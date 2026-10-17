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أسرار الصحف 17-10-2026

اسرار
2026-10-16 | 23:50
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أسرار الصحف 17-10-2026
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أسرار الصحف 17-10-2026

اللواء
أحرج تدخل دولة كبرى في ملف قيد المعالجة والمتابعة مسؤول كبير، لجهة حجم النقاط التي آثارها إزاء الملف.

ما يزال السجال بين وزير متشدد وصحفي لبناني يشغل الأوساط، في ظل الحسابات المعروفة…

سدد لبنان ضربة قاضمة لآخر الروابط مع دولة إقليمية، منعا لاجراءات كانت تؤثر على الطاولة ومن شأنها أن تؤم على وضعية : القائمة الرمادية»…

الجمهورية
يعتقد مراقبون أن الدولة اللبنانية تتجه إلى مرحلة صعبة لتنفيذ رؤيتها المالية للسنة المقبلة إذ إنها وضعت أهدافاً تتطلب تنفيذاً يكسر نفوذ محتكرين ومعتدين ومتخلفين عن الدفع.

قسم قرار تقييم أصول قطاع الاتصالات – من دون شمل شركتين أساسيتين – المختصين، إلى فريقين يطرحان سؤالاً عن الغاية النهائية من العملية: هل المطلوب تحسين الإدارة ورفع الكفاءة، أم التحضير لإعادة هيكلة القطاع على نطاق أوسع ؟

واجه الموسم الزراعي في بعض مناطق الجنوب تحدياً إضافياً يتمثل في ضرورة طمأنة المستهلكين إلى سلامة وجودة المنتجات، إلى جانب الأضرار المباشرة التي لحقت بالإنتاج.

البناء
انتقلت قضية السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض من إخبار قضائي بشأن اتصال منسوب إليها بالسفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر، إلى ضغط أميركي لتغيير القوانين اللبنانية. فبعد اعتراض الخارجية الأميركية على إحالة الإخبار إلى القضاء العسكري، أثار وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو قانون مقاطعة "إسرائيل" الصادر عام 1955 في اتصاله بالرئيس جوزف عون، واعتبره غير عملي، داعياً إلى قنوات اتصال مباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وبالتوازي، استضاف السفير الأميركي ميشال عيسى نواباً لبنانيين لمناقشة إلغاء القانون، فيما تحدثت تقارير عن الدفع نحو اقتراحات قوانين نيابية تحقق الهدف. ورغم حفظ الإخبار ضد معوض لعدم توافر الأدلة، استمر التحرك الأميركي، بما يكشف أن المطلوب يتجاوز حماية السفيرة من الملاحقة إلى إزالة القيود القانونية على التواصل مع "إسرائيل". هكذا تفهم واشنطن دورها في الملف اللبناني الإسرائيلي ويصبح البرلمان أمام محاولة نقل المطالب الأميركية من الاتصالات الدبلوماسية إلى تعديل النظام القانوني اللبناني على المقاس الإسرائيلي، فيما يستمر الاحتلال والعدوان تحت العين الأميركية من دون دعوة للالتزام بالانسحاب أو وقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

تصاعدت الأزمة بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي بعدما استأنفت أوكرانيا ضرب المصافي الروسية، معلنة انتهاء التزامها بالهدنة الطاقويّة بسبب استمرار الهجمات الروسية على منشآتها. وصف ترامب الضربات بأنها «عار»، وحمّلها مسؤولية رفع أسعار النفط، قائلاً إن التعامل مع زيلينسكي أصعب من التعامل مع بوتين. وفي بروكسل، ردّ الرئيس الأوكراني بأنه يدافع عن مصالح بلاده، وطالب الأوروبيين بسبعين مليار يورو إضافية للعام المقبل، مهددا بتدفق عشرين مليون مهجّر أوكراني على أوروبا اذا سقطت أوكرانيا، وسط نقص صواريخ باتريوت واضطراب الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الاصطناعية. أما بوتين فيحصد مكاسب تخفيف العقوبات لتصدير الديزل، وإيرادات إضافية، وتحول حماية المصافي الروسية إلى مطلب أميركي تضغط واشنطن لتحقيقه على حليفتها. وإذا امتثلت كييف، تربح موسكو حماية منشآتها؛ وإذا رفضت، يتعمق الشرخ داخل المعسكر الداعم لأوكرانيا. وبالتوازي، أمر بوتين بمواصلة الحملة الجوية، فيما تتزايد حاجة كييف إلى التمويل والحماية.

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