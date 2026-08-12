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أسرار الصحف 12-8-2026

اسرار
2026-08-11 | 23:39
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أسرار الصحف 12-8-2026
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أسرار الصحف 12-8-2026

النهار

لم تكشف وزارة الطاقة عن مصير اجراءات كانت هددت بها مؤسسات الدولة والوزارات المتخلفة عن دفع متوجباتها الى مؤسسة كهرباء لبنان. 

ينشط ملحق امني في سفارة دولة اسلامية غير عربية في عقد لقاءات مع جهات سياسية ونيابية عدة.

بعد ازدياد الشكاوى من ارتفاع فاتورة كهرباء المولدات بسبب التلاعب بالاسعار وفرض رسوم غير قانونية تعتبر بمثابة خوات على المواطنين تحرك القضاء وقرر وضع يده على الملف ومتابعته.

قبل ايام، اصدر الوزير السابق غازي العريضي عبر صفحته على "فايسبوك" بيان اعتذار عما ساقه في حديث عن حوار عنيف بينه وبين أحد "المسؤولين السوريين عشية الضغط على الرئيس الشهيد رفيق الحريري والزعيم الوطني وليد جنبلاط بتاريخ 25 اب 2004 لقبول التمديد للرئيس السابق اميل لحود، اذ ورد تعبير لم يكن له مبرر". 

تنتشر اخبار بين المواطنين عن وجود اعداد كبيرة من القوميين السوريين الاجتماعيين الذين فروا من سوريا مع سقوط النظام الأسدي ويقيمون في مراكز للحزب القومي في بيروت والمتن الشمالي خصوصا وقد أبدى مواطنون في بيت شباب استياءهم من مظاهر مسلحة في وسطهم. 

الجمهورية

تردد في أوساط مالية، أنّ كثافة تمديد مهل التصريح والتسديد ليست إدارية فقط، بل تعكس صعوبة تحصيل مستحقات متراكمة منذ سنوات، إذ صدرت في ١ و٥ و٦ آب سلسلة تمديدات مرتبطة بضرائب تعود إلى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ممّا يثير مشاكل في تمويل خزينة الدولة في ظل شح الإيرادات وارتفاع النفقات.

تركّز إحدى الوزارات على تفعيل تبادل المعلومات وفق منصة إلكترونية موحّدة مع مؤسسة تجبي وتراقب، لتتطابق معلومات الطرفَين عن الشركات وتصاريح الضرائب والرسوم المُصرَّح عنها.

تشهد المراحل الأولى من إعداد موازنة ٢٠٢٧ على مستوى كل وزارة "شدّ حبال" بشأن المصاريف، ليتناسب مع توقعات بانخفاض ملحوظ بحجم الإيرادات.

اللواء

أرخت الدعوى المقامة من قبل أميركيين من أصول لبنانية أمام محكمة دیترویت بثقلها على وضعية إدارة ترامب مع السباق الانتخابي الى الكونغرس..

تحسن مسار التنسيق بين حزب بارز وتيار سياسي في عدد من القضايا نظراً لشعور الطرفين بالحاجة الى تعويم التفاهم، حسب الحاجة بينهما ..

عادت التعيينات الى الخط الأسرع، بما يلائم المرجعيات والجهات النافذة في الدولة!

البناء

علّقت مصادر دبلوماسية متابعة للمفاوضات اللبنانية، الإسرائيلية على الكلام الرئاسي عن تقدم المسار التفاوضي في جولة روما، فقالت إن تعميم وصف «التقدم» لا تؤيده حصيلة الملفات المطروحة. فقد تناولت الجولة وقف إطلاق النار والغارات وعمليات نسف المنازل، والحدود والأسرى، والمناطق التجريبية وآليات التحقق، من دون إنجاز عملي في أي منها. لم تتوقف الغارات، بل شهد الجنوب تصعيداً واسعاً بالتزامن مع الاجتماعات، ولم يتوقف تدمير المنازل أو يُسمح للسكان بالعودة والإعمار. ولم يُفرج عن أسير لبناني، أو يُحسم خلاف حدودي، أو توافق "إسرائيل" على منطقة تجريبية جديدة، كما لم يوضع جدول للانسحاب. أما الاتفاق على لائحة دول مرشحة للمشاركة في التحقق فلا يشكل تقدماً لبنانياً، لأنه يوسّع الوصاية على الجيش، بينما احتفظت "إسرائيل" بحق رفض الدول واختيار المقبول منها عبر واشنطن. وأضافت المصادر أن إرسال الجنرال جوزف كليرفيلد إلى بيروت يعني انتقال الخلافات إلى جولة متابعة، لا بدء التنفيذ. لذلك يبدو الحديث عن تقدم محاولة لتجميل استمرار التفاوض رغم غياب أي مقابل ميداني أو سياسي.

علّقت مصادر اقتصادية متخصصة بمتابعة تدفقات السوق النفطية على قول وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن عشرين مليون برميل خرجت من منطقة الخليج يوم الأحد، فوصفت الرقم بأنه كذبة سياسية لا يمكن تمريرها حتى على المغفلين. فقد سجلت «كبلر» عبور ست سفن فقط الأحد، بعد 15 الجمعة و11 السبت، فيما انخفض العبور من 50 سفينة إلى 33 بين الاثنين والخميس قياساً بالأسبوع السابق، ولم تخرج خلالها سوى ست ناقلات خام. وتقدر التدفقات غير الإيرانية عبر هرمز بما يصل إلى مليوني برميل في أفضل الفترات، لا بمتوسط يومي ثابت، وإذا أضفنا الى هذه الأرقام تدفقات ما يتم خارج هرمز علماً أن الوزير تحدّث عن هرمز فقط سنجد أن صادرات ينبع تواجه اختناقاً متزايداً مع تراجع الملاحة في باب المندب واستهداف السفن والمنشآت السعودية. كما تعمل الفجيرة والأنابيب البديلة ضمن طاقات محدودة لا تسد فجوة هرمز. أما العراق فلم يصدر سوى 30 مليون برميل بين 4 تموز و4 آب. لذلك لا تصمد كذبة الوزير الأميركي أمام أي تدقيق حسابي، فيما كذّب ارتفاع النفط 5% الرواية رسمياً.

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