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o
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أسرار الصحف 21-7-2026
اسرار
2026-07-20 | 23:45
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أسرار الصحف 21-7-2026
النهار
تراجعت ناشطة عن اتهاماتها لجهاز أمني بالفساد بعدما تأكد لها أنّ الجهاز المعني يملك الكثير من الوثائق التي قد تدينها متى قرّر ذلك.
على رغم صمود وقف إطلاق النار في بيروت ومحيطها، إلّا أنّ الطلب على شقق للإيجار لا يزال مستمراً واللافت ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث خسر كثيرون منازلهم ويفضّلون السكن بالقرب منها.
تدخّلت زوجة فنان معروف مع مسؤول حزبي لفرض اسم مرشحة لتولّي منصب إداري متقدّم في التعيينات المرتقبة.
تبيّن أنّ ما سُرّب عن توجه لدى الفاتيكان لفرض عمر محدّد لاستقالة البطاركة ليس دقيقاً حتى الساعة، وهو يُطبَّق على الكرادلة وليس على رؤساء الكنائس الشرقية الذين يخضعون لنظام خاص بهم.
تحوّل عطل في مولد الكهرباء الكبير في المركز التربوي للبحوث والإنماء إلى قضية استغلّها بعض الناشطين لتوزيع التُّهم بوحي من أحد الأحزاب الذي يخوض معركة لتسمية مرشّحين إلى مراكز إدارية في المركز.
تأجيل البت بقانون الاعلام يجعل وتيرة فتح منصات إعلامية جديدة تمضي بشكل سريع لجعل الأمر واقعاً قبل بدء التنظيم لاحقاً.
الجمهورية
يمتنع عدد من الموظفين في وزارات عدة عن الردّ على الاتصالات الهاتفية، ويتعاملون بلامبالاة مع مراجعات المواطنين، الأمر الذي يتطلّب كشف أسمائهم كخطوة أولى.
أبدى مرجع سياسي أمام زواره خشيته من انتقال الضغط الإقليمي إلى الداخل اللبناني، عبر تحركات شعبية محسوبة، لكنّه استبعد بلوغها حدّ إسقاط الحكومة.
تجري وساطة بين أطراف حكومية لتخفيف الاحتقان داخل مجلس الوزراء، على قاعدة استمرار النقاش في آليات التنفيذ من دون إعادة فتح القرارات المبدئية.
اللواء
تزايدت الترجيحات بأن خيار تجدُّد الحرب بين حزب الله وإسرائيل مستبعد بدرجة عالية، في المرحلة المقبلة، لحسابات بالغة الدقة، ومن زاوية انتفاء المصلحة بالكامل..
تشهد مطارات 3 دول مجاورة حركة تفتيش مشددة، لمنع التهريب، وإلقاء القبض على عناصر مطلوبة للقضاء…
شكلت مسائيات المونديال الرياضي فرصة لأصحاب المنتجعات والمطاعم لملء الأمكنة، ليس طمعا بالطعام بل من أجل متابعة «الماتش الرياضي» العالمي..
الديار
تبلّغ وزير الزراعة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية قرار إعادة فتح المنصة المخصصة لاستيراد المنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية، في خطوة تُعدّ مؤشراً إيجابياً على عودة العلاقات التجارية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي. ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار مباشرة على حركة الصادرات اللبنانية، ولا سيما منتجات الفواكه والخضار، بما يفتح أمام المزارعين والمصدرين فرصاً جديدة لتصريف إنتاجهم في السوق السعودية، التي تُعد من أهم الأسواق الخليجية للمنتجات اللبنانية. كما يشكل هذا التطور دفعة مهمة للقطاع الزراعي، ويعزز الآمال بزيادة حجم التبادل التجاري واستعادة الثقة بالمنتج اللبناني، وسط استمرار التنسيق بين الجهات الرسمية لضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات المطلوبة.
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