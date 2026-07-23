الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦

اسرار
2026-07-22 | 23:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦

النهار

هاجم وزير سابق كان فُصل سابقا من التنظيم الذي ينتمي اليه رئيس الجمهورية معتبراً ان فريق عمله يدلّ عليه وان خطّه عُرف منذ ساعة اختيار مستشاريه مطلع العهد وإبعاد مقربين اخرين عن موقع القرار

حملة ازالة الدراجات النارية المتوقفة على الارصفة في شوارع وسط بيروت والتي نفذت أمس قوبلت بارتياح شعبي وخصوصا لدى اصحاب المحال التجارية فيما سعت جهات حزبية الى عرقلتها عبر اتصالات مع جهات أمنية عدة.

اعتراضاً على قول قضاة ان التأخير في البت بالقضايا مرده الى عدم قيام عناصر قوى الأمن الداخلي بتبليغ المتخاصمين، قال مصدر أمني ان القانون ينص على التبليغ بواسطة ما يسمى "مباشر" من المحكمة ويجوز بواسطة الكاتب في قلم المحكمة، وان المسؤولية لا تقع مباشرة على الدرك لكن يتم الاستعانة بهم عند الحاجة

لوحظ أن معظم المحطات التلفزيونية العربية والدولية، سلطت الأضواء على لقاء البيت الأبيض بين الرئيسين جوزف عون ودونالد ترامب وعبر نقل مباشر، باستثناء محطات المحور الايراني التي ركزت على اطلاق النار على الجيش في موازاة موعد اللقاء للإضاءة على السلبيات التي ترافق الحدث وتتزامن معه

الجمهورية

تسعى شخصية سياسية إلى فتح قناة هادئة بين جهة رسمية وقيادات معترضة، انطلاقاً من اقتناعها بأنّ إبقاء التواصل مفتوحاً يمنع انتقال الخلاف من السياسة إلى الشارع.

تقول معلومات متداولة، إنّ جهة عربية تستعد لإيفاد مسؤول رفيع إلى بيروت حاملاً عرضاً لدعم الجيش والمناطق المتضرّرة، شرط تحقيق تقدّم واضح في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

تحاول جهات حزبية استكشاف موقف حلفائها السابقين من الاستحقاقات المقبلة، بعدما كشفت التطوّرات الأخيرة تراجع قدرة التحالفات القديمة على إنتاج موقف موحّد.


اللواء

حسب معلومات لدى جهات معنية، فإن إعادة فتح مطار بيروت أمام الشركات الأميركية، يصبُّ في خدمة عمليات إعمار كبيرة في بلدَيْن متجاورَيْن

قرَّر نواب من العاصمة تقديم استجوابات لوزراء خدمات على خلفية سوء الخدمات وعدم المساواة في الكهرباء والمياه..

بلغت الاستثمارات اللبنانية في بلد عربي حداً متقدماً، وعلى نحو يماثل ما يجري في بلدان متقدمة!

البناء

يقول خبير عسكري إنه إذا أقمنا القياس على طريقة تنفيذ المناطق التجريبية وأردنا توقع المدلاة اللازمة لإعادة انتشار قوات الاحتلال وليس انسحابها فسوف نكتشف أنه إذا شمل مسار «المناطق التجريبية» قرى وبلدات أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون، إضافة إلى نصف بلدات الزهراني ونصف بلدات حاصبيا، فنحن أمام 217 بلدة وقرية، 72 في صور، و42 في النبطية، و36 في بنت جبيل، و31 في مرجعيون، و26 تمثل نصف الزهراني، وعشر بلدات تمثل نصف حاصبيا. بمعدل ثلاث بلدات في كل مرحلة، سوف يحتاج المسار إلى 73 مرحلة. وإذا استغرقت كل مرحلة شهراً للتحضير وثلاثة أشهر للتنفيذ والتحقق، قبل انتظار الموافقة الإسرائيلية على الانتقال إلى المجموعة التالية، تصبح المدة الدنيا 292 شهراً، أي 24 سنة وأربعة أشهر. وهذا في السيناريو الأسهل، الذي يفترض موافقة "إسرائيل" على نتائج كل تحقق وعدم وقوع أيّ تعطيل أو عدوان. أما إذا تمسكت "إسرائيل" برفض فتح مناطق جديدة قبل معرفة ما ستفعله السلطة بالسلاح شمال الليطاني، فقد يتوقف المسار بعد فرون وصريفا وزوطر الغربية، وتتحوّل السنوات الأربع والعشرون من موعد تقديري إلى حدّ أدنى لمسار بلا نهاية.

