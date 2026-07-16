الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 16-7-2026
اسرار
2026-07-15 | 23:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 16-7-2026
النهار
وزير سني بدأ حركة اتصالاته مع جهات عربية وغربية أملاً بأن يحل في السرايا لاحقاً عند أول تغيير حكومي.
توقف نواب ومراقبون قبل تعديل قانون حماية المستهلك أمام تخصيص 40 في المئة من واردات الغرامات إلى الموظفين في وزارتي الاقتصاد والعدل قبل أن تعاد كلها لمصلحة مالية الدولة بعد تدخل من أكثر من نائب.
مع تولي ادارة جديدة للجمارك، بدأت سلسلة خطوات لضبط المراكز الجمركية وبدت واضحة في بعلبك حيث تم تغيير العناصر وأحيل بعضهم على التحقيق.
يقول مصدر سياسي إن "حزب الله" محرج أمام جمهوره لاستمرار تجريف البلدات الجنوبية بوتيرة مرتفعة من دون اي مؤشرات على وقفها قبل تدمير كامل. وتكثر التساؤلات في الاوساط الجنوبية عما بعد، وما هو مصير 200 الف جنوبي فقدوا منازلهم ولن يعودوا قريبا اليها، علماً ان لا مؤشرات حتى الساعة الى مساعدات او تعويضات.
أثيرت شكوك أمنية حول ناشطة نشرت على صفحتها اخباراً لا صحة لها ابداً حول أحد القضاة البارزين ومسؤولي جهاز امني بقصد ابتزازهم وفق مصدر معني. ويدور الحديث عن محاولات مماثلة لابتزاز شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية.
الجمهورية
تلقّت جهات لبنانية إشارات بأنّ واشنطن لن تكتفي بالتعهدات، بل ستطلب تقارير دورية تتضمن خطوات ميدانية قابلة للتحقق في المناطق التي يتسلّمها الجيش.
ينقل زوار مرجعية رسمية، أنّ الدولة لن تقبل بأي صيغة تجعل الانسحاب الإسرائيلي مفتوحاً زمنياً أو خاضعاً لشروط تتبدّل باستمرار.
عُلم أنّ مسؤولين لبنانيّين طلبوا من الوسطاء تثبيت آلية واضحة لمعالجة الخروقات، منعاً لتحويل كل حادث أمني إلى ذريعة لتعطيل الانسحاب.
اللواء
حسب دبلوماسي لبناني فإن الاجتماعات التي عُقدت في دولة إقليمية فاعلة، دخلت في حسابات لبنانية وعربية مستجدة على ميزان التوازنات وتأثيراتها!
لجأت مصارف كبرى إلى تقنين السحب عبرها بالدولار الأميركي، خلافاً لما كان يحصل في أوقات سابقة!
حسب مصادر دبلوماسية فإن خيارات زعيم وسطي تتجاوز ما هو محلي إلى حسابات أكبر تتعلق بوضعية طائفته في ضوء متغيِّرات مقلقة!
البناء
تكشف شركات متابعة حركة الناقلات أن حصيلة الأسبوع الأول من التصعيد أن الهدف الأميركي المعلن بإعادة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز لم يتحقق. فعلى الرغم من الضربات العسكرية المكثفة، والحماية البحرية والجوية للممر الجنوبي، بقيت قدرة إيران على ردع الملاحة التجارية غير الإيرانية فاعلة. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة ناقلات النفط غير الإيرانية تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، فيما لم تنجح الترتيبات الأميركية في إعادة التدفقات الطبيعية عبر المضيق. وبحلول نهاية الأسبوع، كانت الحصيلة العملية أن أي ناقلات نفط تابعة لدول الخليج الأخرى لم تعبر المضيق بصورة اعتيادية وفق ما أظهرته حركة الشحن المعلنة، بينما استمرت شركات النقل في تجنب المخاطرة أو إطفاء أجهزة التتبع. وفي الأسواق، لم ينعكس الإعلان الأميركي عن فتح المضيق على الأسعار، إذ استقر خام برنت عند حدود 86 دولاراً للبرميل، بما يعكس استمرار احتساب الأسواق لعامل الخطر في هرمز، وعدم اقتناعها بأن الممرّ عاد إلى العمل بصورة طبيعية، رغم التفوق العسكري الأميركي والإجراءات المعلنة لحماية الملاحة.
