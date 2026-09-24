أسرار الصحف 24-9-2026

النهار

ينقل عن رئيس الاتحاد العمالي العام ان اي تحرك في الشارع احتجاجا على الاوضاع المعيشية سيبقى تحت سقف القانون ولن يسمح باستغلاله لغايات سياسية.

حذر وزير سابق من تداعيات الوضع الاقتصادي المتردي بدليل وقوع قتيلين امس اثر خلاف نشب على أولوية الحصول على الحطب للتدفئة في بلدة بيت عوكر- زغرتا.

بعد رفض الطعن بالقانون الذي منح المتعاقدين مع وزارة الاعلام بعض الامتيازات انطلقت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد نائب كسرواني.

يلاحظ وللمرة الأولى أن تيارا مسيحيا بارزا خارج اصطفافات فريق الممانعة، بعدما اعتذر عن المشاركة في لقاء سيبصر النور قريباً وبدعم كبير من "حزب الله".

تبين ان نجل قاض شيعي كبير ومتقاعد شريك في شركة جمّد حساباتها مصرف لبنان في لائحته الاخيرة ومنع التصرف بموجودات الخزنات الحديد العائدة لها.

اثار عدم مصافحة الرئيس دونالد ترامب الرئيس نواف سلام ضجة كبيرة في لبنان وانقسم الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين من رأى انها رسالة للبنان وإهمال اميركي متعمد وبين قائلين بأنه تصرف غير مقصود ولا يمت الى السياسة بصلة وانه تصرف يسيء الى صاحبه.

الجمهورية

"نيويورك لا تكفي"، هي عبارة تكرَّرت على مسمع مسؤول في زيارته الخارجية، وعند محاولة البحث في ترتيبات أمنية تمنع الفراغ في الجنوب، قبل نهاية العام.

تكتسب دولة أوروبية أهمية خاصة في الحسابات اللبنانية المتعلقة بالمرحلة التي ستلي "اليونيفيل"، نظراً إلى مساهمتها الطويلة، لكنّها تواجه "فيتو" على تواجدها في الجنوب، لذلك ستحاول البحث عن إطار لتغيير نوع دعمها للبنان.

ربطت أكثر من عاصمة غربية دعمها الأمني بالعمل الميداني للدولة اللبنانية والإصلاح الإداري والاقتصادي، وصولاً إلى الاتفاق مع مؤسسة مالية دولية.

اللواء

أدّت تدخلات لسحب موضوع استقالة وزراء كتلة نيابية وازنة من الحكومة على أي مستوى من وزرائها الأربعة..

حتى تاريخه، لم يصدر أي بيان ما خصَّ ملاحقات أو تحريات بحق اشخاص وشركات عملت مع مسؤول مالي سابق..

بعد ما يشبه الصدامات، تم التفاهم في القرى الجنوبية المحررة، بعدم وجود مسلحين محليين او من خارج المنطقة، داخل الاحياء السكنية والمنازل!

البناء

قال مصدر دبلوماسي نشط على خط الوساطة بين واشنطن وطهران إن دعوة وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا إلى الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد تكتسب أهميتها من توقيتها، بالتزامن مع اللقاء الأميركي الإيراني في نيويورك. فالدول الأربع لم تكتفِ بالدعوة إلى الحوار، بل سمّت الوثيقة التي يمكن العودة إليها لاستئناف التفاوض. والأبرز أن السعودية شاركت في هذا الموقف، رغم تصاعد المواجهة في اليمن والتهديدات التي تطاول أمنها وممرات الملاحة. وهذا يعني، في القراءة السياسية، أن الرياض ترى في إحياء المذكرة طريقاً لمعالجة التصعيد، وأن المطالب الأمنية التي تطرحها لن تجد مكانها إلا في مسار تنفيذ حل سياسي شامل أساسه مذكرة التفاهم. كما أن صدور الموقف عن باكستان، التي رعت التفاهم، إلى جانب مصر وتركيا والسعودية، يمنح العودة إليه غطاءً إقليمياً في لحظة تفاوض حساسة. لم يعلن الاجتماع اتفاقاً جديداً، لكنه وجّه رسالة واضحة إلى واشنطن أو أنه قدم لها غطاء التراجع، والرسالة تقول ان مذكرة إسلام آباد لا تزال المرجعية المطروحة للخروج من المواجهة.

قال دبلوماسي أوروبي إنه لا يبني الكثير على وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثةً مع إيران استمرت ثلاث ساعات بأنها سارت جيداً، وتحدث عن لقاء آخر قريب، في إشارة إلى رغبته في إظهار أن المسار الدبلوماسي يتحرك. ويتوقف أكثر أمام ما نقله التلفزيون الإيراني عن لقاء وزير الخارجية عباس عراقجي بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يحدد موضع الاختبار، الذي قال إن الاجتماع عُقد بعد إصرار أميركي، وأبلغ فيه عراقجي شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. وهي الرفع الفوري للحصار البحري، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. لذلك لا يكفي وصف المحادثة بأنها جيدة لمعرفة إن كانت حققت تقدماً. فالوفد الإيراني أظهر مرونة في قبول اللقاء المباشر وهذا مهم، لكنه لم يعلن فتح المضيق، ولم يعلن الجانبان اتفاقاً على ترتيب الخطوات. المسألة الآن هي رد واشنطن على الشروط الثلاثة، وفي مقدمها الربط بين الملاحة وإنهاء الحرب على الجبهات الأخرى. إذا قبلت بحث هذا الربط، يكون اللقاء قد فتح طريقاً للتسوية؛ وإذا تجاهلته، يبقى التفاؤل الأميركي وصفاً للأجواء، فيما الخلاف على شروط فتح هرمز قائم.