الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 6-7-2026
اسرار
2026-07-05 | 23:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 6-7-2026
النهار
- تسري شائعات عن إمكان إصدار الفاتيكان تعميماً يُحيل البطاركة في سن الثمانين بالتقاعد، أسوة بقرار تقاعد المطارنة في سن الـ 75، والمعمول به لدى الكنائس الكاثوليكية منذ زمن. وبالتشريع الجديد يتقاعد حكماً عدد كبير من البطاركة.
- يسأل مراقبون عن أسباب تخطي الحكومة وما تعهدت به حيال التعيينات في الفئة الأولى، إذ عادت "حليمة التعيينات" إلى ممارسة عادات حكومات سابقة تمرست في هذا الحقل.
- تواصل فاعلية ناشطة في بلدات الزهراني وصيدا وجزين جمع شخصيات مسلمة ومسيحية متنوعة وعقدها لقاءات في المنطقة لمصلحة الرئيس نبيه بري.
- يتم التواصل مع شخصيات قانونية بارزة في إحدى الطوائف للمساهمة في إيجاد مخرج لقضية تتعلق بمرجعيتها الدينية الأولى.
- أثار رفع صورة علم أميركا على لوحات إعلانية في الذكرة الـ250 لقيام الولايات المتحدة الأميركية في شوارع بيروتية عدة وفي المطار موجة استنكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- يقول خبير سياسي وسفير سابق إنّ وضع المنطقة المعقد لا يقدم حلولاً وإنّما قد يُجمّد الحروب والصراعات فقط.
- لوحظ أنّ المشاركين اللبنانيين في تشييع السيد علي خامنئي في طهران، باستثناء وزير الدفاع، لم يكونوا على مستوى رفيع خصوصاً وغاب أولئك الذين أفادوا من الأموال والدعم الإيراني على مدى أعوام طويلة.
الجمهورية
- همس مصدر سياسي، أنّ شخصية لبنانية بارزة أجّلت إطلاق موقف كانت تنوي إعلانه، بعد تلقّيها نصائح بانتظار اتضاح نتائج الاتصالات الخارجية الجارية.
- تبيّن أنّ جهات اقتصادية بدأت تستطلع إمكان عودة بعض المشاريع الاستثمارية المؤجّلة، لكنّها لا تزال تربط أي خطوة عملية باستقرار الوضعَين الأمني والسياسي.
- يعتمد البعض على الترجمة بدلا من النص الأصلي الإنكليزي الذي قال "تعليق" وليس "منع" الدعاوى المتبادلة بين الأطراف، للتصويب على البند ١٣ في صيغة الاتفاق.
اللواء
- اعتبرت شخصية ديبلوماسية أن تزامن زيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن مع وجود رئيس الحكومة الإسرائيلية ستشكل ضرراً سياسياً ووطنياً للرئيس اللبناني في حال أصرَّ ترامب على الصورة الثلاثية.
- أشاد مصدر رسمي بالخطوات القضائية التي إتخذها مصرف لبنان ضد مسؤول سابق في إدارة المركزي وعدد من المصرفيين ورجل أعمال معروف بصفقاته المشبوهة، واصفاً المبادرة بأنها أول الغيث لإستعادة أموال المصرف المنهوبة، في حال تابع الحاكم الحالي الدعوى حتى النهاية.
- يلعب سفير أميركي ناشط في المنطقة دوراً فاعلاً في تنسيق المواقف الأميركية في المفاوضات الإقليمية الدائرة على أكثر من صعيد، وذلك بحكم علاقته الشخصية القديمة مع الرئيس الأميركي، والتي بدأت في شراكة الصفقات العقارية في نيويورك وفلوريدا وولايات أخرى.
البناء
- يقول مصدر دبلوماسي أوروبي إن اتفاق 26 حزيران وضع السلطة اللبنانية أمام معادلة لا مخرج منها. ويشير إلى أن ما أعلنه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من قلعة الشقيف، وفق بيان الجيش الإسرائيلي، حين طالب الجيش اللبناني بالوفاء بالتزاماته والعمل على إزالة حزب الله من المنطقة، ملوّحاً بالانتقال إلى هجوم سريع عند أي خرق، يكشف حقيقة القراءة الإسرائيلية للاتفاق. ويضيف المصدر: "إذا طُبّق الاتفاق وفق هذه القراءة، فهذه مصيبة، لأنها تجعل "إسرائيل" المرجع في الحكم على أداء الجيش اللبناني وتمنحها حق استخدام القوة كلما ادعت وجود تقصير في التنفيذ، بما يشكل انتقاصاً مباشراً من السيادة اللبنانية. أما إذا لم يُطبّق الاتفاق، فهذه كارثة، لأن السلطة اللبنانية وضعت كامل رصيدها السياسي والقانوني والدبلوماسي في الدفاع عنه وربطت صدقيّتها بنجاحه، فإذا بقي حبراً على ورق تكون قد خسرت الرهان من دون أن تحقق أياً من الأهداف التي وعدت بها".
