أسرار الصحف 29-8-2026

اللواء



- يواجه مستشارون في سفارة دولة كبرى حيرة تجاه كيفية التعامل مع مرجعية غير زمنية لجهة طلب لقاء للسفير أم لا وكيفية ترتيباته لجهة التصريحات أو ما شاكل.



- يحاول نواب من كتلة مسيحية ملاحقة ما يثار حول مؤسسات بعينها، من دون التمكن من بلوغ الغايات المنشودة.



- حسب مطلعين، فإن معركة علي الطاهر، في حال حصولها لن تقتصر على مجموعات مقاتلة من حزب الله فقط.





الجمهورية



- التحركات النيابية حول قانون سيئ السمعة أقر مؤخراً لا تبدو قانونية فقط بل باتت مرتبطة بحسابات سياسية وانتخابية وبالصراع على الجمهور المسيحي قبل الاستحقاق النيابي. إذ لوحظ تراجع حزب مسيحي كان يلقى انتشاراً في السنوات الأخيرة.



- تدخل وزارة عانت من الفساد والهدر لعقود، في سجال حول مستقبل قطاع حيوي، في وقت باتت شبه متوافقة مع الهيئات الاقتصادية على الاستعانة بحل بيئي متجدّد لحل جزء من الأزمة.

- يتوقع ديبلوماسيون أن يكون مستوى التمثيل الأميركي في مؤتمر من أجل لبنان سيعقد في عاصمة أوروبية منخفضاً، لأسباب مرتبطة بالجهة المضيفة وليس بالملف اللبناني نفسه.





الديار



- أكدت مصادر مطلعة لـ"الديار" أن حملة تحريض جديدة انطلقت في واشنطن ضد رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بعد فترة من تراجعها اثناء المفاوضات المتتالية في واشنطن وروما. ورصدت خلال الأيام القليلة الماضية عملية تزخيم ممنهجة لهذه الحملة تتولاها لوبيات لبنانية على علاقة وثيقة باحدى أهم المنظمات الداعمة لـ"إسرائيل" "ايباك"، تزامنا مع حملة اعلامية عبر وسائل اعلام اسرائيلية، وكذلك ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ذات توجهات سياسية معروفة. ولفتت تلك المصادر إلى أن الاتهامات ضد الرئيس تتمحور حول تردده وعدم الحسم مع حزب الله وتغطية منح تأشيرة للسفير الإيراني في بيروت، علما أن ملف السفير جزء من تفاهم داخلي وخارجي وتم الاتفاق مسبقا على المخرج مع الأطراف كافة. أما بالنسبة للاتهامات حول حزب الله فإن القرار واضح بعدم السماح بأي صدام داخلي وهو أمر يلتزم به الرئيس، وكذلك قيادة الجيش التي تقوم بواجباتها على أكمل وجه ميدانيا، والحملات الاعلامية معروفة الأهداف، ومن يقوم بها مكشوف، ويجري تواصل رسمي شبه يومي مع الأميركيين لتوضيح الموقف.





البناء



- يقول مسؤول عربي سابق مخضرم إن السلطات اللبنانية والسورية والفلسطينية، التي وضعت كل بيضها في السلة الأميركية، تفقد صفتها الوطنية في عيون شعوبها. فقد قام رهانها الأصليّ على وعد بأنها قادرة، بواسطة قوة واشنطن وضغطها على "إسرائيل"، على تحقيق ما تقول إن المقاومات تعجز عن تحقيقه، أي الانسحاب ووقف الاعتداءات واستعادة السيادة. أما حين تنكشف واشنطن راعياً للشروط الإسرائيلية لا وسيطاً محايداً، وتتحوّل هذه السلطات إلى شاهد زور على الاحتلال والعدوان، ثم إلى شريك في وضع التخلص من المقاومة أولوية تسبق إنهاء الاحتلال، فإنها تفقد مبرّر وجودها السياسي. فكيف تطلب من شعبها التخلّي عن عناصر قوته، بينما لا تملك خطة لتحرير الأرض، ولا ضمانة لوقف الاعتداءات، ولا قدرة على حماية السكان وإعادة النازحين؟ عندها لا تعود السلطة مشروع دولة، بل تتحوّل إلى جسد هزيل يزداد ضعفاً وعجزاً وشحوباً، كلما منحت الاحتلال مزيداً من الوقت، وقدمت له التنازلات، وحاولت تعويض فقدانها للسيادة بممارسة الضغط على شعبها ومقاومته.



- تعليقاً على دعوة مصدر رسميّ، عبر قناة تلفزيونية، المقاومة إلى "التفكير بطريقة لبنانية"، قال مرجع سياسي إن السلطة تصدّق أنها تفكر بطريقة لبنانية، فيما يرى أبناء الجنوب أنها تتصرّف على قاعدة أن الجنوب ليس جزءاً من لبنان. فالسلطة العاجزة عن سحب الاحتلال مطالبة، في الحد الأدنى، ببناء منازل موقتة مسبقة الصنع للنازحين، وتخصيص رواتب شهرية لأبناء المناطق الذين يمنعهم اتفاق الإطار من العودة إلى قراهم حتى نزع السلاح، بدلاً من تركهم بلا بيوت ولا موارد. وأضاف المرجع: "إذا كانت السلطة تريد الاعتراف بفشل التفاوض، والعودة إلى الحوار مع المقاومة، فمن السخافة اختزال الحوار بالدعوة إلى مناقشة سلاح المقاومة في علي الطاهر. فهل تقبل السلطة بحوار توضع فيه كل الخيارات على الطاولة، بما فيها الانسحاب من التفاوض واتفاق الإطار، كما تريد من المقاومة وضع سلاحها على الطاولة؟ التفكير بطريقة لبنانية يبدأ باعتبار الاحتلال مشكلة، لا باعتبار المقاومة هي المشكلة، وبمعاملة أهل الجنوب كمواطنين لبنانيين لا كعبء مؤجل".