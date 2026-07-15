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أسرار الصحف 15-7-2026

اسرار
2026-07-14 | 23:47
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أسرار الصحف 15-7-2026
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أسرار الصحف 15-7-2026

الجمهورية

تخشى جهات رسمية أن يحاول أكثر من طرف ربط تنفيذ صيغة الإطار بمآل المواجهة الأميركيةالإيرانية، فيما يعمل لبنان على تثبيت مسار مستقل يحميه من تقلّبات الإقليم.

لاحظت أوساط متابعة، أنّ التصعيد السياسي لبعض القيادات لا يوازيه قرار بالذهاب إلى مواجهة داخلية، وأنّ السقف المرتفع يُستخدم لتحسين شروط التفاوض وحماية القاعدة الشعبية.

يُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة حركة ديبلوماسية عربية باتجاه بيروت، هدفها دعم الرئاسة ومنع احتكار أي محور إقليمي للتأثير في القرارات اللبنانية.

اللواء

حسب مصادر أجنبية فإن فكرة استبدال قوات أميركية أو مختلطة تابعة لقيادة المنطقة الوسطى قد تكون من بين أبرز النقاط في قمة واشنطن بعد أسبوع.

ما يزال أحد الوزراء يبحث عن مكتب وجهاز إداري للانطلاق في عمله، الذي يشكل تحدياً له وللبنان أيضاً.

فوجئ المواطنون في تبريرات مؤسسة كهرباء لبنان، ولفت نظرهم الى احتمال حصول Blackout بانقطاع عام للكهرباء في أي وقت خلال هذا الصيف

البناء

تقول مصادر دبلوماسية إن أهمية تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فكرة فرض رسوم عبور بنسبة 20% على الملاحة في مضيق هرمز يكشف نمطاً من الارتجال في صناعة القرار يناقض الصورة التقليدية التي تقدم الولايات المتحدة بوصفها دولة تخطيط طويل الأمد ومؤسسات مستقرة. ويكشف أن ما يصدر لاحقاً عن كبار مسؤولي الإدارة لتقديم كل انعطافة على أنها جزء من خطة عبقرية أو استراتيجية محكمة للرئيس ترامب يبدو، في كثير من الأحيان، أقرب إلى محاولة لإضفاء التماسك على قرارات اتخذت بصورة شخصية، وإلى مراعاة نرجسية الرئيس في إدارة فريقه، ولا سيما في ظل ما شهدته الإدارة من إقالات واستقالات متكررة لمسؤولين اختلفوا مع ترامب في ملفات أساسية أو عارضوا خياراته السياسية. ما يمنح القراءة الإيرانية حول إمكانية فرض التغيير على ترامب بالصمود وإثبات الفشل مصداقية عالية.

يقول مصدر سياسي إن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي يواجه معضلة تكاد تجعله غير قابل للتنفيذ، لأن كل خطوة فيه تحمل تناقضاً سياسياً يصعب على الطرفين احتماله. فكل إجراء يمنح السلطة اللبنانية فرصة لتقديم إنجاز دبلوماسي، كأي انسحاب إسرائيلي أو تسليم منطقة للجيش، سيُصوَّر داخل "إسرائيل" على أنه تراجع يمس سردية حكومة بنيامين نتنياهو عن "النصر الكامل"، ويهزّ نظرية الأمن الجديدة التي قامت على الاحتفاظ بمناطق عازلة لحماية المستوطنات الحدودية. وفي المقابل، فإن كل خطوة تُبقي الاحتلال أو تمنح "إسرائيل" مكسباً سياسياً أو أمنياً إضافياً، تزيد من تآكل شرعية السلطة اللبنانية التي تواجه أصلاً أزمة ثقة داخلية. ولذلك تبدو المفاوضات، وفق المصدر، وكأنها بحث عن إبرة في كومة قش، عبر تقليص مفهوم "المناطق التجريبية" جغرافياً وتطبيقياً وسيادياً حتى يصير عدم القيام بأي شيء أفضل من ارتكاب فضيحة.

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