- تقول مصادر إعلامية عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل إلى واشنطن هدفاً رئيسياً يتمثل في تعديل مسار التفاهمات الأميركية مع إيران بما يضمن المصالح الإسرائيلية، ومنع تثبيت أي ترتيبات تقيّد حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان وسوريا أو تُلزم "إسرائيل" بانسحابات لا تقابلها ترتيبات أمنية تراها كافية. وتضيف هذه المصادر أن نتنياهو سيطلب دعماً أميركياً لتثبيت القراءة الإسرائيلية لاتفاق 26 حزيران، بما يجعل تنفيذ التزامات الجيش اللبناني شرطاً لأي انسحاب إسرائيلي، مع الاحتفاظ بحق "إسرائيل" في استئناف العمليات العسكرية إذا رأت أن الاتفاق لا يُنفذ وفق تفسيرها. كما يسعى، بحسب التقارير العبرية، إلى التأثير في الصيغة النهائيّة لأي تفاهم أميركي مع إيران، ولا سيما في ما يتعلق بالعقوبات، والبرنامج النووي، والدور الإقليمي لطهران، مع الحرص على ألا يتحول الاتفاق إلى إطار يقيّد خيارات إسرائيل العسكرية مستقبلاً.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 04-07-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-06-06
أسرار الصحف 6-6-2026
اسرار
2026-06-06
أسرار الصحف 6-6-2026
0
اسرار
2026-07-02
أسرار الصحف 3-7-2026
اسرار
2026-07-02
أسرار الصحف 3-7-2026
0
اسرار
2026-07-01
أسرار الصحف 2-7-2026
اسرار
2026-07-01
أسرار الصحف 2-7-2026
0
اسرار
2026-06-30
أسرار الصحف 1-7-2026
اسرار
2026-06-30
أسرار الصحف 1-7-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-07-03
أسرار الصحف 04-07-2026
اسرار
2026-07-03
أسرار الصحف 04-07-2026
0
اسرار
2026-07-02
أسرار الصحف 3-7-2026
اسرار
2026-07-02
أسرار الصحف 3-7-2026
0
اسرار
2026-07-01
أسرار الصحف 2-7-2026
اسرار
2026-07-01
أسرار الصحف 2-7-2026
0
اسرار
2026-06-30
أسرار الصحف 1-7-2026
اسرار
2026-06-30
أسرار الصحف 1-7-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-06-16
جبنة الحلّوم بالبيض والكعك مع سلطة الكابريزي... وصفات متنوعة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-16
جبنة الحلّوم بالبيض والكعك مع سلطة الكابريزي... وصفات متنوعة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
0
اقتصاد
2026-05-28
جان بيروتي يطلق صرخة عبر الـLBCI: القطاع السياحي يتعرّض لنكسة... هناك حجوزات أُلغيت "وما منعرف كيف بدنا نكمّل"
اقتصاد
2026-05-28
جان بيروتي يطلق صرخة عبر الـLBCI: القطاع السياحي يتعرّض لنكسة... هناك حجوزات أُلغيت "وما منعرف كيف بدنا نكمّل"
0
أخبار دولية
09:31
سوريا تؤجل أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي
أخبار دولية
09:31
سوريا تؤجل أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي
0
عالم الطبخ
2026-06-14
الزبدة أم الزيت؟ طهاة محترفون يحسمون الجدل حول أفضل طريقة لطهي البيض
عالم الطبخ
2026-06-14
الزبدة أم الزيت؟ طهاة محترفون يحسمون الجدل حول أفضل طريقة لطهي البيض
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الاميركيون احتفلوا بـ٢٥٠ على الاستقلال رغم الحر والعواصف الرعدية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الاميركيون احتفلوا بـ٢٥٠ على الاستقلال رغم الحر والعواصف الرعدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
يوميات مونديال القارة الاميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
يوميات مونديال القارة الاميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المغرب "قصة تاريخية" في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المغرب "قصة تاريخية" في كأس العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
2
أمن وقضاء
11:46
بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل
أمن وقضاء
11:46
بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل
3
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
4
أخبار لبنان
11:46
مصدر دبلوماسيّ: نتنياهو وحكومته يواجهان ضغوطًا داخلية بسبب الإطار الثلاثيّ ومحاولات لتفادي مظهر المُجبر على الانسحاب من لبنان
أخبار لبنان
11:46
مصدر دبلوماسيّ: نتنياهو وحكومته يواجهان ضغوطًا داخلية بسبب الإطار الثلاثيّ ومحاولات لتفادي مظهر المُجبر على الانسحاب من لبنان
5
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
6
خبر عاجل
12:55
أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل
خبر عاجل
12:55
أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل
7
أمن وقضاء
08:19
رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله
أمن وقضاء
08:19
رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله
8
أخبار لبنان
14:49
الراعي: “عوّض بسلامتك” إذا قلّ الوجود المسيحيّ ولبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟
أخبار لبنان
14:49
الراعي: “عوّض بسلامتك” إذا قلّ الوجود المسيحيّ ولبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More