أسرار الصحف 9-10-2026

النهار



ادّعت النيابة العامة في بيروت على عشرة أفراد استغلوا اسم الطبيب اللبناني العالمي فيليب سالم لترويج أدوية وبيعها في الأسواق مستغلين حاجات مرضى السرطان.



يقول مسؤول أمني لبناني سابق إنّ "حزب الله" ما كان ليعلن عبر أمينه العام البدء بدفع بدلات إيواء من دون أن تكون توافرت له الأموال اللازمة للعملية لأنّ عدم التزامه يُسبّب ارتداداً واسعاً عليه حتى داخل بيئته، وأمّا اعتبار وصول المال مجرد شائعة فكلام غير دقيق إطلاقاً.



رحّب اللبنانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوقيف الأمن العام اللبناني المعتدي على سائق باص عمومي متقدّم في العمر في منطقة الدورة وتوجيه الإهانات والشتائم له أمام الركاب.



تُسجّل استقالات لعدد من رؤساء الأندية الرياضية في الآونة الأخيرة، لعدم توافر الدعم لنواديهم، نظراً للضيق المالي الذي يعانيه البلد.



بدأت نتائج اعتكاف وزير الطاقة والمياه جو الصدي تظهر عبر توقيع اتفاق لشراء الكهرباء من معملين للانتاج من الطاقة الشمسية.



الجمهورية



عُلم أنّ مسؤولاً كبيراً بدأ يضع ملف تفعيل الهيئات الرقابية واستقلاليتها في صلب جدول أولويات المرحلة المقبلة، مع تشدّد واضح حيال أي تدخّل سياسي في عملها.



الورقة التي قدّمها وزراء خلال جلسة الموازنة، قد تعود إلى الواجهة عند المناقشة في المجلس النيابي، وإنّ الاعتراض كان نتيجة عدم الأخذ ببنود هذه الورقة.



يُتوقع ألاّ يتوقف مسار إلغاء الوظائف الشاغرة أو غير الضرورية عند وزارة الصحة، وأن تتحول "غربلة الملاكات" إلى جزء من الإصلاح الإداري المقبل.



اللواء



تتصاعد في أوروبا اهتزازات ثقة أصحاب السندات بالأوضاع في عددٍ من بلدان القارة العجوز، بدءاً من فرنسا إلى بريطانيا..



لم تكن وزيرة خدماتية، على رأس وزارة حساسة من مؤيِّدي إعادة تعيين شخصية أكاديمية في المركز الذي يشغله، قبل أيام من انتهاء الولاية الأولى..



تهتم مراجع لبنانية بمجريات ما يجري على جبهة الخليج، من دون إبداء أية ترجيحات. ما خلا ما يصدر عبر التصريحات المعلنة..



البناء



توقفت مصادر نفطية دولية أمام جدية اتجاه إيران إلى إغلاق الثغرات التي استُخدمت لنقل النفط عبر مضيق هرمز، بواسطة زوارق وسفن أصغر تحمل الشحنات إلى ناقلات تنتظر في خليج عُمان. بعدما أعلن مستشار قائد الحرس الثوري محمد رضا نقدي أن الممرات التي وصفها بغير القانونية، بمحاذاة الساحل العُماني، ستُغلق قريباً، قائلاً إنها استُحدثت بتفجير ممرات صخرية وتستخدمها زوارق لنقل النفط وإعادة تحميله على الناقلات. ونقلت رويترز عن مصادر إقليمية أن القيادة السياسية والحرس الثوري اتفقا على خطة لمنع المسارات غير المصرح بها، قد تشمل ضربات صاروخية ومسيّرات أو إرسال زوارق لإجبار السفن على الابتعاد. وتستهدف هذه الترتيبات، سياسياً وعسكرياً، تعطيل آلية الالتفاف على القيود الإيرانية، التي توزع مخاطر العبور على سفن أصغر وتُبقي الناقلات الكبيرة خارج المضيق. وهذه الاستراتيجية التي اعتمدت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية احتاجت الى استثمارات لا تغطيها شركات التأمين قامت دول خليجية وشركات نفطية يشعر أصحابها أنها أصبحت مهددة في ضوء القرار الإيراني الجديد.



أبدت مصادر دبلوماسية اهتمامها بما نشرته «تايمز أوف إسرائيل» عن القناة الثانية عشرة عن تحذير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير لنظرائه الأميركيين من أن استئناف الحرب على إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع والعشرين من تشرين الأول. وجاء التحذير بعدما أبلغه ضباط أميركيون كبار، مطلع الأسبوع، بتلقيهم تعليمات من البيت الأبيض والبنتاغون للاستعداد لهجوم واسع على إيران. ويستند التقدير الوارد في التقرير إلى توقع رد إيراني بإطلاق صواريخ بكثافة على "إسرائيل". ويكشف هذا التحذير حجم التكلفة التي تضعها القيادة العسكرية في حساباتها والقول إن الحرب تستطيع تعطيل الاستحقاق الانتخابي وفرض إيقاعها على الداخل الإسرائيلي. وتكتسب الرسالة أهمية إضافية مع إعلان ترامب، لاحقاً، عدم مهاجمة إيران قبل انتخابات الكونغرس الأميركية، وحديثه عن مفاوضات مثمرة معها. وبين الاستعداد العسكري والتأجيل السياسي، يظهر أن حساب الحرب يرتبط بقدرة الجبهة الداخلية على تحمل الرد الإيراني، بصورة تختلف عن المزاعم الإعلامية بامتلاك المناعة اللازمة لتحمل تبعات أي حرب مع إيران.



