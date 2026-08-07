أسرار الصحف 7-8-2026

النهار



- يُنقَل عن مسؤول أميركي قوله إنّ لبنان قطع شوطاً كبيراً في الانفصال عن المحور الإيراني الذي سيطر على المنطقة زمناً طويلاً، وإنّ مساره نحو التغيير لا عودة عنه بعدما قررت الإدارة الأميركية وليس الرئيس وحده الاستثمار في البلد.



- يقول نائب بارز إنّ أداء حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حتى تاريخه أثبت بما لا يقبل الشك أنّه الشخص المناسب في المكان المناسب، إذ أكدت قراراته وإجراءاته استقلالية قراره وحرية ضميره بعكس ما حاول البعض من خلال اخبار تحاول أن تشوه سمعته.



- ترتفع نسبة الطلاق في لبنان خصوصاً في أوساط الطبقة الوسطى التي يتراجع مستواها المعيشي بسبب الضائقة المالية الناتجة من تداعيات الحروب في المنطقة.



- يشكو لبنانيون كُثر من تقليص مدة صلاحية سمات الدخول (الفيزا) المعطاة لهم إلى دول أوروبية بعدما كانت تمنح لهم لسنوات عدة.



- وُزِّع تقرير عن حجم الاستثمارات الفرنسية في لبنان وتبين أنّها كانت في حالة تصاعد كبير في الأعوام الأخيرة وفي قطاعات مالية وتجارية وخدماتية مختلفة.





الجمهورية



- تردّد أنّ اتصالات عاجلة نجحت في منع التصعيد الجنوبي من تعطيل مفاوضات روما نهائياً.



- أبلغت واشنطن المعنيّين، بأنّ استمرار المفاوضات أهم من تبادل الاتهامات حول انفجار مجدل زون.



- طالب لبنان الوسطاء بضمانات عملية تمنع إسرائيل من تحويل كل حادث أمني إلى موجة غارات.





اللواء



- طلب وزير خارجية دولة كبرى من مسؤول في دولة مجاورة، عدم تنفيذ أي هجوم واسع على لبنان، نظرا لمخاطر انعكاساته على مفاوضات مضيق هرمز.



- ما زال ردٌّ من نائب من كتلة حليفه على قيادة حزبية يشق طريقه وسط تفسيرات متضاربة.



- تواجه وزارة سيادية ضغوطاً عبثية، نتيجة التضخُّم المترتّب على مضاعفة المعاشات والرواتب، ومستلزمات إعادة الإعمار في ظل تمنُّع غالبية الدول عن المساهمة الجادة في هذا المشروع المكلف.





البناء



- ترصد مصادر أوروبية مسار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي فتسجل أنّه منذ توقيع اتفاق الإطار في واشنطن في 26 حزيران، عُقدت جولتان تنفيذيتان في روما، من دون إحراز تقدم بعدما انتهت الجولة السادسة، في 15 تموز، إلى تفاهم محدود على إطلاق تجربة ميدانية، وأعلنت واشنطن في 20 تموز أن المناطق التجريبيّة اختصرت بثلاث بلدات غير محتلة هي فرون وصريفا وزوطر الغربية، لكن التنفيذ لم ينتج انسحاباً إسرائيلياً إضافياً ولا وقفاً للغارات. وجاءت الجولة السابعة في روما لبحث نتائج التجربة، وآلية التحقق، وتسمية مناطق جديدة، إلا أن الوفد الإسرائيلي رفض منح أي جهة ثالثة، حتى أميركا منفردة، صلاحية التحقق، ورفض الانتقال إلى تسمية مناطق تجريبية جديدة، كما امتنع عن تقديم جواب سياسي واضح بشأن وقف إطلاق النار. وهكذا عادت الجولة إلى النقطة التي بدأت منها: تفاوض على آليات بلا تنفيذ، وتجربة بلا نتائج ملزمة. وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن هذا الانسداد يعني عملياً تجميد اتفاق الإطار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.



- تقرأ مصادر دبلوماسية في التفاهم العُماني الإيراني الجاري استكماله تحولاً استراتيجياً في هرمز، إذ ينشئ ممراً جديداً تمر أجزاء أساسية من خطي الدخول والخروج في المياه الإيرانية، وينهي عملياً احتكار الممر العُماني لحركة السفن طوال ستة عقود. وتؤكد طهران أن التفاهم ثنائي بين دولتي الشاطئ، وأن دخوله حيز التنفيذ مشروط بعودة واشنطن إلى التزامات مذكرة إسلام آباد، وقف الحرب والحصار البحري، معالجة العقوبات والأموال المجمّدة، وتثبيت وقف الحرب على الجبهات، ولا سيما لبنان. أما واشنطن، التي حاولت فرض الممر الجنوبي بعيداً عن إيران، فتتعامل الآن مع الصيغة الجديدة باعتبارها مدخلاً لاستئناف وقف النار والعودة إلى المفاوضات النوويّة، ما يعني قبولاً عمليّاً بكلمة إيرانية مقرّرة في المضيق. وهكذا تصبح أمام خيارين: إبقاء حال الحرب، فتستمرّ ترتيبات هرمز الجديدة ويتعطّل المسار النوويّ؛ أو تنفيذ المذكرة وإنهاء الحرب، بما يفرض أولاً التزام الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، تمهيداً لمعالجة بقية الجبهات، وفي مقدمتها غزة.