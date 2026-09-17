أسرار الصحف 17-9-2026

- ينشغل الحزب السوري القومي الاجتماعي بالردود على كل المقالات التي تتناوله في ظل الانقسامات التي يشهدها والتي تزيد وضعه ترهلاً وسط حالة ترقب لما ستؤول اليه التطورات المقبلة.- قالت نائبة في مجلس خاص انها تجد صعوبة بالغة في الدفاع عن وزير الطاقة والوزارة بشكل عام في اللقاءات التي تشارك بها لأن نقمة الاهالي صارت كبيرة.- قال النائب ميشال ضاهر ان احدى الشركات تتهرب من دفع ضرائب بقيمة ملياري دولار من دون ان يطلب رئيس مجلس النواب او أياً من النواب اعتبار الكلام إخباراً قضائياً او يتحرك وزير للسؤال عن الجهة المتهمة.- نشطت في الاونة الأخيرة حركة الردود وتبادل البيانات في زحلة حول المواد السامة المحوّلة الى مطمر القضاء في ظل عدم وجود جواب واضح حول مآل تلك المواد التي أكدت بلدية المدينة انها رفضت طمرها حتى الساعة.- يتردد أنّ عدداً كبيراً من التلامذة في المدارس الخاصة، انتقلوا إلى المدارس الرسمية بعد عجز ذويهم حيال ارتفاع الأقساط في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيما من المبكر صدور ارقام واحصاءات من وزارة التربية للتأكد من الأمر.- توقعت أوساط مالية أن يصبح تمويل أي زيادات جديدة في رواتب القطاع العام والمتقاعدين، موضع نقاش حاد وأزمة في الشارع، في ظل رفض تمويلها عبر طباعة الأموال، والخوف من انفجار الشارع في حال زيادة الضرائب.- يُقال إنّ قراراً قضائياً بوقف مفعول قانون مريب، سيعيد ملف قضائي - أمني إلى دائرة الاشتباك الدستوري والسياسي - الحكومي وصولاً إلى الضغط من أجل إجراء تعيينات قضائية، قد تثير حساسية سياسية في الوقت الراهن.- يرى خبراء قانونيون أنّ التحدّي المقبل ليس فقط تعيين أعضاء الهيئات الناظمة، بل إثبات قدرتها على العمل بعيداً من التدخّل السياسي.- يحاول سفير دولة كبرى تحقيق "إنجاز ما" بعد زيارته الى الجنوب بدءاً من خفض التصعيد، الى تنفيذ انسحابات من مناطق جديدة.- اشتعلت مواقع التواصل بردود على شمول القرار الاتهامي في ملف المرفأ مرجعاً سابقا، والتزام تياره الصمت.- اقتضت طبخة "التنسيق الثنائي" تصويت وامتناع، على نحو متكامل، ضمن وحدة الرؤية، للاستقرار وحفظ المصالح العليا للدولة.- جاء تقرير المفتش العام للبنتاغون عن حرب إيران بمثابة رد مؤسسي مباشر على البيانات الرسمية التي نفت تراجع المخزونات وأكدت بقاء الجاهزية الأميركية كاملة. فقد تحدث التقرير عن "نقص استراتيجي" في الذخائر واختناقات في سلاسل إنتاج المحرّكات الصاروخية والمتفجّرات والمواد الدافعة، بعدما بلغت نفقات الذخائر 22.3 مليار دولار. وقال دبلوماسي غربي إن نشر هذه الخلاصة يمثل سابقة نادرة، لأن أجهزة الرقابة العسكريّة تتجنّب عادة كشف نقاط الضعف أثناء حرب مستمرّة، ولا تقدّم مادة مجانية إلى الخصم عن حدود القدرة الأميركية. وبرأيه، لم يعد ممكناً إخفاء حجم الاستنزاف بعدما أصبحت إعادة تكوين المخزونات تحتاج إلى سنوات لا أشهر، فيما تتوزّع الالتزامات الأميركية بين إيران وأوكرانيا وشرق آسيا. لذلك لا تكمن أهمية التقرير في أنه صحح رواية إعلامية، بل في أن المفتش اضطر إلى حماية المؤسسة من إنكار سياسي يهدد التخطيط العسكري. وعندما يصبح الخلاف علنياً داخل البنتاغون حول كفاية الصواريخ الدفاعيّة، يكون وضع المخزون أكثر حرجاً مما تسمح به اللغة الرسمية.- قال مرجع سياسي إن تجديد الثقة بحكومة نواف سلام بأكثرية 68 صوتاً كشف أن كتلة حركة أمل تحوّلت عملياً إلى بيضة القبان في بقاء الحكومة. فالقاعدة النيابية التي تستطيع الحكومة الاعتماد عليها من دون أمل لا تتجاوز نحو 53 نائباً، هم نواب القوات والكتائب، وغالبية نواب التغيير، وعدد من النواب السنّة والمستقلين. وبذلك تكون الأصوات الخمسة عشر الإضافيّة التي رفعت الحاصل إلى 68 هي التي منعت تحوّل جلسة المساءلة إلى أزمة حكم. أما النواب الذين غابوا عن الجلسة، فلا يصحّ احتسابهم ضمن حزام حماية الحكومة، لأن الغياب يعني، في الحد الأدنى، أن بقاءها ليس قضيّتهم، أو أنّهم لا يريدون منحها تأييداً سياسياً صريحاً. وتقول النتيجة إن حكومة سلام لا تملك أكثرية مستقلة متماسكة، بل أكثرية مركبة لا تستمر من دون قرار أمل. وهذا يمنح الحركة موقعاً سياسياً يتجاوز عدد أصواتها، خصوصاً في ملفات الحرب والاتفاق والسلاح وإعادة الإعمار، حيث تستطيع الانتقال من موقع المعترض إلى موقع الطرف الذي يقرر بقاء الحكومة أو سقوطها فعلياً.- أعربت جهات دبلوماسية أوروبية عن مخاوف جدية من لجوء الجيش الإسرائيلي إلى استهداف محطة تكرير النفط في الزهراني، في حال تدهورت الأوضاع على الجبهة الجنوبية واتسعت دائرة العمليات العسكرية، محذرة من أن أي ضربة تطاول منشأة حيوية بهذا الحجم والدور، قد تتجاوز تداعياتها الأضرار المباشرة إلى انعكاسات اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد. ووفق هذه الجهات، فإن استهداف المنشأة، في حال حصوله، قد ينعكس على قدرة لبنان على تأمين المشتقات النفطية وإدارة مخزونه الاستراتيجي، فضلاً عن تعطيل جزء أساسي من البنية التحتية المرتبطة باستيراد وتخزين وتوزيع المحروقات، فضلا عن الدور المستقبلي لهذه المنشآت على صعيد تصدير النفط الخليجي.