الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 12-8-2026
اسرار
2026-08-11 | 23:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 12-8-2026
النهار
لم تكشف وزارة الطاقة عن مصير اجراءات كانت هددت بها مؤسسات الدولة والوزارات المتخلفة عن دفع متوجباتها الى مؤسسة كهرباء لبنان.
ينشط ملحق امني في سفارة دولة اسلامية غير عربية في عقد لقاءات مع جهات سياسية ونيابية عدة.
بعد ازدياد الشكاوى من ارتفاع فاتورة كهرباء المولدات بسبب التلاعب بالاسعار وفرض رسوم غير قانونية تعتبر بمثابة خوات على المواطنين تحرك القضاء وقرر وضع يده على الملف ومتابعته.
قبل ايام، اصدر الوزير السابق غازي العريضي عبر صفحته على "فايسبوك" بيان اعتذار عما ساقه في حديث عن حوار عنيف بينه وبين أحد "المسؤولين السوريين عشية الضغط على الرئيس الشهيد رفيق الحريري والزعيم الوطني وليد جنبلاط بتاريخ 25 اب 2004 لقبول التمديد للرئيس السابق اميل لحود، اذ ورد تعبير لم يكن له مبرر".
تنتشر اخبار بين المواطنين عن وجود اعداد كبيرة من القوميين السوريين الاجتماعيين الذين فروا من سوريا مع سقوط النظام الأسدي ويقيمون في مراكز للحزب القومي في بيروت والمتن الشمالي خصوصا وقد أبدى مواطنون في بيت شباب استياءهم من مظاهر مسلحة في وسطهم.
الجمهورية
تردد في أوساط مالية، أنّ كثافة تمديد مهل التصريح والتسديد ليست إدارية فقط، بل تعكس صعوبة تحصيل مستحقات متراكمة منذ سنوات، إذ صدرت في ١ و٥ و٦ آب سلسلة تمديدات مرتبطة بضرائب تعود إلى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ممّا يثير مشاكل في تمويل خزينة الدولة في ظل شح الإيرادات وارتفاع النفقات.
تركّز إحدى الوزارات على تفعيل تبادل المعلومات وفق منصة إلكترونية موحّدة مع مؤسسة تجبي وتراقب، لتتطابق معلومات الطرفَين عن الشركات وتصاريح الضرائب والرسوم المُصرَّح عنها.
تشهد المراحل الأولى من إعداد موازنة ٢٠٢٧ على مستوى كل وزارة "شدّ حبال" بشأن المصاريف، ليتناسب مع توقعات بانخفاض ملحوظ بحجم الإيرادات.
اللواء
أرخت الدعوى المقامة من قبل أميركيين من أصول لبنانية أمام محكمة دیترویت بثقلها على وضعية إدارة ترامب مع السباق الانتخابي الى الكونغرس..
تحسن مسار التنسيق بين حزب بارز وتيار سياسي في عدد من القضايا نظراً لشعور الطرفين بالحاجة الى تعويم التفاهم، حسب الحاجة بينهما ..
عادت التعيينات الى الخط الأسرع، بما يلائم المرجعيات والجهات النافذة في الدولة!
البناء
علّقت مصادر دبلوماسية متابعة للمفاوضات اللبنانية، الإسرائيلية على الكلام الرئاسي عن تقدم المسار التفاوضي في جولة روما، فقالت إن تعميم وصف «التقدم» لا تؤيده حصيلة الملفات المطروحة. فقد تناولت الجولة وقف إطلاق النار والغارات وعمليات نسف المنازل، والحدود والأسرى، والمناطق التجريبية وآليات التحقق، من دون إنجاز عملي في أي منها. لم تتوقف الغارات، بل شهد الجنوب تصعيداً واسعاً بالتزامن مع الاجتماعات، ولم يتوقف تدمير المنازل أو يُسمح للسكان بالعودة والإعمار. ولم يُفرج عن أسير لبناني، أو يُحسم خلاف حدودي، أو توافق "إسرائيل" على منطقة تجريبية جديدة، كما لم يوضع جدول للانسحاب. أما الاتفاق على لائحة دول مرشحة للمشاركة في التحقق فلا يشكل تقدماً لبنانياً، لأنه يوسّع الوصاية على الجيش، بينما احتفظت "إسرائيل" بحق رفض الدول واختيار المقبول منها عبر واشنطن. وأضافت المصادر أن إرسال الجنرال جوزف كليرفيلد إلى بيروت يعني انتقال الخلافات إلى جولة متابعة، لا بدء التنفيذ. لذلك يبدو الحديث عن تقدم محاولة لتجميل استمرار التفاوض رغم غياب أي مقابل ميداني أو سياسي.