يقول خبير في الشؤون النفطيّة إن حرب الممرات المائية دخلت مرحلة جديدة مع تزامن شبه توقف ناقلات النفط في هرمز وبدء ارتدادها أمام باب المندب. ففي هرمز لم تعبر الثلاثاء أي ناقلة نفط عملاقة من فئة VLCC، ولا ناقلة غاز مسال، واقتصرت الحركة النفطيّة المرصودة على ناقلة واحدة خارجة بحمولة، مقابل استمرار دخول بعض السفن فارغة، ما يؤكد أن المشكلة هي تعطّل تصدير النفط الخليجيّ لا الملاحة العادية وحدها. وفي البحر الأحمر، ارتفع عدد الناقلات التي غيّرت مسارها بعد التحذير اليمني من ثلاث إلى خمس، تحمل وفق «ويندوارد» نحو 3.8 ملايين برميل من النفط السعودي، وبينها ناقلتا «فيلوكسينيا» و«ألكسندروس» اللتان توقفتا قرب قناة السويس بدلاً من متابعة الرحلة نحو ينبع. الرسالة الأخطر أن الحظر يشمل أي ناقلة تحمّل من ميناء سعودي أو تفرّغ فيه، بصرف النظر عن علمها وملكيتها. لذلك قفز برنت إلى 95.47 دولاراً، لأن السوق بدأت تسعّر تعطل هرمز واحتمال سقوط البديل السعودي عبر باب المندب في الوقت نفسه.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

٢٣-٧-٢٠٢٦

أسرار الصحف 21-7-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-07-13

أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-07-09

أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-06-30

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-06-26

أسرار الصحف المحلية ٢٦-٦-٢٠٢٦

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-07-20

أسرار الصحف 21-7-2026

LBCI
اسرار
2026-07-20

أسرار الصحف 20-7-2026

LBCI
اسرار
2026-07-17

أسرار الصحف 18-7-2026

LBCI
اسرار
2026-07-16

أسرار الصحف 17-7-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-09

ناصر الدين والمفوضة الأوروبية حجة لحبيب يؤكدان استمرار دعم القطاع الصحي في لبنان عبر الجسر الجوي الإنساني الأوروبي

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-17

مصادر أمنية لرويترز: مسيرتان تستهدفان معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية غربي السليمانية بالعراق

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-12

الوكالة الوطنية للإعلام: سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت القصيبة وسيناي وكفرتبنيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:22

استكمال انتشار الجيش في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول

LBCI
أخبار لبنان
13:58

بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟

LBCI
أخبار لبنان
13:26

إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:20

زوطر... الجيش يضبط اجساماً مشبوهة والعودة مؤجلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:51

القاضي شبلي أصدر حكمه المبرم في جريمة قتل أليدا وهبة خوام

LBCI
فنّ
10:48

"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا

LBCI
أخبار لبنان
12:49

قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"

LBCI
أمن وقضاء
11:55

تدابير أمنية للجيش في مناطق مختلفة: توقيف 6 مواطنين و3 سوريّين... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
منوعات
05:49

"كنت أشعر كأنني صياد"... بعد ظهور اسمه بأكثر من ألف وثيقة من ملفات إبستين: العثور على دانيال سياد ميتاً قرب باريس

LBCI
أخبار لبنان
10:44

قائد الجيش استقبل قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
07:14

معلومات للـLBCI: بعد اطلاعه على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس بلدية زوطر الغربية والذي أبدى فيه عتبه على زيارة رئيس الحكومة الخاطفة والسرية للبلدة اتصل الرئيس سلام برئيس البلدية موضحا أن السبب كان أمنيا ومقدما اعتذاره إلى جميع أبناء زوطر الغربية

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More