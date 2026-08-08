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أسرار الصحف 8-8-2026

اسرار
2026-08-07 | 23:36
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أسرار الصحف 8-8-2026
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أسرار الصحف 8-8-2026

اللواء
حسب مصادر أميركية فإن تطورات المواجهة حول مضيق هرمز أوجدت معادلات تتعلق بالطاقة، وبإعادة خرائط تمرير المخزونات النفطية، بما لا يخدم خطط واشنطن.

فهم من كلام قيادي مسيحي مقرب من فريق مناهض للسلطة أن سفير دولة كبرى هو الذي لعب دوراً في إيصال علاقته مع دولة السفير الى نقطة الصفر.

حسب مصدر وزاري حسم الأمر بقرار من مجلس الوزراء لوقف العمل بقرار مجلس شورى الدولة بدفع الفروقات الناجمة عن الرواتب السنة دفعة واحدة…

الجمهورية
تدرس روما استضافة جولة إضافية إذا حققت المحادثات التقنية الحالية تقدماً قابلاً للبناء عليه.

تلقت قوى سياسية نصائحخارجية بتخفيف خطابها حول السلاح خلال المرحلة الدقيقة من المفاوضات.

ظهر تباين داخل فريق سياسي حول أولوية التصعيد الشعبي او منح المسار الديبلوماسي فرصة اضافية.

البناء
قال مصدر سياسي لبناني إن كلام رئيس الجمهورية عن إحراز تقدّم في ملفي الحدود والأسرى، يشكل محاولة فاشلة لتجميل اجتماع روما الفاشل، لأن الاجتماع لم يحقق أي نتيجة عمليّة في أيّ ملف، ولم ينتج اتفاقاً أو جدولاً زمنياً أو آليّة تنفيذ. وأضاف المصدر أن ملفي الحدود والأسرى أشدّ تعقيداً من ملف التحقق في المناطق التجريبية وتحديد مناطق جديدة، فإذا عجز الاجتماع عن إحراز تقدّم في الملف الأسهل، فمن غير المنطقيّ الادعاء بتحقيقه في الملفين الأصعب. وأوضح أن إحالة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبيّة إلى الإدارة الأميركية، وانتظار وصول الجنرال جوزف كليرفيلد، تعني ترحيل الملفات إلى جولة جديدة لا إنجازها. ورأى المصدر أن "إسرائيل" لا تريد أي تقدم قبل الانتخابات، كي يتمكن بنيامين نتنياهو من مخاطبة مستوطني الشمال، وهم خزان انتخابي أساسي لليكود، بالقول إن حرية العمل العسكري مستمرة، وإن الاحتلال باقٍ، وإن حكومته لم تقدم للبنان انسحاباً أو تنازلاً.

سأل دبلوماسي أوروبي، تعليقاً على الحلف الدفاعي السعودي، الباكستاني، التركي، هل ستدخل باكستان حرباً مع إيران إذا استهدفت طهران قاعدة أميركيّة في السعودية؟ وهل ستخوض الدول الثلاث الحرب ضد اليمن إذا استهدف السفن السعوديّة، أم ستتحرك إذا شُنّت حرب جديدة على السعودية؟ أم أن دورها سيقتصر على الوساطة بين اليمن والسعودية، وبين السعودية وإيران؟ وهل تستطيع أن تبحث مطالب اليمن برفع الحصار، أو مطالب إيران بترحيل القواعد الأميركية؟ وقال الدبلوماسي إن الأرجح هو أن الحلف يوفر طمأنة أمنية للسعودية تحسباً لانسحاب أميركيّ لاحق من المنطقة، لا إطاراً لخوض الحروب الراهنة. وأضاف أن الأرجح أيضاً ألا تترتب عليه أي نتائج تجاه "إسرائيل"، رغم احتلالها أجزاء من سورية ولبنان واستمرار عدوانها على غزة، مع أن تركيا والسعودية معنيتان مباشرة بالملفين السوري واللبناني، وأن الدول الثلاث أعضاء في مجلس السلام الخاص بغزة؛ ما يجعل اختبار الحلف الحقيقي في موقفه من "إسرائيل"، لا في عناوينه الدفاعيّة.

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