يعتقد مصدر دبلوماسي أن جولة روما أقرب إلى إدارة للوقت منها إلى مفاوضات حاسمة. فقد ارتفع سقف التصريحات عن «تقدم» و«فرصة تاريخية» و«ترتيبات أمنية جديدة»، فيما بقيت الوقائع على الأرض شبه جامدة، لا انسحاب إسرائيلي ملموس، ولا انطلاق للمناطق التجريبية، ولا اتفاق على آلية تنفيذية واضحة، ولا تبدل في قواعد الاشتباك. هذا التباين بين اللغة السياسية والنتائج العملية يوحي بأن المفاوضات دخلت مرحلة انتظار أكثر منها مرحلة حسم. ويبدو أن الأطراف، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تفضّل إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة من دون اتخاذ قرارات نهائية، ريثما تتضح وجهة المواجهة مع إيران ومآلاتها، وما إذا كانت ستستقر على تفاهم جديد أو تنزلق إلى جولة تصعيد أوسع. لذلك، تبدو اجتماعات روما حتى الآن إطاراً لتأجيل الاستحقاقات الكبرى، والمحافظة على الحد الأدنى من الزخم الدبلوماسي، أكثر مما هي منصة لإنتاج تسوية نهائية أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
16-7-2026
أسرار الصحف 15-7-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-07-06
أسرار الصحف 7-7-2026
اسرار
2026-07-06
أسرار الصحف 7-7-2026
0
اسرار
2026-06-16
أسرار الصحف 16-6-2026
اسرار
2026-06-16
أسرار الصحف 16-6-2026
0
اسرار
2026-05-15
أسرار الصحف 16-05-2026
اسرار
2026-05-15
أسرار الصحف 16-05-2026
0
اسرار
2026-07-14
أسرار الصحف 15-7-2026
اسرار
2026-07-14
أسرار الصحف 15-7-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-07-14
أسرار الصحف 15-7-2026
اسرار
2026-07-14
أسرار الصحف 15-7-2026
0
اسرار
2026-07-13
أسرار الصحف 14-7-2026
اسرار
2026-07-13
أسرار الصحف 14-7-2026
0
اسرار
2026-07-13
أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦
اسرار
2026-07-13
أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-07-10
أسرار الصحف 11-7-2026
اسرار
2026-07-10
أسرار الصحف 11-7-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-03-02
بعد توجيهها رسالة إلى الحكومة اللبنانية... أفيخاي أدرعي يرد على إليسا!
فنّ
2026-03-02
بعد توجيهها رسالة إلى الحكومة اللبنانية... أفيخاي أدرعي يرد على إليسا!
0
أخبار لبنان
2026-04-08
استهداف مجمع الزهراء في صيدا... حجم الدمار كبير
أخبار لبنان
2026-04-08
استهداف مجمع الزهراء في صيدا... حجم الدمار كبير
0
أخبار لبنان
2026-06-18
كنعان عرض مع السفير البلحيكي للإصلاحات البنيوية وتثبيت السيادة واستقبل بعثة صندوق النقد
أخبار لبنان
2026-06-18
كنعان عرض مع السفير البلحيكي للإصلاحات البنيوية وتثبيت السيادة واستقبل بعثة صندوق النقد
0
أمن وقضاء
2026-07-13
أطلق النار على زوجته وأرداها قتيلة... وشعبة المعلومات توقفه بأقل من ساعة!
أمن وقضاء
2026-07-13
أطلق النار على زوجته وأرداها قتيلة... وشعبة المعلومات توقفه بأقل من ساعة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية
0
أخبار لبنان
14:05
الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
أخبار لبنان
14:05
الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واجهة بيروت البحرية: اللبنانيون في ترقّب لمواجهة الارجنتين وانكلترا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واجهة بيروت البحرية: اللبنانيون في ترقّب لمواجهة الارجنتين وانكلترا
0
عالم الطبخ
13:31
لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
13:31
لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين لبنان وسوريا الاقتصاد أهم من السياسية… وزيارة الوفد الاقتصاديّ اللبنانيّ تطلق عجلة الاستثمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين لبنان وسوريا الاقتصاد أهم من السياسية… وزيارة الوفد الاقتصاديّ اللبنانيّ تطلق عجلة الاستثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
جيل Z الجيل الأقل استهلاكًا للكحول
تقارير نشرة الاخبار
13:16
جيل Z الجيل الأقل استهلاكًا للكحول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:47
الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر
أمن وقضاء
13:47
الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر
2
رياضة
05:21
مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط
رياضة
05:21
مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط
3
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة
4
أخبار لبنان
08:08
المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر
أخبار لبنان
08:08
المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر
5
أخبار لبنان
12:24
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
أخبار لبنان
12:24
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
6
اسرار
23:52
أسرار الصحف 16-7-2026
اسرار
23:52
أسرار الصحف 16-7-2026
7
خبر عاجل
11:53
ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني
خبر عاجل
11:53
ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني
8
خبر عاجل
13:39
معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ سيعطى كل الغطاء القانونيّ من قبل الدولة وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية للقيام بكل عمليات التفتيش التي تقتضيها خطته
خبر عاجل
13:39
معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ سيعطى كل الغطاء القانونيّ من قبل الدولة وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية للقيام بكل عمليات التفتيش التي تقتضيها خطته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More