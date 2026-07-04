الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 04-07-2026

اسرار
2026-07-03 | 23:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 04-07-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 04-07-2026


اللواء


تخوف دبلوماسي غربي من أن تكون لازمة تحقيق «الإصلاحات للمساعدة» تهدف إلى تبرئة المجتمع الدولي من تهمة التخلي عن لبنان، وتركه فريسة للتدخلات الإقليمية والدولية



تتعاظم في ما وراء الكواليس، خبريات اختفاء المساعدات، أو استحواذ جهات معنية عليها، لتوزيعها على خاصياتها!



يُعاني وزير سابق عزلة سياسية وتحالفية، بعد ان قرّر «ثنائي سياسي» مدّ الجسور مع رئيس حزب وسطي في أكثر من منطقة.




الجمهورية



يتردد أن عدداً من السفراء سألوا مراجع لبنانية عن مدى قدرة المؤسسات الرسمية على استيعاب أي استحقاقات أمنية وإدارية قد تفرضها المرحلة المقبلة.



لوحظ أن الخطاب السياسي لبعض القوى شهد تعديلاً تدريجياً، مع انتقال التركيز من رفض التفاوض إلى النقاش حول شروط التنفيذ وضماناته.



كشفت أوساط متابعة، أن ملف إعادة الإعمار عاد بقوة إلى اللقاءات الديبلوماسية، لكن ربطه بالتطورات الأمنية لا يزال قائماً.




البناء



يقول مرجع سياسي إن النقاش الدائر حول اتفاق 26 حزيران لا يتمحور حول ما الذي سيفعله معارضوه لإسقاطه، بل حول ما الذي سيفعله أصحابه لإنقاذه وتطبيقه. فالمعارضة، على اختلاف مواقعها السياسية والطائفية، لا تبدو معنية بتشكيل جبهة موحّدة، ولا بالنزول إلى الشارع، ولا حتى بإسقاط الحكومة، بل تكتفي بحجب الغطاء السياسي والإعلامي عن الاتفاق وتركه مكشوفاً أمام الرأي العام اللبناني، بانتظار أن يواجه اختبار الوقائع. وفي المقابل، تبدو مهمة أصحاب الاتفاق أكثر تعقيداً. لأن "إسرائيل"، كما يظهر من سلوكها، حصلت على معظم ما أرادته، ولم تعُد تجد مصلحة في تنفيذ أي التزام مقابل، بل تتصرف بثقة المنتصر الذي يسوّق الاتفاق لجمهوره بوصفه إنجازاً سياسياً وأمنياً. أما الولايات المتحدة، فقد تعاملت مع الاتفاق بوصفه ورقة ضمن مفاوضاتها مع إيران، ولم تحسم بعد الصيغة النهائية للترتيبات التي يجري التفاوض عليها، سواء بالعودة إلى مذكرة التفاهم السابقة أو بالانتقال إلى مسار جديد قد يفرض آلية مختلفة لمعالجة الملف اللبناني، وربما يضع بيروت في إطار تنسيقي تكون طهران جزءاً منه. وحتى تتبلور نتائج هذا المسار، الذي قد يمتدّ ستين يوماً أو أكثر، ستبقى السلطة اللبنانية معلقة على إيقاع التفاوض الأميركي الإيراني، فيما يستمر النزيف اليومي جنوباً ومعه نزيف معنوي لسمعة السلطة التي لا تملك سوى إصدار المزيد من الشروحات والدفاعات عن اتفاق يكشف كل توضيح جديد لبنوده مزيداً من الثغرات، ويجعل صورته في الداخل أكثر سوءاً وصعوبة في التسويق.