علّقت مصادر اقتصادية متخصصة بمتابعة تدفقات السوق النفطية على قول وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن عشرين مليون برميل خرجت من منطقة الخليج يوم الأحد، فوصفت الرقم بأنه كذبة سياسية لا يمكن تمريرها حتى على المغفلين. فقد سجلت «كبلر» عبور ست سفن فقط الأحد، بعد 15 الجمعة و11 السبت، فيما انخفض العبور من 50 سفينة إلى 33 بين الاثنين والخميس قياساً بالأسبوع السابق، ولم تخرج خلالها سوى ست ناقلات خام. وتقدر التدفقات غير الإيرانية عبر هرمز بما يصل إلى مليوني برميل في أفضل الفترات، لا بمتوسط يومي ثابت، وإذا أضفنا الى هذه الأرقام تدفقات ما يتم خارج هرمز علماً أن الوزير تحدّث عن هرمز فقط سنجد أن صادرات ينبع تواجه اختناقاً متزايداً مع تراجع الملاحة في باب المندب واستهداف السفن والمنشآت السعودية. كما تعمل الفجيرة والأنابيب البديلة ضمن طاقات محدودة لا تسد فجوة هرمز. أما العراق فلم يصدر سوى 30 مليون برميل بين 4 تموز و4 آب. لذلك لا تصمد كذبة الوزير الأميركي أمام أي تدقيق حسابي، فيما كذّب ارتفاع النفط 5% الرواية رسمياً.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
12-8-2026
أسرار الصحف 11-8-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-08-07
أسرار الصحف 8-8-2026
اسرار
2026-08-07
أسرار الصحف 8-8-2026
0
اسرار
2026-08-10
أسرار الصحف 11-8-2026
اسرار
2026-08-10
أسرار الصحف 11-8-2026
0
اسرار
2026-08-09
أسرار الصحف 10-8-2026
اسرار
2026-08-09
أسرار الصحف 10-8-2026
0
اسرار
2026-08-06
أسرار الصحف 7-8-2026
اسرار
2026-08-06
أسرار الصحف 7-8-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-08-10
أسرار الصحف 11-8-2026
اسرار
2026-08-10
أسرار الصحف 11-8-2026
0
اسرار
2026-08-09
أسرار الصحف 10-8-2026
اسرار
2026-08-09
أسرار الصحف 10-8-2026
0
اسرار
2026-08-07
أسرار الصحف 8-8-2026
اسرار
2026-08-07
أسرار الصحف 8-8-2026
0
اسرار
2026-08-06
أسرار الصحف 7-8-2026
اسرار
2026-08-06
أسرار الصحف 7-8-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-06-25
البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين
خبر عاجل
2026-06-25
البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين
0
آخر الأخبار
04:21
بدء الجلسة التشريعية في مجلس النواب
آخر الأخبار
04:21
بدء الجلسة التشريعية في مجلس النواب
0
أخبار دولية
2026-01-30
توم براك يصف الاتفاق بين دمشق والأكراد بأنه "محطة تاريخية"
أخبار دولية
2026-01-30
توم براك يصف الاتفاق بين دمشق والأكراد بأنه "محطة تاريخية"
0
آخر الأخبار
2026-08-05
الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويصعد بنحو 2% إلى 4153.69 دولار للأوقية
آخر الأخبار
2026-08-05
الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويصعد بنحو 2% إلى 4153.69 دولار للأوقية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:52
النائب ياسين ياسين للـLBCI: تأخير العدالة هي لا عدالة... وهذا ما أوضحه بشأن قانون العفو العام
أخبار لبنان
03:52
النائب ياسين ياسين للـLBCI: تأخير العدالة هي لا عدالة... وهذا ما أوضحه بشأن قانون العفو العام
0
أخبار لبنان
16:10
نقاش حاد ومشادات كلامية... انتهاء اليوم الأول من الجلسة التشريعية من دون إقرارِ قانون العفو العام
أخبار لبنان
16:10
نقاش حاد ومشادات كلامية... انتهاء اليوم الأول من الجلسة التشريعية من دون إقرارِ قانون العفو العام
0
أخبار لبنان
14:10
