الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 3-7-2026

اسرار
2026-07-02 | 23:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 3-7-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 3-7-2026

النهار

- في ظل الكلام عن تراخي الحملة الأمنية، أعلنت قوى الأمن الداخلي أن الحملة أسفرت حتى تاريخه عن حجز 880 دراجة آلية، و58 سيارة مخالفة، وتنظيم 4528 محضر مخالفة، وذلك خلال فترة أسبوع. 

- على رغم توقف الحرب من دون دليل أكيد على انتهائها، فإن مصير المدارس والمؤسسات الرعائية لا يزال مجهولاً بالنسبة للعام الدراسي المقبل اذ لن تجرؤ ادارات كثيرة على الاستثمار في الترميم أو اعادة البناء قبل أيلول المقبل ما يعرض السنة الدراسية المقبلة لخطر البدء في الموعد المحدد. 

- تتمهل بعض الجهات الرسمية البدء بالإعمار وترميم البنى التحتية الضرورية، بعد تأجيل الدخول التجريبي للجيش اللبناني إلى الجنوب، اذ تبرز مخاوف من الشروع في البناء، ومن ثم عودة الحرب، ما يجعل عودة الأهالي متعثرة.

- قال وزير سابق إنه لولا تدخل رئيس الجمهورية جوزاف عون شخصيا شارحاً بعض بنود اتفاق الإطار مع إسرائيل خصوصا في ما يتعلق بتعليق وليس الغاء مقاضاة إسرائيل لظلت الأفكار المغلوطة عالقة في أذهان المواطنين وفق ما يريد لها البعض. 

الجمهورية

- تردّد أنّ مرجعاً دستورياً أبلغ أكثر من جهة سياسية، أنّ النقاش الدائر حول "صيغة الإطار" يتجاوز الاعتبارات القانونية إلى حسابات سياسية داخلية تتصل بكيفية تسويقها للرأي العام.

- لوحظ أنّ اتصالات خارجية تكثفت مع مسؤولين لبنانيّين بهدف منع انتقال الخلاف حول تنفيذ التفاهمات إلى أزمة حكومية.

- أكّد مطّلعون، أنّ دولة إقليمية دخلت على خط التواصل مع إحدى المرجعيات الرسمية لاحتواء توتر داخلي كاد يهدِّد بفتنة.


اللواء

- تهتم دوائر أجنبية بالشخصيات اللبنانية التي ستشارك في تشييع المرشد الإيراني الراحل، والشخصيات التي تلقَّت دعوات، ولم تشارك.

- تتكاثر المطالبات باسترداد الأموال المسلوبة، من أجل سداد الودائع الكبيرة، ولكن لا نتائج عملية، تعزِّز التفاؤل بإمكان نجاح عمليات الاسترداد.

- اختلفت التقارير المعلوماتية بين مصادر دولية ومصادر محلية حول نسب النزوح، ونسب العائدين والذين لم تتسنَّ لهم العودة.


البناء

- علق مرجع سياسي بارز على حديث رئيس حزب القوات اللبنانية عن اتفاق 17 أيار وتمني جعجع لو نفذ الاتفاق بالقول "يبدو أن جعجع لم يكن يتابع بسبب انشغاله بحرب الجبل" ودعاه للعودة إلى كلام الرئيس السابق أمين الجميل الذي يقول في يومياته عن تلك المرحلة، إن الإسرائيليين سلّموا، عشية التوقيع، عبر رئيس الوفد الأميركي موريس درايبر، "رسالة جانبيّة" أضافت نصاً يجعل الانسحاب الإسرائيلي مشروطًا بانسحاب القوات السورية ويروي أنّه اعترض فورًا لدى درايبر، وقال له، في اقتباس قصير: "مفاوضاتنا هي لانسحاب الجيش الإسرائيلي". وأضاف: "أما مشكلة الجيش السوري فنحن نحلّها بالتعاون مع الدول العربية". ويتابع "النتيجة أن الشروط الإسرائيلية بقيت كما هي"، "ولم ينجح الأميركيون في حمل "إسرائيل" على سحبها"، "ولم تنفذ "إسرائيل" موجباتها". ثم يكتب أنه طلب لاحقًا لقاء الرئيس الأميركي رونالد ريغان لتحريك الضمانات الأميركيّة، لكن من دون جدوى، ويخلص إلى العبارة الدالة: "تذكّرت قول ريتشارد نيكسون… نحن الأميركيين وللأسف نهرب خلال الأزمات"، ويقول المرجع إن الاتفاق لم ينفذ فسقط قبل أن يتم إلغاؤه بعد سنة لأنه مفخّخ بشرط الانسحاب السوريّ، كما تم تفخيخ الاتفاق الحالي بشرط نزع سلاح حزب الله.

- توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية عند التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني حول اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي وقد تضمنت إدانة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيداً على الطابع السيادي للقرار بصدد الاتفاق والدعوة لإدارة النقاش حوله في مناخ هادئ، محذراً من الوقوع في فخ "الهروب من مساحة الضغط التي يفرضها الوضع الحالي في الجنوب إلى تفاهمات سريعة لا تؤدي إلى استقرار مستدام وتكون بمثابة مسكّنات لا تضمن الاستقرار، ومن بعد ذلك يؤثر على لبنان والمحيط"، وأبدت دهشتها من أن تكون الحكومة السورية أكثر تبصّراً من الحكومة اللبنانيّة تجاه مخاطر الاتفاق. وقالت إن هذه الملاحظات تشبه ما تبلغته بيروت من عواصم أوروبيّة وقد يكون موقف شيباني تعبيراً عن موقف عربي وتركي وربما أوروبي إضافة لموقف حكومته.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 2-7-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-07-01

أسرار الصحف 2-7-2026

LBCI
اسرار
2026-06-30

أسرار الصحف 1-7-2026

LBCI
اسرار
2026-06-02

أسرار الصحف 3-6-2026

LBCI
اسرار
2026-06-30

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-07-01

أسرار الصحف 2-7-2026

LBCI
اسرار
2026-06-30

أسرار الصحف 1-7-2026

LBCI
اسرار
2026-06-30

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-06-28

أسرار الصحف 29-6-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:44

شيباني من طرابلس: لتعزيز العلاقة السورية اللبنانية بما هو فيه خير البلدين ومتري يدعو إلى انشاء اللجنة السورية اللبنانية العليا

LBCI
أمن وقضاء
16:00

اللواء عبدالله استقبل قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:27

الاتحاد الأوروبي: نرحب باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وندعو الجميع للالتزام به ووقف دائم للأعمال العدائية

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-21

قوى الأمن: تدابير سير الليلة في الأشرفية لمناسبة احتفالية عيد الموسيقى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
رياضة
13:23

لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم

LBCI
أخبار دولية
13:21

الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

صالون الشرف… لوك جديد وترقية لتجربة السفر في مطار بيروت

LBCI
رياضة
13:20

نتائج كأس العالم ومباريات الساعات المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
13:19

بين سوريا ولبنان مشكلة اعتراف

LBCI
أخبار لبنان
13:13

الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ

LBCI
أخبار لبنان
13:07

مصدر للـLBCI: إشادة سورية بموقف بري خلال الحرب السورية وانفتاح على جميع المكونات اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
رياضة
06:35

بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل

LBCI
أمن وقضاء
11:22

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
أخبار لبنان
07:52

عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة

LBCI
أخبار دولية
00:48

بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران

LBCI
صحف اليوم
07:30

جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه

LBCI
أخبار لبنان
10:46

تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More