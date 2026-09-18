أسرار الصحف 18-9-2026

النهار



- يتعرّض المواطنون الذين وقّعوا على بيان المطالبة بالجيش اللبناني في النبطية الى حملة تخوين من مناصري "حزب الله" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



- يقول متابعون إنّ تنافساً قوياً يحصل بين نواب ومسؤولين في حركة أمل في البقاع في محاولة كل واحد منه لإقناع مرجعيته لتزكية نجله الى منصب محافظ النبطية.



- يتردّد أنّ الخلافات وكثرة التدخلات أدّت إلى تأجيل التعيينات في مواقع المحافظين خصوصاً بعدما برز إصرار حزبي من أكثر من جهة على تسمية محافظين في مناطق محددة.



الجمهورية



- توقعت أوساط قانونية أن يصبح منع التصرُّف بالبيوعات العقارية في المناطق غير الخاضعة للسيطرة اللبنانية، نموذجاً لسياسة قانونية أوسع، لحماية الملكية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.



- توقعت أوساط متابعة، أن يمتد التدقيق في قطاع يعاني فساداً وهدراً منذ عقود، إلى آليات المناقصات والتمديدات والعمولات المحتملة، لا إلى قيمة الصفقات وحدها.



- توقعت أوساط نيابية أن ينتقل النقاش حول النقل المشترك وشبك المرافق الكبرى بشبكات طرق، من المبدأ إلى سؤال التمويل والتنفيذ، بالتوازي مع خطة وزارية وجهود نيابية. لكنّ الأمر يتوقف على تأمين التمويل الكافي في ظل محدودية الموارد وتعدُّد المشاريع.





اللواء



- سجلت مصادر مقرَّبة من مرجع كبير اهتمامها المريح بخطاب رئاسي ينطلق بالمفاوضات والإطار، والسعي الى اتفاق أمني وليس اتفاق سلام.



- وزعت كتلة نيابية - حزبية الأدوار في الجلسة الأخيرة، مع السقف المتفق عليه للردود والهجوم.



- عادت البلبلة الى البنايات وسكانها على خلفية قرار آلية تركيب الألواح الشمسية مع اشتداد أزمة ارتفاع أسعار المولِّدات بعد الالتباسات التي أحاطت بوقفه أو استمرار العمل به.

البناء



- لاحظ كثير من المراقبين الأوروبيين للاحتجاجات الأخيرة في سوريا ظهور مشاهد استذكار للنظام السابق ومديحه، ولاحظوا أن ذلك لم يصدر عن مؤيّدين سابقين بل عن معارضين كان بعضهم مؤمناً بأنه يخوض ثورة، ويقول هؤلاء إن السبب هو مقارنة معيشيّة بين زمنين. قبل الثورة كانت الرواتب منخفضة، لكن الخبز والوقود والكهرباء والتعليم والطبابة كانت بأسعار مدعومة، وكان دخل الأسرة المتواضع يشتري كمية أكبر من الغذاء والخدمات. وبعد سقوط النظام تحسّن توافر بعض السلع، إلا أن تحرير الأسعار وتراجع الدعم وضعف الأجور نقلت كلفة المعيشة من الدولة إلى الأسرة، من دون أن يرتفع دخلها بما يوازي ذلك. وجاء انفجار أزمة البنزين ليحوّل المقارنة الصامتة إلى احتجاج علنيّ، لأن ارتفاع سعر الوقود لا يبقى عند المحطة، بل ينتقل فوراً إلى النقل والغذاء والدواء والإنتاج. لذلك ظهر استذكار الماضي باعتباره لغة اعتراض على الحاضر، فالناس لا تقارن الشعارات، بل تقارن ما كان الراتب يؤمّنه وما أصبح عاجزاً عنه، وعندما يتراجع الأمن المعيشي يصبح الماضي، مرجعاً للاحتجاج على السلطة الجديدة وسياساتها الاقتصادية الحالية، وغالباً يتحوّل إلى مراجعة شاملة لصواب الخيارات.



- قال مرجع سياسي إن انتقاد المقاومة وحلفائها على عدم حجب الثقة عن الحكومة يغفل حقيقة أن المقاومة لا تسير نحو إسقاط الحكومة، ولا تنسحب منها، لأنها تطرح قبل الخطوة سؤالاً حاسماً: إلى أين؟ وهي تعرف أن البديل لا يجوز أن يكون الفراغ، وأن خصوصية النظام الطائفي وتعقيدات تغييره أعمق من قالبه الديمقراطي. فالخروج من الحكومة ليس مجرد انسجام مع الذات أو تعبير عن الخلاف، بل قد يتحوّل إلى خروج من النظام وتنازل عن حقوق التمثيل والتأثير. وقد اختبرت المقاومة اعتصامات 2006 و2007 والاستقالة من الحكومة، ثم إسقاط حكومة سعد الحريري والمجيء بحكومة نجيب ميقاتي، ولاحقاً حكومة حسان دياب بعدما منعت السعوديّة الحريري من الاستمرار وحالت دون ترشيح بديل قادر على جمع التوازنات، فلم تنتج هذه التجارب حلاً مستقراً. لذلك جاء تصويت حركة أمل بالثقة وامتناع حزب الله نتيجة دراسة لكيفية إدارة الصراع، لا تناقضاً بين الحليفين. الرهان هو ترك فشل أفق السلطة يكبر أمام الناس، وانتظار نضوج مسار إيران وأميركا، مع الحفاظ على الحضور داخل المؤسسات وتقليل الاهتزازات، بدلاً من اندفاعة تنتهي بفراغ يدفع الجميع كلفته.