جورج عطالله للـLBCI: تجاوبنا مع مسعى عدم الاعفاء عن الجميع داخل السجون لكن المطالب أصبحت تتوالى وتزيد ما أدى إلى انسحابنا
أخبار لبنان
14:10
جورج عطالله للـLBCI: تجاوبنا مع مسعى عدم الاعفاء عن الجميع داخل السجون لكن المطالب أصبحت تتوالى وتزيد ما أدى إلى انسحابنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إنخفاضٌ قياسي في منسوب نهر الدانوب يكشف آثاراً تاريخية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إنخفاضٌ قياسي في منسوب نهر الدانوب يكشف آثاراً تاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يسابق الوقت للخروج من اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يسابق الوقت للخروج من اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أمن الطيران بخطر....وهذه هي خارطة طريق الحل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أمن الطيران بخطر....وهذه هي خارطة طريق الحل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تلة علي الطاهر: عين إسرائيل عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تلة علي الطاهر: عين إسرائيل عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إقرار إقتراحِ القانون المتعلق بإلغاء عقوبةِ الإعدام
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إقرار إقتراحِ القانون المتعلق بإلغاء عقوبةِ الإعدام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وزير العدل للـLBCI: إلغاء عقوبة الإعدام أساسيّ للمستقبل ولا ربط له بالعفو العام
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وزير العدل للـLBCI: إلغاء عقوبة الإعدام أساسيّ للمستقبل ولا ربط له بالعفو العام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:05
غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
10:05
غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
2
أمن وقضاء
15:35
بالفيديو... أب يعلّم طفله طريقة استخدام القنبلة اليدوية ويعنّف زوجته… وقوى الأمن توقفه
أمن وقضاء
15:35
بالفيديو... أب يعلّم طفله طريقة استخدام القنبلة اليدوية ويعنّف زوجته… وقوى الأمن توقفه
3
فنّ
05:14
بعد سنوات على انفصالها عن قصي خولي... مديحة الحمداني تعلن زواجها: "لاخترتُه في كلّ مرّة"
فنّ
05:14
بعد سنوات على انفصالها عن قصي خولي... مديحة الحمداني تعلن زواجها: "لاخترتُه في كلّ مرّة"
4
أخبار لبنان
16:01
بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة
أخبار لبنان
16:01
بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة
5
أخبار لبنان
04:56
الحاج حسن يهاجم السلطة والجميل يقاطعه: ليش ما بتستقيلوا؟
أخبار لبنان
04:56
الحاج حسن يهاجم السلطة والجميل يقاطعه: ليش ما بتستقيلوا؟
6
أخبار لبنان
06:19
عون: المفاوضات تحقق تقدماً وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة
أخبار لبنان
06:19
عون: المفاوضات تحقق تقدماً وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة
7
خبر عاجل
06:46
معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع
خبر عاجل
06:46
معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع
8
أخبار لبنان
09:59
المكتب الإعلامي لوزيرة التربية: قضية تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولويات كرامي... والملف لم يعد بعهدة الوزارة
أخبار لبنان
09:59
المكتب الإعلامي لوزيرة التربية: قضية تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولويات كرامي... والملف لم يعد بعهدة الوزارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More