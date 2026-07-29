أسرار الصحف المحلية ٢٩-٧-٢٠٢٦

النهار



لم تعلن نتائج الفحوص الطبية التي اجريت للشيخ خلدون عريمط بعدما اصدرت محكمة الجنايات في بيروت قراراً بتعيين طبيب للكشف على عريمط في مكان توقيفه في سجن وزارة الدفاع، ما اعتبره البعض بحثاً عن مخرج لاطلاق سراحه بعدما طال أمد توقيفه.



لفت في بيانات ارقام المدفوعات المتأخرة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان ان للأخيرة في ذمة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مبلغ 85 مليون دولار اميركي من العام 2022 الى العام 2025. في حين ان متأخرات مؤسسة مياه لبنان الشمالي لا تتجاوز الـ 15 مليون دولار.



اصدر مجلس شورى الدولة قراراً بشأن التوظيف في مؤسسة "اوجيرو" واعتبره غير شرعي في ما يستوجب اعادة النظر في القرارات.



يغيب رئيس لجنة نيابية عن التواصل مع الاعلاميين منذ مدة بعد ان كان يمطرهم باتصالاته وذلك بعد استطلاعات للاراء تنبىء بتراجع حظوظه النيابية المقبلة.



سارع مصرفيون امس وإثر الاعتداء على فروع مصرفية في منطقة سن الفيل والمكلس إلى اتهام الذين قاموا بالحراك بأنهم يبتزون المؤسسات المصرفية لمصالحهم الشخصية دون اي اعتبار لمصالح المودعين في محاولة للإيقاع بينهم وبين المواطنين الاخرين.



الجمهورية



أبدت جهات مانحة تحفّظاً عن تمويل مشاريع لا تخضع لآلية شفافة ومستقلة.



أثار مشروع الإقامة الاستثمارية انقساماً بين الباحثين عن الأموال والمطالبين بإصلاحات مصرفية أولاً.



تدرس كتلة نيابية ربط أي تشريع مالي بضمان واضح لحقوق صغار المودعين.



اللواء



ينشط «اللوبي اللبناني» للحفاظ على صورة النجاح لزيارة رئيس الجمهورية، وجعل المحطات التجريبية المقبلة قابلة للحياة…



تكاد الاتصالات بين مرجع كبير وتيار مسيحي أن تكون شبه مقطوعة، فلا اتصالات ولا زيارات، ولا لقاءات على أي مستوى..



تجدَّد البحث في استقدام بواخر كهرباء إذا تفاقمت مشكلة وزارة الطاقة في توفير ما يلزم من فيول وغيره للحفاظ على استمرارية التغذية ولو بالحدود الدنيا …



البناء



وفق مصادر دبلوماسية، لم تنجح محادثات الوفد العُماني في طهران نهائياً، لكنها لم تفشل؛ لأن العقدة ليست إيرانية عُمانية، بل إيرانية سعودية وتتجاوز ترتيبات هرمز. وتحمّل طهران الرياض مسؤولية ثلاثة مسارات، طرح المبادرة العُمانية وفق نتائج الاجتماع الخليجي الأميركي في المنامة الذي تصفه طهران بيان الانقلاب على مذكرة التفاهم، بعد أسبوع على توقيع المذكرة؛ ودعم الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي حظي بمباركة مسبقة من الاجتماع نفسه؛ والتصعيد ضد اليمن واستهداف الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء، بدلاً من تسهيل استئناف تنفيذ تفاهمات عام 2022، وفي مقدمها فك الحصار. لذلك تبقى المشاورات التقنية والسياسية الإيرانية العُمانية مفتوحة بعد مغادرة الوفد العماني طهران، لكن حلّها يرتبط بتفكيك التعقيد السعودي الإيراني الذي يحكم ملفات المنطقة. ورغم تجنب الرياض وطهران المواجهة المباشرة وتمسكهما بإطار الاتفاق الصيني، فإن هذا الاتفاق منع العودة إلى القطيعة، من دون أن يتحوّل إلى شراكة تضبط الخلافات في هرمز ولبنان واليمن.



وفق مصادر إعلامية أميركية جاء الإخراج الأميركي للقاء ترامب نتنياهو أقرب إلى توبيخ بروتوكولي منه إلى تكريم حليف، لا صورة رسمية من البيت الأبيض، ولا صحافة قبل الاجتماع أو بعده، ولا استقبال عند المدخل، ولا ظهور مشترك أمام الصحافيين لا قبل الاجتماع ولا بعده؛ بل دخول من باب جانبيّ وبيان مقتضب جمع اللقاء باجتماع ترامب مع زيلينسكي ووصفهما معاً بأنّهما «إيجابيان ومثمران». وقرأت «واشنطن بوست» المشهد تحت عنوان عودة نتنياهو إلى «ترامب المتشكك»، متحدثة عن اتساع الخلاف حول مواصلة الحرب أو التوجه إلى التسوية، فيما وصفت «أكسيوس» نتنياهو بأنه وصل إلى واشنطن «منقوص القوة والنفوذ». أما «رويترز» فركزت على انزعاج ترامب من محاولة نتنياهو استخدام المعلومات عن المنشأة النووية الإيرانية لدفعه نحو التصعيد، بينما رأت «أسوشيتد برس» في الزيارة محاولة لترميم العلاقة قبل الانتخابات الإسرائيلية. لذلك بدا وصف نتنياهو الاجتماع بأنه «من أفضل اللقاءات» وقيامه بتوزيع الصورة اليتيمة للاجتماع محاولة منفردة لتعويض مشهد حجب فيه البيت الأبيض عنه صورة الحليف المميّز، وأظهر أن واشنطن ما زالت تتواصل معه، لكنها لم تعد تمنحه المكانة التي كان يتمتع بها.

