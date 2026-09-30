أسرار الصحف المحلية ٣٠-٩-٢٠٢٦

النهار

يقول خبير في شؤون الانتشار ان الاوضاع العالمية ستنعكس سلبا على تحويلات اللبنانيين الى بلدهم بشكل متزايد.

يحتدم التنافس داخل حركة "أمل" حول من يملك القرار الأقوى في محيط الرئيس نبيه بري بين ثلاثة الى اربعة أشخاص يأمل كل منهم في ترؤس الحركة في حال تخلي بري عنها.

طلب شاعر من منظمي امسية شعرية عن محمود درويش في متحف سرسق في بيروت التراجع عن اضافة قصيدة له في الامسية بما ان احداً لم يأخذ منه تصريحاً بذلك.

تتكشف حقيقة عدد من الضباط في اجهزة أمنية متعددة في سعيهم الى ارضاء جهات سياسية كلما اقتربوا من سن التقاعد أملاً في ان يحظوا لاحقاً بترشيحهم الى الانتخابات النيابية.

توقع مصدر دبلوماسي ان تعلن طهران قريباً تعيين سفير جديد لها في لبنان إظهاراً لحسن نية بعد لقاء الرئيس الايراني ورئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد عدم تراجع لبنان عن قراره.

كشف حادث سير في بلدة غلبون عن طرق تهريب السوريين الداخلين خلسة الى لبنان والذين يتجنبون سلوك الطريق الرئيسية عند حاجز المدفون بل يلجأون الى طرق جبلية فرعية للوصول الى بيروت.

الجمهورية

نقل مصدر حكومي، أنّ قدرة السلطات على تقديم حلول، محدودة بسبب وضع الموازنة والظروف العامة، فيما تتزايد المطالب النقابية على خلفية ارتفاع الأسعار.

أقرّ نقابي وجود كميات كبيرة من التفاح تحتاج إلى تصريف، مع اتصالات مع ثلاث دول عربية، بالتوازي مع تحرُّك الوزارة المعنية لإيجاد أسواق جديدة.

سُجِّلت أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية خلال أسبوعَين، وحجز قرابة 1000 سيارة وأكثر من 2000 دراجة نارية.

اللواء

توقفت مصادر لبنانية عند تصريحات إيرانية تربط المواجهة بإشراك "المقاومة الإسلامية" إلى جانب الحرس الثوري..

تبيَّن لمراقبين أن غالبية وازنة في المجلس النيابي تجهل تماما النظام الداخلي، وتخطئ في تحديد معنى "الرد بالنظام"!

تشدِّد دوائر رسمية على أهمية كشف العصابة التي استخدمت الخطوط الدولية لأغراض خاصة بها ومشبوهة…

البناء

نقلت تقارير أميركية معلومات عن مخاطر تطال الأمن السيبراني لقواتها العاملة في المنطقة واحتمال تعرّض حاملات طائراتها وسفنها الحربية لهجمات تمهد الطريق لضربات عسكرية إيرانية، بعدما كشفت هذه التقارير عن 17 إصابة لضباط وجنود على متن سفينة حربية تمت مهاجمتها بعدما تعطلت تجهيزات إلكترونية، ما تسبب بتسهيل إصابتها بصواريخ إيرانية فيما يجري التحقيق في ظروف إصابة 4 جنود على متن إحدى حاملات الطائرات؛ فيما تمّ الكشف عن هجوم سيبراني نجح في الوصول إلى التقارير الخاصة بالبنتاغون عن السجلات الشخصية لأكثر من 2.700.000 شخص هم إجمالي العاملين لديه من الأحياء.

أكد مصدر دبلوماسي أن زيارة بنيامين نتنياهو إلى دولة الامارات فشلت في الحصول على تأييد إماراتي لحملة نتنياهو الانتخابية، خصوصاً المساهمة في ترويج اسم نتنياهو لدى الأميركيين والأوروبيين، لكنها نجحت بترتيب لقاءات شملت قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر وعدداً من القيادات الخليجية وسط قلق في مكتب نتنياهو من وجود موقف أميركيّ يقف وراء إحجام الإمارات عن تبني حملة نتنياهو الانتخابية، حيث يعتقد مساعدو نتنياهو أن واشنطن طلبت من كل حلفائها عدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية وترك الأمر لها في التوقيت الذي تراه مناسباً في ترجيح كفة طرف بوجه منافسيه، خصوصاً مع المنافسة الحامية بين نتنياهو ورئيس الأركان السابق غادي ايزنكوت.

الديار

علمت "الديار" من مصادر ديبلوماسية ان تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام قبل، وبعد،وخلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن على قرارات الحكومة حول بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها بسلاح شرعي واحد، وعدم التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، لا يعني ان الحكومة في صدد اتخاذ قرارات تنفيذية تجاه سلاح حزب الله في المقبل من الايام كما توحي حملة الضغوط السياسية الداخلية من قبل معارضي الحزب. وفي هذا السياق، تلفت تلك المصادر الى ان وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو ابدى تفهما لمقاربة رئيس الحكومة حول محدودية قدرة الدولة بقواها العسكرية على اتخاذ اجراءات ملموسة على الارض دون تنفيذ "إسرائيل " لخطوات عملية في اطار المناطق التجريبية، ما يسمح بتسويق الخطوات المناطة بالحكومة وحشر حزب الله في "الزاوية"… ويبدو ان الاميركيين باتوا متفهمين اكثر اليوم بان ملف سلاح حزب الله يتجاوز اللعبة المحلية اللبنانية، ولا يمكن الوصول الى تسوية دون اشراك ايران فيها.