجة آلية، و58 سيارة مخالفة، وتنظيم 4528 محضر مخالفة، وذلك خلال فترة أسبوع.
- على رغم توقف الحرب من دون دليل أكيد على انتهائها، فإن مصير المدارس والمؤسسات الرعائية لا يزال مجهولاً بالنسبة للعام الدراسي المقبل اذ لن تجرؤ ادارات كثيرة على الاستثمار في الترميم أو اعادة البناء قبل أيلول المقبل ما يعرض السنة الدراسية المقبلة لخطر البدء في الموعد المحدد.
- تتمهل بعض الجهات الرسمية البدء بالإعمار وترميم البنى التحتية الضرورية، بعد تأجيل الدخول التجريبي للجيش اللبناني إلى الجنوب، اذ تبرز مخاوف من الشروع في البناء، ومن ثم عودة الحرب، ما يجعل عودة الأهالي متعثرة.
- قال وزير سابق إنه لولا تدخل رئيس الجمهورية جوزاف عون شخصيا شارحاً بعض بنود اتفاق الإطار مع إسرائيل خصوصا في ما يتعلق بتعليق وليس الغاء مقاضاة إسرائيل لظلت الأفكار المغلوطة عالقة في أذهان المواطنين وفق ما يريد لها البعض.
الجمهورية
- تردّد أنّ مرجعاً دستورياً أبلغ أكثر من جهة سياسية، أنّ النقاش الدائر حول "صيغة الإطار" يتجاوز الاعتبارات القانونية إلى حسابات سياسية داخلية تتصل بكيفية تسويقها للرأي العام.
- لوحظ أنّ اتصالات خارجية تكثفت مع مسؤولين لبنانيّين بهدف منع انتقال الخلاف حول تنفيذ التفاهمات إلى أزمة حكومية.
- أكّد مطّلعون، أنّ دولة إقليمية دخلت على خط التواصل مع إحدى المرجعيات الرسمية لاحتواء توتر داخلي كاد يهدِّد بفتنة.
اللواء
- تهتم دوائر أجنبية بالشخصيات اللبنانية التي ستشارك في تشييع المرشد الإيراني الراحل، والشخصيات التي تلقَّت دعوات، ولم تشارك.
- تتكاثر المطالبات باسترداد الأموال المسلوبة، من أجل سداد الودائع الكبيرة، ولكن لا نتائج عملية، تعزِّز التفاؤل بإمكان نجاح عمليات الاسترداد.
- اختلفت التقارير المعلوماتية بين مصادر دولية ومصادر محلية حول نسب النزوح، ونسب العائدين والذين لم تتسنَّ لهم العودة.
البناء
- علق مرجع سياسي بارز على حديث رئيس حزب القوات اللبنانية عن اتفاق 17 أيار وتمني جعجع لو نفذ الاتفاق بالقول "يبدو أن جعجع لم يكن يتابع بسبب انشغاله بحرب الجبل" ودعاه للعودة إلى كلام الرئيس السابق أمين الجميل الذي يقول في يومياته عن تلك المرحلة، إن الإسرائيليين سلّموا، عشية التوقيع، عبر رئيس الوفد الأميركي موريس درايبر، "رسالة جانبيّة" أضافت نصاً يجعل الانسحاب الإسرائيلي مشروطًا بانسحاب القوات السورية ويروي أنّه اعترض فورًا لدى درايبر، وقال له، في اقتباس قصير: "مفاوضاتنا هي لانسحاب الجيش الإسرائيلي". وأضاف: "أما مشكلة الجيش السوري فنحن نحلّها بالتعاون مع الدول العربية". ويتابع "النتيجة أن الشروط الإسرائيلية بقيت كما هي"، "ولم ينجح الأميركيون في حمل "إسرائيل" على سحبها"، "ولم تنفذ "إسرائيل" موجباتها". ثم يكتب أنه طلب لاحقًا لقاء الرئيس الأميركي رونالد ريغان لتحريك الضمانات الأميركيّة، لكن من دون جدوى، ويخلص إلى العبارة الدالة: "تذكّرت قول ريتشارد نيكسون… نحن الأميركيين وللأسف نهرب خلال الأزمات"، ويقول المرجع إن الاتفاق لم ينفذ فسقط قبل أن يتم إلغاؤه بعد سنة لأنه مفخّخ بشرط الانسحاب السوريّ، كما تم تفخيخ الاتفاق الحالي بشرط نزع سلاح حزب الله.
- توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية عند التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني حول اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي وقد تضمنت إدانة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيداً على الطابع السيادي للقرار بصدد الاتفاق والدعوة لإدارة النقاش حوله في مناخ هادئ، محذراً من الوقوع في فخ "الهروب من مساحة الضغط التي يفرضها الوضع الحالي في الجنوب إلى تفاهمات سريعة لا تؤدي إلى استقرار مستدام وتكون بمثابة مسكّنات لا تضمن الاستقرار، ومن بعد ذلك يؤثر على لبنان والمحيط"، وأبدت دهشتها من أن تكون الحكومة السورية أكثر تبصّراً من الحكومة اللبنانيّة تجاه مخاطر الاتفاق. وقالت إن هذه الملاحظات تشبه ما تبلغته بيروت من عواصم أوروبيّة وقد يكون موقف شيباني تعبيراً عن موقف عربي وتركي وربما أوروبي إضافة لموقف حكومته.
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