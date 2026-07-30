أسرار الصحف 30-7-2026

النهار



- يتردد شمالا كلام عن اتصالات ارتفع منسوبها بين مشايخ في الشمال والقيادة السورية، حيال أمور سياسية وأمنية وغيرها، في ما ينذر بعودة التنسيق والتدخل غير المباشر حتى تاريخه.



- انشغل نواب في بيروت الثانية وقيادات أمنية بما نقلته قناة فضائية عربية في تقرير عن تمديد "حزب الله" كابلات الى جانب تمديدات كهربائية في العاصمة ووصول كل تفاصيلها الى دوائر الاستخبارات الأميركية.



- أشاد نواب لا يلتقون في الخط السياسي مع وزير الصحة ركان ناصر الدين بحسن إدارته للوزارة من دون أي تمييز مناطقي رغم الصعوبات المالية.



- يكثر اعلامي بقاعي في خط الممانعة من زياراته لعائلات في بيئة "حزب الله" رغم الاعتراض على أسلوبه ومقاربته الميزان الربح والخسارة حيال إسرائيل.



- انقسم الرأي العام اللبناني حيال لقاء المصرفي أنطون صحناوي ورئيس وزراء إسرائیل بنیامین نتنياهو على العشاء مع ميل الى عدم تقبل الصورة باستثناء قلة جاهرت بتأييدها الأمر.



- يتداول حديث في البقاع عن اعتراض عائلات في بعلبك الهرمل واستغرابها من إصرار الثنائي على حصر خياراته لمركز محافظ النبطية بشخصين من عائلة واحدة الاول استاذ مهني والثاني تاجر مواد غذائية.





اللواء



- حسم مرجع من دون تردد مسألة زيارة مرجع آخر، معتبرا أن هذه مسألة تخصه بصفة رسمية أولاً، وقبل أي شيء آخر.



- تتجه كتل نيابية للمشاركة في الحملة التي يجري تنظيمها للتحرك دوليا لوقف عمليات الهدم وتدمير المنازل في الجنوب.



- وصلت معلومات الى بيروت أن الوضع في تلة علي الطاهر شرقي النبطية، جرى تداوله في الزيارة الحالية لنتنياهو إلى واشنطن.





الجمهورية



- تعمل جهة اقتصادية على إعداد حزمة مشاريع لعرضها على مستثمرين لبنانيين في الخارج.



- يتعقد مرجع كبير عدم الرد على الانتقادات وحملات التضليل مفضلاً ترك التطورات الميدانية تجيب عنها.



- علم أن تحقيقاً قضائياً فتحته السلطات اللبنانية بحق عشرات الأجانب من ثلاث دول إقليمية تتعاون الميليشيات في ما بينها في هذه الدول ولبنان، قد انتقلوا إلى لبنان تحت غطاء التعلم في الجامعات اللبنانية، فيما أنهم لم يحضروا صفوفهم وتواروا عن الأنظار في البقاع والجنوب.

