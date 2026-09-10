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أسرار الصحف 10-09-2026
اسرار
2026-09-09 | 23:29
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أسرار الصحف 10-09-2026
النهار
يجهد اساتذة كثر في الجامعة اللبنانية في حركة اتصالات لضمان امرار اسمائهم ضمن الدفعة الاولى في ملف الاساتذة المتفرغين خوفاً من انفراط عقد الاتفاق قبل بلوغ الدفعة الثالثة من الاسماء او تأخره عن الموعد المحدد له.
توقف كثيرون عند فيديو تلك السيدة تنثر الأرزّ على عناصر للجيش اللبناني في النبطية واعتبروا انها ظاهرة تتمدد وتعبّر عن استياء من الوضع القائم وشوق الى مؤسسات الدولة.
اثارت جمعيات بيئية ملف أعمال الحفر وإزالة الصخور لإنشاء بحيرة اصطناعيّة في مرج ريما – سيدة القرن في جرود العاقورة، قبل إنجاز دراسة تقييم الأثر البيئي والحصول على موافقة وزارة البيئة، وذلك بعد انشاء بحيرة مماثلة في الديمان ضمن نطاق قمم جبال لبنان العالية التي تستوجب حماية خاصة لأهميتها البيئيّة ودورها في تراكم الثلوج والأمن المائي، فضلاً عن قيمتها السياحيّة والثقافيّة والدينيّة.
بدت ظاهرة مستغربة ان يتم رفع صور ويافطات للضباط العسكريين في مختلف الاجهزة وايضا للقضاة لدى ترفيعهم الى رتبة أعلى او تعيينهم في مراكز حساسة ما يظهر كأنه بازار سياسي انتخابي.
انطلقت اعمال الترميم واعادة فتح الطرق التي كانت تحاصر تمثال الرئيس رياض الصلح في الساحة التي تحمل اسمه في وسط بيروت اذ اعيد فتح الطرق وتعبيدها بعدما كانت ألغيت سابقا.
*****
الجمهورية
علم أنّ زيارة وزير أوروبياً إلى بيروت حملت، إلى جانب عنوانها القضائي، بُعداً سياسياً مرتبطاً بدعم المسار الإصلاحي اللبناني.
تتّجه الحكومة نحو تكثيف جلسات البحث في الشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية، بدل تركها لجدول أعمال متباعد، خصوصاً أنّ الشارع يتّجه إلى التحرُّك.
أكّد موفد أوروبي، أنّ حركة بلاده في لبنان لا تتعامل مع طرف لبناني واحد باعتباره مفتاح المرحلة، إنّما تصرّ على البقاء على تواصل مع مختلف الأفرقاء مهما تباعدت وجهات النظر مع بعضها.
*****
اللواء
أعربت أوساط في سفارة دولة كبرى عن ارتياحها لمجريات لقاء عقد مع مسؤول غير زمني من "البيئة الشيعية" لجهة غياب المواقف التي تقال خارج الأبواب المغلقة..
تراجعت العلاقة بين تكتل نيابي ومرجع كبير على خلفية تزايد الانتقادات لأداء السلطة!
يواجه تفريغ العدد المقترح من الأساتذة في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية مأزقاً تمويلياً، يجري العمل على المواءمة بين المطالب والإمكانيات المتاحة.
*****
البناء
يقول مسؤول أوروبي بارز إن القلق الأوروبي يتزايد من انتقال حرب المسيّرات الروسية من المجال الأوكراني إلى العمق الأوروبي، بعدما اتهمت برلين موسكو بالتخطيط لأشهر لهجوم بمسيّرات مفخخة على مطار لايبزيغ هاله، وقال المستشار فريدريش ميرتس إن كارثة كبرى كادت تقع، فيما تنفي روسيا مسؤوليتها. واليوم أضاف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره بعداً أخطر، عندما كشف أن طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كادت تصاب بمسيّرة أثناء إقلاعها من مولدوفا إلى أوسلو، بالتزامن مع دخول مسيّرتين روسيتين المجال المولدوفي، وعبور إحداهما لاحقاً إلى رومانيا، من دون أن ينسب ستوره المسيّرة التي اقتربت من طائرة زيلينسكي مباشرة إلى روسيا. وتتعامل أوروبا مع هذه الوقائع باعتبارها مؤشراً إلى اتساع المنطقة الرمادية بين الحرب والسلام، حتى أن فون دير لاين وصفت حوادث المسيّرات بأنها الواقع الأوروبي الجديد. والخطر أن يصبح استمرار حرب أوكرانيا مصدراً لاحتكاكات داخل الأجواء الأوروبية يصعب ضمان بقائها دون عتبة المواجهة المباشرة.
رأى مصدر دبلوماسي غربي أن اشتراط الحرس الثوري الإيراني انسحاب جيش الاحتلال من لبنان وإنهاء الحصار على اليمن مقابل وقف الحرب له دلالة تتجاوز التضامن السياسي مع حلفاء طهران، لأنه يعيد تثبيت لبنان واليمن داخل معادلة التسوية الأميركية الإيرانية نفسها. فالمتحدّث باسم الحرس حسين محبي لم يطرح الشرطين منفصلين، بل ضمن حزمة تشمل وقف الحرب والتهديدات الأميركية، تحرير 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة، وعدم التدخل في البرنامجين النووي والصاروخي. وبهذا تقول طهران عملياً إن إنهاء الحرب لا يمكن أن يقوم على وقف النار مع إيران وحدها وترك جبهتي لبنان واليمن تحت الضغط. وتزداد أهمية الموقف لأنه يأتي بالتزامن مع توسيع منطقة الحظر من هرمز إلى أجزاء من بحر عُمان وبحر العرب، ومع بلوغ النفط عتبة المئة دولار. أي أن إيران ترفع الضغط العسكري والاقتصادي بالتوازي مع رفع سقف شروط التسوية، وتعيد إدخال الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وتدخل فك الحصار عن اليمن في صلب ثمن وقف الحرب.
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