أسرار الصحف 12-9-2026

اللواء

أدى تدخل وزير محسوب على جهة نيابية – حزبية إلى تضييع مركز عربي كان مرجع كبير يأمل في إسناده إلى سفير سابق في دولة كبرى..

كادت تفجيرات أنفاق على الطاهر أن تحدث انفجارات» في بيئة معروفة، من زاوية خطورة ما حدث..

يدور خلاف غير خفي بين مرجعين على خلفية تفرغ أو عدم تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية والحسابات المرتبطة بمرحلة ما بعد هذه الخطوة.

الجمهورية

تحدث أصحاب الاختصاص عن أن القطاع الاستشفائي يدخل مرحلة ضغط اضافيةبسبب المستحقات وتكالييف التشغيل.

كان لافتاً البيانات الصادرة من قبل السفارة الأميركية في لبنان المهنئة بقانوني الإعلام وإعادة هيكلة المصارف، فيما لم تصدر أي بيان تهنئة أو تأييد لقانون العفو، على صفحاتها الرسمية حتى الآن.

ألمح ديبلوماسي غربي، خلال حديث عن لبنان، أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم عودة الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان، هو القطاع المصرفي المتعثر، وأن السبب الرئيسي لتعثر هذا القطاع، هو ملاك المصارف ومجالس إداراتها.

الديار

علمت "الديار" أن النائب فيصل كرامي يروج في لقاءاته السياسية معلومات تفيد بأن اتصالاته مع انقرة بلغت مستويات متقدمة للغاية وتجاوزت حدود المجاملات السياسية، ووصلت النقاشات إلى مراحل متقدمة حيث يعمل الاتراك على تفعيل حضورهم السياسي في لبنان. وعلم في هذا السياق أن كرامي يقدم نفسه كمرشح وازن لرئاسة الحكومة المقبلة التي ستكون برأيه انعكاسًا للتوازنات الجديدة وخصوصًا الحضور التركي في سوريا، وقد أشار الى ان المسؤلين الاتراك متحمسين لترؤسه الحكومة الجديدة متى حان موعدها. في المقابل، تحدثت مصادر سياسية بارزة عن اطلاعها على تلك الاجواء، لكنها شددت على ان العبور من بوابة السراي الحكومي لا تزال سعودية، والدعم التركي لا يزال قاصرًا عن "صناعة" رئيس الحكومة العتيد.

البناء

يقول خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية إن الترابط بين جبهات المنطقة يكشف أن الإمساك بباب المندب، بالتزامن مع إقفال هرمز أو خفض العبور فيه، يمنح محور المقاومة موقعاً تفاوضيّاً غير مسبوق، لأنه يضع على الطاولة القدرة على خنق الاقتصاد العالمي وتعطيل تدفق نحو ثلاثين مليون برميل يومياً عبر المضيقين. وهذا التحوّل يعزّز فرص العودة إلى مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، لكن هذه المرة بدعم خليجي كانت واشنطن قد استندت إليه، منذ مؤتمر المنامة، للانقلاب على المذكرة واختراع الممر العُماني وإدارته في مواجهة إيران. فدول الخليج التي راهنت على الضغط الأميركي تجد نفسها اليوم أمام خطر توقف صادراتها وانكشاف أمنها الاقتصادي، ما يفرض على واشنطن أخذ موقفها اليائس في الحساب. والعودة إلى المذكرة لا تعني تسوية ملف هرمز وحده، لأن بندها الأول يرتب انسحاباً إسرائيلياً من لبنان وفك الحصار عن اليمن وفتح باب التسوية السياسية معه وفيه. لذلك لا يبدو الحديث عن تراجع الاحتلال إلى خط رماديّ في لبنان منفصلاً عن هذه الحسابات، بل جزءاً من محاولة استباق التسوية وتقليل أثمانها.

يقول خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية إن الترابط بين جبهات المنطقة يكشف أن الإمساك بباب المندب، بالتزامن مع إقفال هرمز أو خفض العبور فيه، يمنح محور المقاومة موقعاً تفاوضيّاً غير مسبوق، لأنه يضع على الطاولة القدرة على خنق الاقتصاد العالمي وتعطيل تدفق نحو ثلاثين مليون برميل يومياً عبر المضيقين. وهذا التحوّل يعزّز فرص العودة إلى مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، لكن هذه المرة بدعم خليجي كانت واشنطن قد استندت إليه، منذ مؤتمر المنامة، للانقلاب على المذكرة واختراع الممر العُماني وإدارته في مواجهة إيران. فدول الخليج التي راهنت على الضغط الأميركي تجد نفسها اليوم أمام خطر توقف صادراتها وانكشاف أمنها الاقتصادي، ما يفرض على واشنطن أخذ موقفها اليائس في الحساب. والعودة إلى المذكرة لا تعني تسوية ملف هرمز وحده، لأن بندها الأول يرتب انسحاباً إسرائيلياً من لبنان وفك الحصار عن اليمن وفتح باب التسوية السياسية معه وفيه. لذلك لا يبدو الحديث عن تراجع الاحتلال إلى خط رماديّ في لبنان منفصلاً عن هذه الحسابات، بل جزءاً من محاولة استباق التسوية وتقليل أثمانها.