الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 7-7-2026
اسرار
2026-07-06 | 23:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 7-7-2026
النهار
نُقِل بالتواتر عن مسؤولين إيرانيين عتبهم على "حزب الله" لتكليفه عدداً من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من لبنان لتغطية مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل السيد علي خامنئي، من دون التنبّه إلى ضرورة تمثيل لبنان أيضاً بمستوى رفيع من الإعلاميين.
تردَّد أنّ وزيراً يُكثر من جولاته ولقاءاته بعدما أُبلغ بعدم الرضا عن أدائه في الوزارة التي يشغلها، بعدما كانت الآمال المعقودة عليه تتجاوز بكثير ما أنجزه.
لوحظ أنّه على رغم قرار مجلس الوزراء باعتماد تسمية الفنان زياد الرحباني لاوتوستراد المدينة الرياضية، فإن "إذاعة الرسالة" التي تتبع حركة أمل لا تزال تعتمد الاسم السابق "أوتوستراد حافظ الأسد".
يقول سفير سابق إنّ الديبلوماسية اللبنانية في غير بلد تُعاني من بطء الحركة وتراجع الفاعلية بسبب أوضاع لبنان من جهة، وبسبب قلّة الخبرة والتجربة لدى هؤلاء من جهة أخرى.
يتوقّع مسؤول سياسي أن تتمدّد حملة مكافحة الفساد من العراق إلى دول أخرى منها لبنان وذلك في إطار خطط التضييق على حرية تنقّل الأموال "النظيفة" وتلك الناتجة أو المموّلة للإرهاب.
الجمهورية
تبيّن أنّ أكثر من جهة رسمية بدأت إعداد ملفات تقنية مرتبطة بالجنوب، تحسباً لدخول ترتيبات جديدة حيّز التنفيذ، إذا توافرت الظروف السياسية المناسبة.
لوحظ أنّ أكثر من مرجع بدأ يطلب تقارير يومية عن انعكاسات التطورات الإقليمية على الداخل اللبناني، في ظل اقتناع متزايد بأنّ المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عن مرحلة إدارة الأزمة السابقة.
سئل ديبلوماسي غربي عن إمكانية إحياء اتفاق تاريخي قديم كمخرج للواقع الميداني، فأجاب: "مات وشبع موتاً منذ أكثر من ٥٠ سنة".
البناء
تنظر الصحافة الأميركية إلى لقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو باعتباره اجتماعاً لتحديد قواعد المرحلة التالية أكثر منه مناسبة لتأكيد متانة التحالف التقليدي. وكتب جوناثان ليمير في مجلة «ذي أتلانتيك» أن الاجتماع سيكشف ما إذا كان ترامب مستعداً لاستخدام نفوذه الشخصيّ لفرض أولوياته على نتنياهو، بعدما بات الاتفاق مع إيران جزءاً من رصيده السياسي. ورأى ديفيد إغناتيوس في «واشنطن بوست» أن واشنطن انتقلت من مرحلة دعم "إسرائيل" في الحرب إلى مرحلة منع اندلاع حرب جديدة قد تقوّض الاستقرار الإقليمي. أما توماس فريدمان في «نيويورك تايمز» فاعتبر أن التحدي الحقيقي أمام ترامب لم يعد كيفية احتواء إيران، بل كيفية إدارة نتنياهو ومنعه من جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة جديدة تخالف أولوياتها الاقتصادية والاستراتيجية. كما لفت باراك رافيد في موقع «أكسيوس» إلى أن البيت الأبيض يريد من اللقاء تثبيت التفاهمات التي أعقبت الحرب، وفي مقدمها منع أي خطوات إسرائيلية أحادية قد تؤدي إلى انهيار المسار الدبلوماسي.
يطغى الربط بين نتائج لقاء واشنطن ومستقبل الحرب والانتخابات معاً على مقالات الصحافة الإسرائيلية. وكتب عاموس هرئيل في «هآرتس» أن المؤسسة الأمنية تخشى أن يخرج نتنياهو من واشنطن بقيود أميركية على «حرية العمل» العسكري في لبنان، وهو ما تعتبره القيادة العسكرية ركناً أساسياً في عقيدة الردع. ويرى ناحوم برنياع في «يديعوت أحرونوت» أن السؤال لم يعد من انتصر في الحرب على إيران، بل ما إذا كان نتنياهو سيحافظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة بعد التباينات الأخيرة. أما بن كسبيت في «معاريف» فاعتبر أن نتنياهو يحتاج إلى صورة تفاهم مع ترامب أكثر من أي إنجاز عسكري، لأن الانتخابات المقبلة ستدور أيضاً حول علاقته بالإدارة الأميركية. وفي السياق نفسه، كتب يوسي يهوشع في «يديعوت أحرونوت» أن الجيش الإسرائيلي يتمسك بحرية العمل في لبنان باعتبارها الضمانة الأساسية لمنع إعادة بناء قدرات حزب الله، فيما يرى عدد من المعلقين أن أي تقييد لهذه الحرية سيمنح المعارضة، وفي مقدمها غادي آيزنكوت، ورقة سياسية مهمة في مواجهة نتنياهو.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
7-7-2026
أسرار الصحف 6-7-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-07-05
أسرار الصحف 6-7-2026
اسرار
2026-07-05
أسرار الصحف 6-7-2026
0
اسرار
2026-07-02
أسرار الصحف 3-7-2026
اسرار
2026-07-02
أسرار الصحف 3-7-2026
0
اسرار
2026-07-01
أسرار الصحف 2-7-2026
اسرار
2026-07-01
أسرار الصحف 2-7-2026
0
اسرار
2026-06-30
أسرار الصحف 1-7-2026
اسرار
2026-06-30
أسرار الصحف 1-7-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-07-05
أسرار الصحف 6-7-2026
اسرار
2026-07-05
أسرار الصحف 6-7-2026
0
اسرار
2026-07-03
أسرار الصحف 04-07-2026
اسرار
2026-07-03
أسرار الصحف 04-07-2026
0
اسرار
2026-07-02
أسرار الصحف 3-7-2026
اسرار
2026-07-02
أسرار الصحف 3-7-2026
0
اسرار
2026-07-01
أسرار الصحف 2-7-2026
اسرار
2026-07-01