يتوقف متابعون لرموز حملها تشييع السيد علي خامنئي أمام كونه يأتي بعد حرب شهدت استهدافاً إيرانياً لدول خليجية وتعطيلاً لحركة تدفق النفط العالمية، ورغم ذلك فإن مستوى التمثيل العربي والدولي في مراسم التشييع يلفت الانتباه بوصفه مؤشراً سياسياً يتجاوز طبيعة العلاقات الثنائية، حيث حضور وفود عربية رسمية رفيعة من السعودية ومصر وقطر وسلطنة عُمان، إلى جانب وفود رفيعة من روسيا والصين وباكستان ودول أخرى، وهو ما لا يمكن تفسيره بتحسن العلاقات الدبلوماسية، بل يعكس اعترافاً عملياً بموازين قوى جديدة فرضتها الحرب. وفي مثل هذه المناسبات، لا تكتفي الدول بتقديم واجب العزاء، بل تحدّد عبر مستوى تمثيلها كيفية تموضعها في النظام الإقليمي والدولي. ومن هذه الزاوية، يبدو التشييع تعبيراً عن الاعتراف بإيران كقوة صاعدة خرجت من الحرب، رغم الخسائر التي تكبّدتها، بمكانة سياسية واستراتيجية أعلى مما كانت عليه قبلها، وبحقيقة أن التعامل معها بات ضرورة يفرضها ميزان القوى الجديد أكثر مما تمليه اعتبارات الود أو التقارب السياسي.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

04-07-2026

أسرار الصحف 3-7-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-04-17

أسرار الصحف 18-04-2026

LBCI
اسرار
2026-07-02

أسرار الصحف 3-7-2026

LBCI
اسرار
2026-07-01

أسرار الصحف 2-7-2026

LBCI
اسرار
2026-06-30

أسرار الصحف 1-7-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-07-02

أسرار الصحف 3-7-2026

LBCI
اسرار
2026-07-01

أسرار الصحف 2-7-2026

LBCI
اسرار
2026-06-30

أسرار الصحف 1-7-2026

LBCI
اسرار
2026-06-30

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-04

الرئيس سلام: قراراتنا تُنفّذ والمطلوب التشدد بها وكنّا نتمنى لو نُفّذت أسرع لكن هذه إمكاناتنا وبالنسبة للمفاوضات فلا مفاوضات بعد وما يحصل هي لقاءات تمهيدية

LBCI
أخبار دولية
2026-04-22

الحرس الثوري الإيراني يعلن "احتجاز" سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-23

وزيرة البيئة تنعى الناشطة منى خليل: نطلق "جائزة منى خليل للالتزام البيئي" تقديراً لمسيرتها الاستثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-27

تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تصميم الأزياء في LAU بالتعاون مع إيلي صعب… عشرة أعوام من صناعة المصمّمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من يملك قلم التوقيع مع سوريا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

منتخب لبنان لكرة السلة يعود بفوز ثمين من جدة وجولة على نتائج كأس العالم لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الجبهة اللبنانية الإسرائيلية: تقييم إسرائيليّ داخليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

من آثار الحرب إلى مراسم الوداع… طهران تستعد لتوديع مرشدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في طهران... تحضيرات واسعة لتشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الحرب فتحت أبواباً جديدة... ولبنان أمام فرصة تاريخية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

"قالوا عنّا مجانين"... بول ومارك اختارا العودة إلى لبنان رغم التحديات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
06:28

بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم

LBCI
أخبار لبنان
06:38

حركة "أمل" تجدد رفضها القاطع لـ"إتفاق الإطار": الجيش اللبناني قائداً وضباطا ورتباء وأفراد هم الرهان

LBCI
أمن وقضاء
05:57

تدابير سير على الأوتوستراد الدولي بين جبيل وشكا بسبب أعمال صيانة وتزفيت

LBCI
صحف اليوم
01:36

إجراءات الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان تقيّد حركة «يونيفيل»

LBCI
منوعات
10:05

هجوم يهز موناكو… مطاردة امرأة تنكّرت بزي رجل: لن تصدقوا كيف انتهت!

LBCI
أمن وقضاء
06:46

الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

"قالوا عنّا مجانين"... بول ومارك اختارا العودة إلى لبنان رغم التحديات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More