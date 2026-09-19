أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 19-9-2026

اسرار
2026-09-19 | 00:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 19-9-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف 19-9-2026

اللواء

- تخوفت مصادر أمنية لبنانية من ازدياد الضغط الإسرائيلي على قوى قرار ۱۷۰۱ من جيش لبناني ويونيفيل، لغرض ترتيبات تطيل احتلال الخط الأصفر. 

- تعيش وزارة خدماتية واقعاً ضاغطا مع تغييرات تطال البنية الإدارية التي عبثت مطولا في عمل الوزارة وقطاعاتها.

- ما تزال بعض أصوات "النشاز" تتحدث إعلاميا فيما يعطي التغطية للعدوان، حتى ولو كان الاعتداء على القوى المسلحة اللبنانية والمدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الصحية وغيرها.


الجمهورية

- يقال إن ملف توحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان ودولة مجاورة بات أقرب إلى مرحلة التنفيذ العملي، بعد قطع شوط متقدم في المفاوضات الفنية لتفعيل اتفاقات تجارية واقتصادية بين البلدين. 

- توقعت أوساط مالية أن يصبح بند كلفة النزوح والعودة أكثر حضوراً في النقاش المالي، بعدما قدرت كلفة النزوح بنحو ١٠٠ مليون دولار شهرياً.

- يقال إن ملف الإغاثة في الجنوب بدأ ينظر إليه حكومياً بوصفه جزءاً من إعادة تثبيت حضور الدولة وليس مجرد مساعدات للنازحين والمتضررين.


الديار

- كشفت مصادر قضائية عن نجاح وزير العدل أخيراً في "مصالحة" رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز، بعد الخلاف الذي نشأ على خلفية التشكيلات القضائية الجزئية، التي أيدها تسعة أعضاء مقابل اعتراض القاضي أحمد رامي الحاج. وعلم في هذا الإطار عن اتفاق على أن تصدر التشكيلات الأسبوع المقبل بالإجماع، في ظل إصرار الرئيس سهيل عبود على عدم اللجوء إلى التصويت، والعمل على تدوير الزوايا والتوصل إلى صيغة تحظى بتوافق جميع أعضاء المجلس، بما ينهي حالة التجاذب ويحول دون انعكاس الخلاف على انتظام العمل القضائي.

- توقف المراقبون باهتمام عند غياب الموفد السعودي، الأمير يزيد بن فرحان، عن المؤتمر التحضيري في باريس، رغم أنه كان من أبرز المشاركين في الجولة التي عُقدت في القاهرة قبل أشهر، وأشارت المعلومات إلى أن الأمير، الذي كان في زيارة إلى واشنطن لبحث الملف اللبناني، كان أبلغ صديقاً لبنانياً أنه سيشارك في اجتماع باريس، قبل أن يعدل عن الفكرة في اللحظة الأخيرة، وسط ترجيحات بأن السبب يعود إلى التطورات المتسارعة في المملكة، في ظل انفجار المواجهات مع الحوثيين.


البناء

- قال مرجع سياسي إن حادثة دير ميماس تكشف حقيقة فهم الشركاء الأميركي واللبناني والإسرائيلي في اتفاق الإطار لوظيفة الجيش ضمن موازين اتفاق 26 حزيران. فقد أنشأ الجيش نقطة لمواكبة الأهالي، فتقدّمت قوة إسرائيلية نحوها، وطالبت بإزالتها والانسحاب من البلدة، ولوّحت باستهدافها وألقت قنابل في محيطها. وبعد استقدام تعزيزات واتصالات عبر مجموعة التنسيق العسكري، عاد الجنود إلى مقرهم الأساسيّ بأوامر سياسية، أي إن الاحتلال فرض عملياً حدود انتشار الجيش داخل أرض لبنانية. ويستنتج المرجع أن هذه الواقعة تسقط كلياً الحديث السابق عن إمكان تسليم تلة علي الطاهر للجيش. فإذا كانت "إسرائيل" لا تتردّد باقتحام نقطة عسكرية لبنانية في دير ميماس، فكيف كانت سوف تتصرّف اذا تسلّم الجيش تلة استراتيجية؟ دير ميماس تقدّم الجواب العملي، طرح تسليم علي الطاهر كان غطاءً لإدخال الجيش في مواجهة مع المقاومة، لا خطة لاستعادة السيادة، لأن "إسرائيل" تريد جيشاً ينزع السلاح لا جيشاً يمنع الاحتلال ويحرّر الأرض.

