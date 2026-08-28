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o
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o
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o
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o
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o
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أسرار الصحف 28-8-2026
اسرار
2026-08-28 | 01:21
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أسرار الصحف 28-8-2026
النهار
تحرص كوادر عدة في "حزب الله" غير عسكرية ولأسباب أمنية على عدم المشاركة في واجبات اجتماعية وخصوصاً في جنوب لبنان.
لا تزال قاعدة حزبية وازنة تشكو من تصرفات نائب جنوبي سابق، من رواد المقاهي، حيث لا تتلاءم مع حقيقة ما يعيشه الأهالي جراء الحرب الإسرائيلية ونزوح أعداد كبيرة من الاهالي.
لم يحرج نائب معروف بدعمه القوي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في التعبير عن موقف لاذع حيال تفسيره للتصريحات التي أدلى بها تباعاً الموفد الأميركي توم براك والسفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى حيال ملف التفاوض.
تشهد العلاقة بين نائب بيروتي ودار الفتوى تطوّراً كبيراً يقوم على مبدأ العمل لمصلحة أبناء العاصمة بيروت وعدم إدخالها في أي حسابات سياسية.
لم تتلقَّ جمعية إسلامية ناشطة بارتياح الكلام الذي سمعته من مرجعية دينية والملاحظات التي سمعتها منه.
الجمهورية
أفاد خبراء، بأنّ حركة المغادرة عبر مطار بيروت نحو العواصم الغربية والخليجية أظهرت أنّ أعداد اللبنانيين الذين أمضوا الصيف في لبنان لم تكن بالحجم الذي شاع في بعض التقديرات.
يشتكي السياح، خصوصاً المغتربين اللبنانيين، من ارتفاع ملحوظ بالأسعار مقارنة بالعام الماضي، إذ تشير الأرقام إلى تضخّم يتجاوز الـ ٤٥٪.
باتت دولة جارة للبنان وجهة رئيسية للهجرة التعليمية للبنانيين، إذ باتت تُعدّ ضمن أكثر ٤ وجهات للطلاب اللبنانيين، بالإضافة إلى كونها مركز أعمال مهمّاً للكثير من اللبنانيّين.
اللواء
وفقاً لتقارير أمنية، فإنه من أبرز أسباب توقف الحرب، على غير جبهة العجز العسكري، ولملمة الخسائر على جانبي مناطق الاستهدافات بين واشنطن وإيران..
لم تتوفر بعد المجموعة النيابية، التي يمكن أن تقدم طعناً بقانون الإعلام، بعد أن وقِّع، وأخذ طريقه للنشر في الجريدة الرسمية.
سجلت صادرات دولة شرقية کبری حضوراً قوياً في تقديم الخدمات غير تكنولوجيا الاتصالات ومشاريع البناء وغيرها على حساب شركات أوروبية.
البناء
سجل خبراء في سوق الطاقة ارتفاع أسعار النفط مجدداً بعدما اكتشف السوق أن الحديث الأميركي عن فتح مضيق هرمز لا تؤيده حركة ناقلات الطاقة. فقد صعد خام برنت بنسبة 2.1% إلى نحو 89.70 دولاراً للبرميل، بعد ظهور تصريحات الرئيس دونالد ترامب التصعيدية التي بدّدت الآمال بإحياء مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، وبقاء الإمدادات الخليجية مقيدة. وفي أحدث بيانات مكتملة، سجلت «كيبلر» عبور خمس سفن فقط، بينها ناقلة منتجات نفطية محمّلة خارجة من الخليج، وناقلتا منتجات فارغتان داخلتان إليه، بينما لم تعبر أي ناقلة نفط خام أو غاز مسال محمّلة. وهذا يعني أن الحركة المسجلة لا تمثل استعادة لتدفقات الطاقة التي كانت تقارب عشرين مليون برميل يومياً قبل الحرب، بل عبوراً محدوداً وانتقائياً لا يغير معادلة العرض العالمي. لذلك عاد السعر إلى الارتفاع فور تراجع التفاؤل السياسي، مؤكداً أن السوق يميّز بين فتح المضيق إعلامياً وتشغيله تجارياً. ويبقى أي هبوط مستدام للأسعار مشروطاً بعودة ناقلات الخام والغاز بأعداد منتظمة، والحصول على تغطية تأمينية، لا بمجرد إعلان واشنطن أن الممرّ أصبح مفتوحاً.
