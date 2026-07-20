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أسرار الصحف 20-7-2026
اسرار
2026-07-20 | 00:52
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أسرار الصحف 20-7-2026
النهار
- ارتفع منسوب الحركة في مكاتب تأجير السيارات، وكذلك الإقبال على الشاليهات والبنغالو في معظم مناطق الجبل بعد قدوم المغتربين اللبنانيين وعدد قليل من الخليجيين إلى جنسيات أردنية وعراقية.
- يُلاحَظ غياب المواقف السياسية لدى الطاشناق ونواب الأرمن في هذه المرحلة، إن على المستوى الداخلي أو على المستويين الإقليمي والدولي، لأكثر من اعتبار ونظراً لحساسية الأوضاع الراهنة وتداخل الحسابات.
- من النوادر التي يرويها قضاة عن زميل لهم أنّه غالباً ما ينسى أغراضه وملفاته حتى أنّه خلال حفل استقبال غادر ناسياً أنّ زوجته كانت برفقته.
- يعزو القضاة التأخير بالبت في الملفات إلى عدم تبليغ قوى الأمن الداخلي المتخاصمين بمواعيد الجلسات، وتدوين أوتوماتيكي بأنّ المُستدعَى غير موجود حتى بلغت بأحدهم أن دوّن على استدعاء بلدية بأنّها غير موجودة، والتُّهم التي تواجه القضاة بالتأجيل في غير محلها.
- أسف نائب قواتي في مجلس خاص لموقف حزب الكتائب بعد الجلسة التشريعية واتهام "القوات" بتعطيل تشريع يتعلق بحقوق الإنسان وبتحديث المنظومة القانونية اللبنانية. واعتبر أنّ هذا الموقف يُكرّس التباعد مع الكتائب رغم محاولات قواتية مستمرة لاستيعابه.
الجمهورية
- بدأت قوى سياسية تستعد مبكراً لمرحلة ما بعد تنفيذ صيغة الإطار، انطلاقاً من اقتناعها بأنّ تثبيت سلطة الدولة في الجنوب سيُعيد رسم التحالفات والخطاب الانتخابي في لبنان.
- تكثّفت اتصالات سياسية في الأيام الأخيرة لمعالجة تباين غير معلن بين مرجعيّتَين، حول ترتيب الأولويات بين الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة.
- يؤكّد مسؤول بارز في مجالسه، أنّ ما يجري في الجنوب ليس تفصيلاً تقنياً، بل بداية مسار قد يغيّر المعادلة السياسية التي حكمت لبنان طوال عقود.
اللواء
- جرى تواصل غير مباشر بين بعبدا وعين التينة عشية سفر رئيس الجمهورية إلى واشنطن وتركَّز على النقاط التي سيطرحها الرئيس عون في محادثاته مع الرئيس الأميركي.
- تبين أن المناقصة الثانية لشراء سيارات لزوم مرفأ بيروت قد رست على وكلاء شركة "رينو" في لبنان (بسول وحنينه)، وبمبلغ يفوق مرة ونصف عن سعر العرض المقدَّم من شركة "رسامني"، والذي تمَّ إبطاله بسبب تضارب المصالح مع سلطة وزير الأشغال.
- تأخرت تعيينات العمداء بالتكليف في الجامعة اللبنانية بسبب عدم وجود صيدلي من طائفة كبرى لتولِّى المنصب في كلية الصيدلة، الأمر الذي قضى بإجراء تبادل التوزيع الطائفي مع كلية أخرى، بإنتظار موافقة المرجع المعني.
البناء
- توقف مرجع سياسي أمام خلو بيان الرئاسة اللبنانية عن لقاء الرئيس جوزف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من اشارة واضحة الى طلب انسحاب إسرائيلي شامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وجدول زمني لهذا الانسحاب، والاكتفاء بما نقل عن عون لجهة طلب "تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى"، في إطار تطبيق اتفاق 26 حزيران. وحتى هذا الطلب المحدود لم يقابله تعهد أميركي واضح؛ إذ اكتفى روبيو، وفق البيان اللبناني، بدعم تطبيق الإطار الثلاثي واستعادة الدولة سيادتها. أما بيان الخارجية الأميركية فلم يذكر الانسحاب الإسرائيلي إطلاقاً، لا من كامل الأراضي المحتلة ولا من المنطقة التجريبية الأولى، بينما تحدّث بوضوح عن استعادة السيادة اللبنانية و"نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية" والتقدّم نحو السلام. وهكذا غاب مطلب الانسحاب الشامل عن بيان الرئاسة اللبنانية، وغاب حتى الانسحاب الجزئي عن البيان الأميركي، في مقابل حضور الالتزامات المطلوبة من لبنان بصياغة صريحة لا تحتمل التأويل.
- تكشف الصحافة الأميركية تحولاً نوعياً في الرد الإيراني بالتزامن مع اتساع جغرافيته. وكتبت شيلبي هوليداي ومايكل غوردون ولارا سليجمان في "وول ستريت جورنال" أن إيران تكيّفت مع الدفاعات الأميركية، باستخدام صواريخ شديدة السرعة وقادرة على المناورة أثناء الانقضاض، بعدما قتلت ضربة قاعدة موفق السلطي في الأردن جنديين أميركيين وفُقد ثالث. وكتب بنوا فيكون ومايكل جوردون وجاريد مالسين أن طهران ردّت على توسيع بنك الأهداف الأميركي بهجمات "أوسع وأشدّ فتكاً". ونقل جون هدسون وإلين ناكاشيما وتارا كوب في "واشنطن بوست" أن إيران انتقلت إلى رشقات أصغر وأكثر دقة، تنتقي أهدافها وتبحث عن ثغرات الدفاعات. وكشفت الصحيفة أن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 200 صاروخ "ثاد"، تعادل نصف مخزونها، وأكثر من مئة صاروخ "SM-3" و"SM-6"، فلم يبق قبل الجولة الجديدة سوى نحو 200 "ثاد"، بينما يعجز خط الإنتاج عن تعويض الاستهلاك. وهكذا تتزامن زيادة سرعة الصواريخ الإيرانيّة ودقتها مع اتساع الأهداف وتراجع قدرة الاعتراض الأميركية.
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