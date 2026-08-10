أسرار الصحف 10-8-2026

النهار



- أثار ما نقله مراسل تلفزيوني عن وجود أنفاق لـ"حزب الله" في مناطق جبيل وكسروان استياء كبيراً وقلقاً لم تنفع معه تسريبات النفي للمصادر العسكرية اللبنانية. واعتبر كثيرون أنّ الأمر يحتاج إلى بحث جدي على المستوى السياسي والأمني.



- أبدى مواطنون في مناطق مختلفة انزعاجهم من استمرار تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق رؤوسهم خصوصاً أنّها تجاوزت المناطق المعتادة في بيروت والضاحية لتبلغ أمس الضبية وانطلياس والزلقا والنقاش.



- حملة عبر وسائل التواصل الاجتماع تدور رحاها في البقاع الغربي على خلفية الزفت الذي يعتبره البعض محصوراً بنواب يمثلون خطاً سياسياً محدداً ويحرم منه آخرون.



- تستمر النزاعات في بلدية بيروت على الرغم من محاولات محافظ العاصمة ضبط الأمور ومنع توسع المشكلات التي تتخذ أبعاداً مذهبية ومناطقية.



- يعمد الأهالي في غير منطقة إلى رفع الصوت إذ إنّ ضعف شبكة الكهرباء وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة زاد على التقنين القاسي تقنينا.



- توقّفت جهات أمنية أمام الحريق الذي امتد من كفرحونة باتجاه مشغرة وخصوصاً في منطقة عين التينة بعدما انتشرت معلومات عن رمي إسرائيل مواد حارقة في المنطقة التي تعتبرها تل أبيب لا تزال حصناً لمراكز "حزب الله" ولم تحصل على ضوء أخضر لتدميرها واجتياحها.





الجمهورية



- طلب مسؤولون من الجهات الدولية تحويل دعم الجيش من وعود سياسية إلى مساعدات تنفيذية عاجلة.



- تخوّفت أوساط اقتصادية من تأثير التصعيد الجنوبي في الموسم السياحي وحركة الوافدين والاستثمارات.



- يجري عدد من الوزارات مراجعات للأبنية المستأجرة التي تشغلها المؤسسات والهيئات التابعة لكل دولة، بغرض دراسة جدواها الاقتصادية والإدارية، تزامناً مع تحضيرات لإعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض أعداد موظفي القطاع العام بالآلاف.





اللواء



- توصلت المشاورات بين مراجع رئاسية إلى ضرورة تمرير قانون العفو العام وقانون إلغاء الإعدام في جلسة المناقشة النيابية غداً، وفق الصيغة النهائية التي حظيت بتوافق شامل، في وقت ما زال احتمال عدم التصويت على مشروع الإصلاح المصرفي وارداً.



- إعتبرت أوساط إقتصادية أن لجوء الحكومة إلى تقسيط زيادات المعاشات الستة مخرج مناسب للحفاظ على الإستقرار المالي وعدم الوقوع مجدداً في "فخ" الزيادات العشوائية.



- رغم كثرة الانتقادات للعجز المتفاقم في ملف الكهرباء ما زال مصير شركات الجباية التي تتحكم بالسيولة النقدية لمؤسسة الكهرباء عالقاً في الكواليس السياسية ومناخاتها الزبائنية.





البناء



- يقول مصدر دبلوماسي إن الخريطة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وظهر فيها الجزء المحتل من جنوب لبنان مدمجاً بـ"إسرائيل"، لا يمكن التعامل معها كخطأ تقني عابر، لأنها صادرة عن جهة رسمية تمثل "إسرائيل" أمام العالم، وتتزامن مع مفاوضات يفترض أن يكون موضوعها الانسحاب من الأراضي اللبنانية. ويضيف أن الخريطة تضع السلطة أمام اختبار سيادي صعب، إما أن تطلب عبر الوسيط الأميركي سحبها، واعتذاراً إسرائيلياً مكتوباً يعترف بلبنانية كامل الأرض الواقعة شمال الحدود الدولية، وإما أن يصبح صمتها قبولاً ضمنياً بتحويل الاحتلال الموقت إلى ضمّ تدريجي. ويرى المصدر أن الموقف المناسب هو إنهاء التفاوض، أو على الأقل التهديد بتعليقه حتى صدور الاعتذار، لأن مواصلة الاجتماعات بلا اعتراض تمنح "إسرائيل" فرصة لاستخدام التفاوض غطاءً لتثبيت "المنطقة الأمنية" تمهيداً لضمها على طريقة ما فعلت في الجولان السوري المحتل. ويختم بأن السلطة التي دخلت المفاوضات لاستعادة الأرض لا تستطيع تجاهل خريطة تمحو لبنانيّة الأرض نفسها، وإلا سقطت الحجة التي بنت عليها خيارها التفاوضي كله.



- تقول أوساط إعلامية أميركية إن هدوء ترامب المفاجئ تجاه إيران لا يعكس اطمئناناً إلى نتائج الحرب، بل استجابة لعاصفة داخل القيادة العسكرية تطالب بإيجاد مخرج سياسي. لأن التقدير الذي صرّح به رئيس أركان القوات المشتركة يفيد بأن القوة الجوية أنجزت أقصى ما تستطيع إنجازه، بعدما دمرت أهدافاً وقواعد ومنشآت، لكنها لم تفتح مضيق هرمز، ولم تُخضع إيران، ولم تنتزع اتفاقاً نووياً، بينما لن يؤدي قصف إضافي إلى تغيير استراتيجي من دون الانزلاق إلى حرب برية مرفوضة. وتضيف الأوساط أن كشف استهلاك معظم صواريخ "أتاكمز" و"برسم"، ونحو نصف مخزون "توماهوك"، والتراجع الحاد في اعتراضات "ثاد" و"باتريوت"، حوّل الذخائر من تفصيل لوجستي إلى قيد على القرار الرئاسي. لذلك جاء قول ترامب إنه يتعامل مع إيران بهدوء، وتوقعه انتهاء الحرب قريباً، غطاءً سياسياً للتراجع عن مواصلة العمل العسكري. فالجيش يقول إن الحرب بلغت سقفها، والمخازن تحتاج سنوات لتعويضها، وعلى السياسة أن تحول نتائج القصف إلى تسوية قبل تحول القوة الأميركية إلى رهينة للاستنزاف.





الديار



- اعتبر مصدر قيادي فلسطيني أنه نظرا لما يحصل في الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، لا يجوز تسليم السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور للسلطة الفلسطينية هناك بقيادة الرئيس محمود عباس. وشدد على أنه تحول خطير اذا حصل هذا الأمر لأنه قد يربط مصير لبنان بالضفة الغربية فضلا عن أن السفير دبور يجب أن يحاكم أمام القضاء اللبناني أو أمام حركة فتح في لبنان. ذلك أن السلطات اللبنانية لا يجب أن تسلم السلطات الفلسطينية السفير دبور بسبب خلاف حصل مع الرئيس عباس بل الأمر يقضي بمحاكمته لبنانيا. ويذكر أن السفير أشرف دبور هو من أبرز قيادي حركة فتح وشغل منصب سفير فلسطين لدى لبنان من عام 2012 حتى عام 2025.