أسرار الصحف 29-9-2026

- يستغرب مواطنون كيف أنّ إحدى شركات تحويل الأموال التي تُبالغ في الدعاية عن نفسها لا تساعد في إرشاد القوى الأمنية الى هوية سارقي حسابات "واتساب" مِمّن يطلبون الأموال وتُحوَّل عبر الشركة المذكورة، وتُسحَب نقداً من دون الاعلان عن أصحابها، علماً أنّ فتح حساب يتطلّب تسجيل الهويات والاسم والعنوان.- كتبت القاضية غادة عون عبر إحدى صفحاتها للتواصل الاجتماعي عن تزوير لست مرات على نص أحد القوانين ما بين إقراره في مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.- يُلاحَظ بعض التراجع في الحركة لدى المطاعم والمقاهي والسوبرماركت، وانخفاض مبيعات المحطات، مع بدء العام الدراسي وسفر المغتربين والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في لبنان، واتخاذ المواطنين إجراءات تقشفية في حياتهم اليومية.- يقول مصدر ديبلوماسي إنّ النية لدعم الجيش اللبناني متوافرة أمّا التنفيذ فمؤجل إلى حين، في انتظار تلبية المؤسسة العسكرية مطالب دولية واضحة تقرب من المواجهة مع حزب الله.- ينوي عدد من الوزراء تنظيم زيارة جماعية إلى مدينة النبطية لتأكيد حضور الدولة هناك وتطبيقاً لكلام رئيس الجمهورية من المدينة بأنّ مؤسسات الدولة ستكون الى جانب الأهالي.- دعت هيئة وطنية تُعنى بحقوق الإنسان، إلى تدخّل حكومي عاجل بعد زيارة مفاجئة لسجن، بعدما رصدت مشكلات في العزل والنظافة والمياه والرعاية الصحية والأمن لدى القاصرين.- ينكبّ المعنيون على فحص وتطوير فعالية آليات التصريح والرقابة في مرفق حيوي كبير، بعد اكتشاف حمولة ذهب بعدد من الكيلوغرامات بحوزة مسافر قادم من تركيا.- إدارة تُعنى بالإحصاءات، سجلت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ١,٤٠% شهرياً في آب، و١٦,٦٦٪ سنوياً مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، بينما سجّلت مدينة جنوبية ارتفاعاً أعلى بالأسعار.- تتوقع مصادر إعلامية غربية تصاعد الحملة بالوقائع على ترامب، لمنعه من الحصول على أكثرية جمهورية في مجلس الشيوخ.- أبدى نواب من كتلة حزبية تعاطفاً مع موقف نائب سابق من رئيس تيار كان حليفاً في الماضي.- فوجئ الجانب الإيراني بطلب تسمية سفير جديد في لبنان، كما فوجئ الجانب اللبناني بعدم حصول إجابة مرحبة من طهران.- تظهر المعطيات الميدانية لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتماد أسلوب جديد في عمليات تفجير المنازل الواقعة في القرى خارج الخط الأصفر، حيث يقوم على استخدام مسيّرات من طراز "كوادكوبتر" لتنفيذ المهمة من مسافة بعيدة، من دون الحاجة إلى إدخال وحدات عسكرية إلى داخل القرى. وبحسب مصادر ميدانية، تقوم هذه المسيّرات بإنزال براميل أو عبوات تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات شديدة الانفجار فوق أسطح المنازل أو في محيطها، قبل تفجيرها عن بُعد، في محاولة لتقليص الاحتكاك المباشر والمخاطر التي قد تتعرض لها القوات، من خلال استهدافها بأي عمليات من قبل حزب الله، مع الحفاظ على القدرة على إلحاق أضرار واسعة بالمباني المستهدفة.- أكدت أوساط كتلة التنمية والتحرير أن مشروع قانون "منع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي"، يقف خلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً، انطلاقاً من اعتبارات تتصل بحماية الملكية العقارية ومنع أي استغلال للظروف الأمنية والاستثنائية القائمة في تلك المناطق. وأوضحت أن طرح المشروع جاء بعد ورود معلومات عززت الشكوك حول احتمال استخدام أسماء أفراد أو كيانات وهمية كواجهات لعمليات شراء غير مباشرة، بما قد يتيح الالتفاف على القيود القانونية والأمنية القائمة، وصولاً إلى تمكين جهات مرتبطة بإسرائيل من تملك عقارات بصورة غير مباشرة. وأشارت الأوساط الى أن الهدف من التشريع، وفق ما تطرحه الكتلة، هو سد أي ثغرات قانونية ومنع تغيير الواقع العقاري في المناطق الحدودية خلال المرحلة الراهنة.