- قال مصدر دبلوماسي إن الرياض تعيد انتاج لحظة الاتفاق السعودي الإيراني الصيني عبر انتقال الرياض من انتظار الحسم الأميركي إلى البحث عن مخرج سياسي عبر الصين وإيران. فطلبها من بكين التواصل مع طهران للحدّ من عمليات أنصار الله ضد المنشآت النفطية السعودية يعني اعترافاً عملياً بأن واشنطن لا تستطيع توفير الحماية الموعودة، وأن تثبيت أمن خط شرق غرب والموانئ والمطارات لا يتحقق بالغارات وحدها. تجربة اليمن حاضرة بقوة، فقد ترك ترامب حلفاءه يواجهون التداعيات، ثم سارع إلى حماية قواته عبر تثبيت وقف النار مع أنصار الله. لذلك لا تستطيع السعودية أن تمنحه في نيويورك تفويضاً بضرب إيران، وهي تعرف أن الردّ سيطال منشآتها النفطية ومطاراتها ومدنها. التحرك نحو بكين يعبّر عن الخوف من الحرب، لكنه يفتح أيضاً طريق العودة إلى صلالة، لأن الصين لا تستطيع فصل تهدئة اليمن عن تفاهم خليجي إيراني أوسع يشمل هرمز والحرب ومذكرة إسلام آباد. وهكذا تتحول الرياض من شريك محتمل في التصعيد إلى قوة ضغط باتجاه التسوية، بعدما أثبتت الوقائع أن كلفة الحرب ستقع عليها أولاً.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 18-9-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-09-08

أسرار الصحف 9-9-2026

LBCI
اسرار
2026-08-18

أسرار الصحف 19-8-2026

LBCI
اسرار
2026-09-17

أسرار الصحف 18-9-2026

LBCI
اسرار
2026-09-16

أسرار الصحف 17-9-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-09-17

أسرار الصحف 18-9-2026

LBCI
اسرار
2026-09-16

أسرار الصحف 17-9-2026

LBCI
اسرار
2026-09-15

أسرار الصحف 16-9-2026

LBCI
اسرار
2026-09-14

أسرار الصحف 15-9-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-10

مونديال 2026: كلاب روبوتية ستساعد الشرطة المكسيكية لمكافحة الجريمة

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون

LBCI
صحف اليوم
2026-09-03

تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
خبر عاجل
2026-06-20

استشهاد عسكري في الجيش اللبناني في غارة على دوار كفررمان في النبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
14:46

تناغم النكهات الاستوائية والكريمية: سمك بصلصة المانغا والتشيلي وحلى الماسكاربوني وبوري الحامض مع الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وجهاً لوجه عند مثلث الهورة في الجنوب… ماذا حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في القرى المسيحية الحدودية: صامدون في بيوتهم... محاصرون على الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما الترند الذي جذب الرئيس الفرنسي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد غياب طويل... أصالة عادت إلى جمهورها في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

21 ألف مخالفة سير بعشرة أيام… والعدّاد بعده ماشي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحديات سكة طرابلس-حمص… كيف ستُعالج؟ وكيف سيواجه تحدي الوقت للاستفادة من المتغيرات في المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شبكة لبنانية سورية بيد القضاء... ما علاقة نظام الاسد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

في ظلّ استمرار الحرب: الخليج يعيد حساباته بين المظلة الأميركية والحوار مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:29

هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:19

أنثروبيك: الذكاء الاصطناعي يقترب من تطوير أنظمته المستقبلية بنفسه

LBCI
خبر عاجل
10:30

معلومات للـLBCI: اشكال فردي في منطقة الرويسات - المتن ادى الى سقوط ٣ قتلى بينهم طفل وجريح بحالة حرجة ومطلق النار فرّ الى جهة مجهولة

LBCI
فنّ
06:59

أسماء جديدة في قضية المخدّرات في تركيا: أراس بولوت وعفراء ساراتشوغلو أبرز المتّهمين!

LBCI
حال الطقس
02:20

الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال

LBCI
اسرار
00:08

أسرار الصحف 19-9-2026

LBCI
أخبار دولية
02:05

تركيا تسحب ترخيص بنك "ملت" الإيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

أمطار غزيرة وسيول تغمر الطرقات... إليكم تفاصيل الطقس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More