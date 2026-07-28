أسرار الصحف 28-7-2026

النهار



تنتشر إعلانات مضلِّلة للبنانيين تستعمل أسماء نواب ورجال أعمال ناجحين للترويج لمنصات تدّعي الكسب السريع وهي إفخاخ لسحب المال عبر الشبكة الالكترونية.



تشنّ صفحات التواصل الاجتماعي المؤيدة لـ"محور المقاومة" حملة منظمة على رئيس جهاز أمن مطار بيروت العميد الركن فادي كفوري، الذي يتولّى الإشراف على التدابير والإجراءات الأمنية داخل حرم المطار ومحيطه، وتتهمه بالانحياز الطائفي والسياسي ضد "الثنائي الشيعي" تحديداً، وأنّه يغطي مخالفات لمجموعات أخرى.



يشكو أفراد جالية لبنانية في إحدى دول أميركا الجنوبية من بطء في انجاز معاملات المواطنين لدى السفارة اللبنانية في بلادهم وانتظارهم لساعات في الخارج ومكوثهم في الشارع.



فيما يغيب التيار الكهربائي عن بيوت المواطنين، يستمر الجدل العقيم القواتي العوني حول الإجراءات المعتمدة في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة سابقاً وحاليّاً ولاحقاً، في محاولة كل فريق تسجيل هدف مظلم في مرمى الأخر.



يقول الرئيس نبيه بري إنّه فور انتهاء مناقشة قانون إعادة هيكلة المصارف ومشاريع أخرى سيدعو الى جلسة تشريعية قبل منتصف آب المقبل.



تستمر شكوى القادمين إلى لبنان من الخدمة السيئة لتاكسي مطار بيروت والتلاعب بالأسعار، حتى باتت قضية تاكسي المطار كأنّها عصية على الحل رغم محاولات عدة كانت أبرزها إجراءات وزارة السياحة في زمن الوزير فادي عبود.





الجمهورية



بدأت اتصالات هادئة لمعالجة اعتراضات سياسية على مسار حصرية السلاح.



نُصِح حزب بارز يشهد تراجعاً كبيراً في إمكاناته، بتخفيف خطابه التصعيدي وعدم مجابهة العهد مباشرة.



لاحظ ديبلوماسيّون أنّ الخلاف بدأ ينتقل من مبدأ حصرية السلاح إلى توقيت التنفيذ وضماناته.





اللواء



تكاد دولة إقليمية ذات تأثير، (غير إيران) تقضُّ مضاجع مسؤول كبير في دولة معادية.. وستكون على بساط البحث في قمة واشنطن..



تحدثت مصادر معنية عن مخاوف من "أوراق مزيفة" بالعملات الأجنبية، لا سيما الدولار لدرجة يصعب على المواطن العادي اكتشافها.



يُنقل عن رواد المناطق السياحية العريقة في الجبال، بلوغ درجة الإشغال فيها حداً كبيراً، لا سيما الرعايا العرب.







البناء



تقول شركات تقدير الموقف في سوق النفط إن بلوغ سعر البرميل من نفط خام برنت 88 دولاراَ يؤكد ذكاء السوق وعدم فعالية البروباغندا الإعلامية في رسم خياراته، ومثلما تجاوز عتبة الـ100 دولار عندما استشعر الخطر تدرج نزولاً عندما شعر بالأمل. وقد قرأ السوق اتجاه المفاوضات العُمانية الإيرانية باعتباره انتقالاً من محاولة فرض الممر العُماني بديلاً من النفوذ الإيراني إلى تثبيت شراكة واقعية بين ممرين، جنوبي في المياه العُمانية، وشمالي في المياه الإيرانية يخضع لترتيبات طهران. والدليل أن برنت هبط قرابة 8–10% إلى حدود 88–90 دولاراً فور الإعلان عن تقدّم المحادثات، رغم أن العبور الفعلي بقي دون عشر سفن يومياً، أي إن السعر انخفض بفعل توقع التسوية لا زيادة الإمدادات. ويعني ذلك أن المتعاملين رجّحوا قبول واشنطن بأن أمن الملاحة لا يُفرض بتجاوز إيران أو تحويل عُمان إلى ممر منفرد تحت الحماية الأميركية، بل بتفاهم يعترف بدور الدولتين المشاطئتين للمضيق. والصيغة المتداولة لممر عُماني مفتوح وآخر إيراني منظم بالإذن والضمانات تكرس توازناً جديداً، حرية الملاحة مقابل الاعتراف بالشراكة الإيرانية في إدارة أمن هرمز. ولذلك ظل السعر أعلى من مستويات وقف النار الأولى، لأن السوق يسعّر تقدماً جدياً، لكنه ينتظر الاتفاق وآليات التنفيذ قبل إسقاط علاوة المخاطر كاملة.



قرأ خبراء في السياسة الإقليمية رسالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى قيادة حزب الله باعتبارها تثبيتاً رسمياً لترتيب الأولويات الإيرانية في الملف اللبناني، إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيليين أولاً، فالرسالة لم تكتفِ بتأكيد أن دعم حزب الله «سياسة استراتيجية ثابتة»، بل كشفت أن طهران جعلت «صون وحدة الأراضي اللبنانية والوقف المطلق وغير المشروط للعدوان» شرطاً أساسياً لأي اتفاق يُنهي الحرب المفروضة عليها. ووفق هذه القراءة، تنفي الرسالة وجود مقايضة إيرانية تقبل نزع سلاح المقاومة مقابل وقف الحرب مع واشنطن، بالتزامن مع انطلاق مسار تفاوضي جديد، وتربط شرعية أي مسار لبناني بنتيجته السيادية، الانسحاب ووقف الاعتداءات وعودة السكان. كما تحمل الرسالة تطميناً إلى قيادة الحزب بأن طهران لن تفصل التفاوض الأميركي الإيراني عن لبنان.