تؤكد استطلاعات الرأي الإسرائيلية اتساع مأزق بنيامين نتنياهو قبل انتخابات 27 تشرين الأول. فاستطلاع حديث يمنح أحزاب الائتلاف الحاكم نحو 50 مقعداً فقط، مقابل 59 لأحزاب المعارضة و11 للأحزاب العربية، ما يضع معسكر نتنياهو بعيداً 11 مقعداً عن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. ويتقدّم حزب «يشار» برئاسة غادي آيزنكوت على الليكود، بينما يتفوق آيزنكوت على نتنياهو في مؤشر الملاءمة لرئاسة الحكومة بنسبة 44% مقابل 34%. وتكشف خطورة التراجع اعترافات نُقلت عن نتنياهو في اجتماعات مغلقة، قال فيها إن الليكود خسر عشرة مقاعد وإنه لا يعرف كيفيّة استعادتها، محذراً من خسارة الانتخابات إذا لم يتغير الوضع. ويعني ذلك أن المعارضة تزيد فرصها في تشكيل الحكومة، لأنها لا تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لفوز بتشكيل الحكومة بل إلى الحصول على صوتين من أصوات النواب العرب يمكن الحصول عليهما بتفاهمات خدمية موضعية عادة، ما يعني أن نتنياهو فقد المبادرة الانتخابية، وأن توظيف الحرب واتفاقات غزة ولبنان وإيران لم ينجح حتى الآن في إعادة الناخبين المتردّدين إلى الليكود.
الديار
كشف أحد المشاركين في اللقاء العسكري الذي جمع الوفدين اللبناني والإيطالي في مقر وزارة الدفاع الإيطالية، أن علاقة الصداقة القديمة التي تجمع قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، بنظيره الإيطالي، الجنرال لوتشانو بورتولانو، انعكست بصورة واضحة على أجواء الاجتماع الثنائي، حيث سادت حالة من الارتياح والصراحة، بعيداً عن البروتوكول الرسمي، الى حد ما، الذي غالباً ما يطغى على اللقاءات العسكرية. وبحسب المصدر، فقد شكّلت المعرفة الشخصية بين الرجلين عاملاً مساعداً في مقاربة عدد من الملفات الحساسة، إذ بدا النقاش أكثر انفتاحاً، وتناول بصورة مباشرة التحديات التي تواجه الجيش اللبناني والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى طبيعة التعاون العسكري بين بيروت وروما ودور المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة. ولم يخلُ اللقاء من استعادة محطات مشتركة من الماضي، حيث تطرّق هيكل وبورتولانو إلى مراحل وأحداث عايشاها خلال خدمتهما في الجنوب، واستحضرا بعض الوقائع الميدانية التي طبعت تلك المرحلة، في أجواء عكست عمق العلاقة التي نشأت بينهما على مدى سنوات. وتعود هذه الصداقة إلى عام 2014، عندما عُيّن الجنرال بورتولانو قائداً لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بالتزامن مع تولي العماد هيكل مهامه في قيادة اللواء الأول المنتشر في قطاع جنوب الليطاني. ومنذ ذلك الحين، تطورت العلاقة من إطار التنسيق العسكري الميداني إلى صداقة شخصية، حافظ الطرفان عليها رغم انتقالهما لاحقاً إلى مواقع ومسؤوليات مختلفة. وتشير أوساط متابعة إلى أن هذه العلاقة الشخصية توفر قناة تواصل إضافية بين المؤسستين العسكريتين، وتكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الإيطالي المتنامي في دعم الجيش اللبناني ومواكبة التطورات الأمنية في الجنوب.
بعد لقائه بمفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، وانتهائه من الإدلاء بتصريحه الإعلامي ومغادرته دار الفتوى، لفتت إجابة السفير الأميركي في لبنان، ميشال عيسى، على سؤال عفوي من أحد المتواجدين عند مدخل الدار، الأنظار، لما حملته من دلالة تتجاوز إطار المزاح العابر. فقد بادر أحد الصحافيين السفير عيسى، على خلفية مقطع الفيديو الذي انتشر أخيراً وظهر فيه متأثراً خلال جلسة زجل لبنانية، إلى سؤاله: "هل أنت لبناني أكثر أم أميركي أكثر؟". فما كان من عيسى إلا أن التفت إلى سائله، وأجابه قبل أن يتابع طريقه وسط مرافقيه: "أنا أميركاني هلق وبحنّ لبنان. الإجابة، على بساطتها، أثارت اهتمام الحاضرين، خصوصاً أنها جاءت في سياق الحديث عن علاقة السفير بلبنان، وعن التفاعل اللافت الذي يبديه مع بعض مظاهر الحياة والتراث اللبناني، ولا سيما الزجل، الذي بدا أنه استحضر لديه جانباً من الذاكرة والحنين إلى وطنه الأم. ويكتسب الموقف خصوصيته أيضاً في ضوء أن السفير عيسى، وبعد تعيينه سفيراً للولايات المتحدة في لبنان، تنازل عن جنسيته اللبنانية، انطلاقاً من اعتباره أن موقعه الدبلوماسي يفرض عليه تمثيل المصالح الأميركية بصورة كاملة، وأن وجوده في لبنان هو بصفته ممثلاً للولايات المتحدة الأميركية. وبين الصفة الدبلوماسية التي اختارها بوضوح، والحنين الشخصي الذي عبّر عنه بعفوية، بدت عبارة عيسى أشبه برسالة مختصرة لمفارقة يعيشها كثير من أبناء الاغتراب: هو أميركي بحكم الموقع والالتزام الرسمي، لكنه لا يزال يحمل في ذاكرته لبنان، يعود إلى الواجهة عند سماع صوت الزجل أو استحضار مشاهد من الوطن الذي غادره.
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