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أسرار الصحف 1-9-2026

اسرار
2026-08-31 | 23:38
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أسرار الصحف 1-9-2026
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أسرار الصحف 1-9-2026

النهار

 

يُنقَل عن مرجع سياسي أنّه وخلال الأسبوع المنصرم، ردّد مع معظم الذين استقبلهم، قلقه ومخاوفه من التطورات المقبلة على لبنان، داعياً إيّاهم إلى الاستمرار في جهوزية تامة في حال حصل أي نزوح جديد.

 

يقول خبير مالي واقتصادي إنّ تلة علي الطاهر تتجاوز في أهميتها البعد العسكري إلى بُعد استراتيجي مالي واقتصادي يعود إلى ما قبل الحرب التي دارت في العام 1975 ولا يزال هذا البُعد قائماً.

 

سأل أكثر من ناشط بيروتي عبر وسائل التواصل عن الدور الفاعل والتمثيل الحقيقي لاتحاد العائلات البيروتية في ظل التنافس القائم على مقاعد هيئتها الادارية

 

يقول سفير عربي إنّ لبنان أضاع وقته في طلب التمديد أو التجديد لقوة اليونيفيل مع علمه الأكيد أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا فيتو على الموضوع. ويعتبر السفير العربي أنّ لبنان الذي أدرك الأمر باكراً تجنّب الإحراج مع الفرنسيين.

 

أوضحت مصادر كنسية أنّ القانون الذي أصدره الفاتيكان بشأن إمكان إقالة البطاركة الشرقيين ضمن النظام السينودسي لا يعني إطلاقاً أنّه سيتم تغيير البطاركة الحاليين قريباً وكل ما يٌشاع في هذا الشأن غير صحيح باستثناء بطريرك واحد يقاطعه معظم مطارنة كنيسته.

 

الجمهورية

 

عُلم أنّ لقاء بعيداً من الأضواء عُقِد في الفترة الأخيرة على المستوى الأمني بين ممثلين عن حزب بارز وعن دولة إقليمية.

 

يسجَّل تهافت للأحزاب على تعيينات يجري العمل على إقرارها قريباً، ويخشى أن تأتي الحزبية على حساب الكفاءة إذا تمّ الرضوخ للأحزاب.

 

أبدى ديبلوماسي كبير استغرابه لمطالب ينادي بها البعض، وهي شبه مستحيلة التنفيذ عملياً استناداً إلى عدم وجود توازن قوى ميدانياً.

 

اللواء

 

وفقاً لمعلومات المصادر المطَّلعة، فإن لبنان وسط دولة شقيقة بمهمة مع دولة مؤثِّرة إقليمياً، في ما خصَّ بملفات داخلية… 

 

عادت الهواتف المحمولة لتتعرض لموجات "مطاردة الكترونية" معادية، بدءاً ن الدخول الى منطقة جنوب الليطاني..

 

يجري العمل بصورة حثيثة لتسلُّم المنازل الجاهزة، في عدد من القرى، قبل موسمي المدارس والشتاء؟

 

البناء

علّق مصدر سياسيّ على كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن السلطة والاتفاق والمقاومة، فقال إن على السلطة وخصوم المقاومة في لبنان والمنطقة والعالم الاعتراف بأن كلَّ ما روّجوه عن وجود فرصة لاصطياد برّي وإخراجه من علاقته الاستراتيجيّة بالمقاومة قد مُني بالفشل مرة أخرى، كما فشل الرهان نفسه في حرب تموز 2006. وأضاف المصدر أن مواقف برّي في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، وهي المناسبة التي يقدّم فيها خطاب السنة ويرسم توجّهاته الكبرى، حسمت كل التكهّنات بشأن موقفه. فقد أكد أن الاتفاق فشل في استرداد أي منطقة لبنانية محتلة، ولم يتعامل معه بصفته بديلاً من المقاومة أو مدخلاً لمحاصرتها، كما رفض منح السلطة غطاءً للتنصّل من مسؤوليّاتها أو تحميل المقاومة مسؤوليّة استمرار الاحتلال والاعتداءات. وختم المصدر بأن بري أعاد تثبيت موقعه إلى جانب المقاومة، وأسقط الرهانات على إمكان الفصل بينهما بضغط داخليّ أو خارجيّ. فالعلاقة مع المقاومة ليست تفاهم مصالح عابراً، بل خيار استراتيجي تحكمه مواجهة الاحتلال وحماية لبنان، ولا تستطيع السلطة ولا خصوم المقاومة العبث به.