أسرار الصحف 2-7-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-24
ترامب يتهم رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم الولاية بـ"التحريض على التمرد"
أخبار دولية
2026-01-24
ترامب يتهم رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم الولاية بـ"التحريض على التمرد"
0
خبر عاجل
2026-07-01
سلام للـLBCI: خلال فترة المفاوضات مع حكومة الفصل العنصري في جنوب افريقيا ولتسهيل المفاوضات تم ايضا تعليق مسارات المقاضاة ولكن لم نتخلّ عنها بالكامل
خبر عاجل
2026-07-01
سلام للـLBCI: خلال فترة المفاوضات مع حكومة الفصل العنصري في جنوب افريقيا ولتسهيل المفاوضات تم ايضا تعليق مسارات المقاضاة ولكن لم نتخلّ عنها بالكامل
0
حال الطقس
2026-07-02
طقس صيفي حار معتاد والرطوبة مرتفعة
حال الطقس
2026-07-02
طقس صيفي حار معتاد والرطوبة مرتفعة
0
خبر عاجل
2026-04-17
ستارمر: نرحب بإعلان إعادة فتح مضيق هرمز
خبر عاجل
2026-04-17
ستارمر: نرحب بإعلان إعادة فتح مضيق هرمز
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مونديال القارة الاميركية: مفاجآت وتفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مونديال القارة الاميركية: مفاجآت وتفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تكريم بطلي كاساندرا… حنين إلى الشاشة الواحدة في زمن المشاهدة المنفردة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تكريم بطلي كاساندرا… حنين إلى الشاشة الواحدة في زمن المشاهدة المنفردة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
خلف كل رهان صغير هناك سوق ضخم يحقق أرباحًا كبيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
خلف كل رهان صغير هناك سوق ضخم يحقق أرباحًا كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سقوط الترشيحات وبروز التدخلات... كرة القدم بعد مونديال ترامب لن تكون كما قبله
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سقوط الترشيحات وبروز التدخلات... كرة القدم بعد مونديال ترامب لن تكون كما قبله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
كريم عنداري يعلن النسخة الجديدة من Beirut Sports Festival
تقارير نشرة الاخبار
13:28
كريم عنداري يعلن النسخة الجديدة من Beirut Sports Festival
0
أخبار دولية
13:17
أنقرة… حيث يُعاد رسم خريطة الأمن العالمي
أخبار دولية
13:17
أنقرة… حيث يُعاد رسم خريطة الأمن العالمي
0
أخبار دولية
13:14
المرشد الايراني الراحل بين الملايين في شوارع طهران
أخبار دولية
13:14
المرشد الايراني الراحل بين الملايين في شوارع طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
نتنياهو يزعم ان قرى في الجنوب طلبت الانضمام الى اسرائيل وحمايتها.. فماذا يقول اهلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
نتنياهو يزعم ان قرى في الجنوب طلبت الانضمام الى اسرائيل وحمايتها.. فماذا يقول اهلها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
2
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
3
فنّ
03:27
بزفاف متنقّل… هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان شوارع القاهرة (فيديو)
فنّ
03:27
بزفاف متنقّل… هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان شوارع القاهرة (فيديو)
4
أخبار لبنان
13:16
مصدر مسؤول للـLBCI: وصول مرتقب للجنرال كلير فيلد إلى بيروت لبدء تنفيذ المناطق النموذجية...وصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل هي التي أتاحت الهدوء النسبي في الجنوب
أخبار لبنان
13:16
مصدر مسؤول للـLBCI: وصول مرتقب للجنرال كلير فيلد إلى بيروت لبدء تنفيذ المناطق النموذجية...وصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل هي التي أتاحت الهدوء النسبي في الجنوب
5
أخبار لبنان
07:47
عون يشكر "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ويحذّر من تداعيات التعنت الإسرائيلي
أخبار لبنان
07:47
عون يشكر "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ويحذّر من تداعيات التعنت الإسرائيلي
6
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
7
فنّ
10:51
بملابس النوم والشال حول رأسها: نادين الراسي "ملكة الكشك" في البقاع
فنّ
10:51
بملابس النوم والشال حول رأسها: نادين الراسي "ملكة الكشك" في البقاع
8
خبر عاجل
12:28
مصدر عسكري للـLBCI: ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسليم الجانب الإسرائيلي لائحة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني والمطالبة بمنع وجودهم في الجنوب هو خبر عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي معطيات رسمية
خبر عاجل
12:28
مصدر عسكري للـLBCI: ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسليم الجانب الإسرائيلي لائحة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني والمطالبة بمنع وجودهم في الجنوب هو خبر عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي معطيات رسمية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More