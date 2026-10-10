أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦

الديار

أكدت مصادر نيابية مطلعة على نتائج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك وواشنطن لـ"الديار" أنّ نفيه للمعلومات المتداولة حول توجيهه انتقادات لقيادة الجيش والعماد رودولف هيكل خلال بعض لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، صحيح لأنه لم يبادر الى ذلك ولم يتحدث ابتداءاً عن عدم رضاه على طبيعة العلاقة التي تربطه بقائد الجيش، الاّ انه في المقابل اعتمد سياسة الحياد السلبي ولم يبادر الى تبرير موقف القيادة من الكثير من الملفات التي يعتقد الأميركيون ان الجيش اللبناني لم يبادر إلى تنفيذها. ومن ضمنها التعامل مع حزب الله والتشدد الواضح للوفد العسكري في المفاوضات مع "إسرائيل". وعلم في هذا السياق، أنّ سلام لم يكن متحمسا في تقديم الشروحات المطلوبة حيال الاسئلة الأميركية باعتبار أنّ المؤسسة العسكرية تخضع للقرار السياسي، وانما أوحى بأن ثمة هوامش يتحرك ضمنها قائد الجيش وقد لا تكون متسقة مع قرارات الحكومة، وذلك في إطار الخصوصية اللبنانية التي يعرفها الأميركيون جيداً!

اللواء

رشح أن لقاءات مرجع كبير مع جهة حزبية مسيحية، لم تسجل ارتياحا لديه، ولا للوفد الذي يجري التواصل

يتوقع مصدر قريب من رئيس تكتل معارض كسب معركة الطعن أمام المجلس الدستوري بقانون العفو

آثار مرجع نيابي مع مسؤولة أوروبية رفيعة مخاطر اللجوء الى القوة لنزع سلاح مثير للجدل، داعياً الى اختيار توقيت مناسب.

الجمهورية

علم أن مسؤولاً كبيراً يتعامل بحساسية متزايدة مع أي خطاب يتحدث عن عودة سيناريوهات ٢٠١٩ النقدية، خشية استخدام سعر الصرف مادة للتأثير السياسي، مكرراً تحذيراته خلال أكثر من جلسة.

اعتبر قريبون من مرجع سياسي أن ما أشيع حول سبب تعليقه لوقت قصير تقليداً يومياً، إنما هو من نسج خيال بعض خصومه.

نقل عن مرجع غير سياسي إشادته في مجلس خاص بمواقف عواصم أوروبية من استحقاق داهم يتصل بمنطقة ساخنة.

البناء

في قراءة خبير نفطي لاتفاق ترامب وبوتين، يقول إن عودة الديزل الروسي إلى السوق تشكل منفذاً لتخفيف الاختناق، لكنها لا تعالج أسباب الأزمة. فقد تراجعت العقود الآجلة بنحو 4.5% عقب الإعلان، فيما بقي سعر المحطات الأميركية قريباً من السعر نفسه 6.28 دولارات للغالون، بفارق نصف سنت فقط للغالون، ولم يظهر بعد مردود يستطيع ترامب تقديمه بوصفه انفراجاً للمستهلكين. بينما حصلت روسيا على استثناء من العقوبات ونافذة لتصريف إنتاجها، فيما يبقى الإنجاز الأميركي معلقاً على وصول الإمدادات وتأثيرها في الأسعار. وفي قراءة دبلوماسية، يفتح الاتفاق أمام موسكو احتمال مكسب إضافي، إذا ضغط ترامب على كييف لوقف استهداف المصافي الروسية حفاظاً على إمدادات الديزل، تربح روسيا فتح السوق وحماية منشآتها معاً. وإذا رفضت أوكرانيا، تحصل موسكو على فرصة ثالثة لتوسيع الخلاف بينها وبين واشنطن، إذ يستطيع ترامب تحميلها مسؤولية تعطيل محاولته خفض الأسعار. وبين الاحتمالين، تتقدم المكاسب الروسية، وتبقى رسالة الأزمة للأميركيين أن إنهاء الحرب مع إيران واستعادة انتظام الإمدادات أكثر حسماً من البحث عن مخارج جزئية تتوالى إعلاناتها بينما تستمر كلفة الأزمة على المستهلكين والاقتصادات.

تعتقد مصادر إعلامية أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحول تعظيم القوة الإيرانية إلى حرب نفسية على الأميركيين عندما يتحدث عن صواريخ تطاول لوس أنجلوس وسلاح نوويّ كان سيضرب أوروبا وأميركا. فهذه الصورة، التي يريد استخدامها لتبرير الحرب والدعوة لتحمل كلفتها، تحمل نتيجة معاكسة، وإذا كانت إيران تمتلك التكنولوجيا اللازمة لإنتاج هذه القدرات، فإن تدمير منشآتها أو أدواتها لا يمحو المعرفة، بل يعطل ترجمتها إلى قوة لفترة يمكن تجاوزها بإعادة البناء. بحيث يصبح الخطر الذي يقدّمه ترامب سبباً للحرب حجة للاتفاق، لأن مواجهة دولة تملك هذه الإمكانات لا تضمن إزالة قدرتها، وقد تدفعها إلى تسريع إعادة إنتاجها تحت ضغط التهديد الوجوديّ. وحين يطلب الرئيس من الأميركيين تخيّل مدنهم أهدافاً لدمار نووي، فإنه يفتح السؤال عما إذا كانت جولة جديدة ستمنع الكارثة أم تقرّبها. وهكذا يرجّح خطابه كفة الضغط لصالح تسوية مع طهران، اتفاق يضع التزامات وآليات رقابة وضمانات متبادلة، بدلاً من حرب تراهن على إزالة معرفة لا تُمحى بالقصف، وتضع الجميع أمام احتمال تصعيد ينتهي بكارثة أراد تبرير الحرب بوعد منعها من الوقوع مجدداً.