 

قال مصدر دبلوماسي إن المواقف الأميركية الأخيرة تكشف تراجع الخيارين العسكري والاقتصادي في التعامل مع إيران. فالرئيس دونالد ترامب انتقل، خلال ساعات، من قوله صباحاً إن الولايات المتحدة «ستضرب إيران بقوة» وإنّ الردّ آتٍ، إلى الاكتفاء مساءً بوصف الهجمات الإيرانيّة بأنها «شيء جيد جداً»، من دون إعلان الضربة التي توعّد بها. وبالتوازي، خفّض وزير الخزانة سكوت بيسنت سقف «عمليّة المنبوذ الاقتصاديّ»، بعدما كان الخطاب الأميركي يتحدّث عن خنق إيران وإسقاط نظامها اقتصادياً، فأعلن أن العقوبات تهدف إلى «تهيئة الظروف» التي تدفع طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات، مؤكداً أن اقتصادها لا يحتاج إلى الانهيار. ورأى المصدر أن التراجعين مترابطان: فالخيار العسكري تصطدم به قدرة إيران على الردّ واتساع المواجهة وارتفاع النفط، بينما يعجز الخيار الاقتصادي عن تحقيق غايته من دون انضمام الصين وشركاء إيران التجاريين. لذلك انتقلت واشنطن من لغة الحسم والإسقاط إلى البحث عن تفاوض يحفظ لها مخرجاً سياسياً من المأزق المتفاقم.

 

الديار

كشفت مصادر شمالية عن اتصالات لقيام رئيس الجمهورية بجولة على مدينة طرابلس، الشهر المقبل، على هامش مشاركته في افتتاح مطار رينيه معوضالقليعات، في إطار جولة يُتوقع أن تحمل طابعاً إنمائياً واقتصادياً، إلى جانب بعدها السياسي والرسمي، يتفقد خلالها أبرز المشاريع الاقتصادية والحيوية التي بدأ العمل عليها، والتي يُعوّل عليها في إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في عاصمة الشمال ومحيطها، على ان يلتقي ايضا قيادات المدينة. ومن بين المشاريع التي يُتوقع أن تكون على جدول الزيارة، مرفأ طرابلس وما يشهده من أعمال وخطط لتطوير دوره في حركة النقل والتجارة، إضافة إلى محطة تكرير النفط العراقي التي يُنظر إليها باعتبارها مشروعاً استراتيجياً يمكن أن يفتح المجال أمام استثمارات وفرص عمل جديدة، فضلاً عن معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء، الذي يُتوقع أن يبدأ بإنتاج الطاقة على الغاز، بما قد يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية والتخفيف من أزمة الطاقة. وتكتسب زيارة طرابلس، وفقا للمصادر، أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى إعطاء الشمال دفعاً إنمائياً واقتصادياً، لا سيما أن المنطقة لطالما طالبت بحصة أكبر من المشاريع والاستثمارات الوطنية. ومن المتوقع أن تشمل الجولة لقاءات مع عدد من الفاعليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة، والاطلاع على احتياجاتها وأبرز التحديات التي تواجهها. علماً أن عون سبق أن زار المدينة أكثر من مرة وجال على قياداتها وفاعلياتها، خلال فترة توليه قيادة الجيش، ما يجعل زيارته المرتقبة محط اهتمام ومتابعة في الأوساط الشمالية، خصوصاً في ضوء المشاريع التي يُفترض أن تشكل رافعة أساسية لاقتصاد المنطقة.



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