أسرار الصحف المحلية 19-10-2026

النهار

تقول جمعيات بيئية أنّ وزارة البيئة غيبتها عن مؤتمر المناخ في إسطنبول في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبالتالي حجبت عنها إمكانية تمويل مشاريع بيئية، علماً أنّ المجتمع الدولي يُشدّد على عدم تقديمة أي مساعدات لمؤسسات الدولة قبل إجراء الاصلاحات المطلوبة.

تساءل مراقبون عن إصرار وزارة الاتصالات على إبرام عقود مع شركتَين معروفتَين في هذا القطاع لتوسعة مشروع الألياف الضوئية في بيروت الكبرى تلاحقهما شكاوى وملفات قضائية.

يقول نائب بيروتي لا يلتقي مع "حزب الله" إنّه لم يتعامل مع النازحين ومساعدتهم على أساس أنّهم شيعة، بل من زاوية أنّهم جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني مع معارضته الدائمة تهريب الحزب السلاح والمتفجرات.

يرى متابع للتعيينات أنّ الرئيس نبيه بري يُوزّع كما كل المسؤولين، التعيينات على من بإمكانه فتح أبواب وعلاقات خارجية وآخرها محافظ النبطية الذي تربطه علاقات وثيقة بجمعيات وشخصيات تركية.

مرشّح بقاعي لمنصب محافظ النبطية يقول إنه دفع مبالغ مالية لشخصيّتَين حزبيّتَين تلقّى وعداَ منهما بتزكية اسمه. ويُردّد بعد تعيين اسم غيره أنّه "لن يسكت" إذا لم يتم استعادة المبالغ التي تسلماها منه.

الجمهورية

يعيد اقتراح تشديد الغرامات على مخالفات قانون يتعلق بالصحة والتلوث في الأماكن العامة طرح السؤال الأهم: هل سترافق زيادة العقوبات رقابة ميدانية منتظمة تشمل المؤسسات العامة والخاصة؟

لا تزال النقطة الأكثر صعوبة في التنفيذ بالنسبة إلى مشروع استثماري لدولة إقليمية في لبنان، هي التوافق على حسم مسألة تكليف شركاتها الجباية وتأمين الشبكات في المناطق، لحسن إدارة هذا الاستثمار الطويل الأمد.

عُلِم أنّ هناك تحركاً متوازياً لدولة إقليمية وأخرى أوروبية، بالتنسيق في ما بينهما، لزيادة انخراطهما في الحضور السياسي والاقتصادي في لبنان منعاً لتأزّم الأمور، حتى قبل حسم المواجهة الإقليمية الكبرى.

اللواء

أكدت مصادر مُطلعة وجود تنسيق رئاسي ثلاثي حول الخطوات الواجب اتخاذها أمنياً وقضائياً للحفاظ على الأمن والإستقرار، والحؤول دون انزلاق البلد إلى أحداث أمنية خطيرة!

بلغ عدد المتقدمين للمشاركة في مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية ١٩٥٠مرشحاً للتنافس على ٥٩ وظيفة فقط، في عدد من المؤسسات والإدارات العامة!

يركز التحقيق في ملف مستودع الأدوي المزورة على كشف هوية المالكين والمشغلين ومصادر الشحنات وكيفية دخولها، والأطراف التي تتعامل فيها، سواء من الأطباء أو من مراكز الإستشفاء!

البناء

يتوقف دبلوماسيون أوروبيون أمام ما يصفونه بخطورة تبدّل خطاب حكومة عدن وحلفائها بين أهداف «فجر اليمن» ووقائع الميدان. ففي الخامس من تشرين الأول، أُطلقت العملية بعنوان تحرير صنعاء، وتصدّرت إعلانات السيطرة على باب المندب والساحل مشهد الاندفاعة الأولى. وبعد أقل من أسبوعين، صار مركز الخطاب تأكيد البقاء في تعز والقدرة على الدفاع عنها، وطمأنة الجمهور إلى أن التقدم الساحلي باتجاه عدن لا يشكل خطراً حاسماً. وهذه خلاصة سياسية للتحول من الوعد بالهجوم إلى تبرير الدفاع؛ فالقوة التي كانت تعد بالوصول إلى عاصمة خصمها أصبحت تقيس نجاحها بمنع خسارة مواقعها. وتمنح الوقائع هذا التحول معناه، حيث الوضع داخل تعز يتحرك بسرعة لصالح صنعاء وطريق تعز إلى عدن مقطوع، وشاحنات الغذاء والوقود عالقة في طور الباحة، فيما طاول الاستهداف مطار عدن وقصر معاشيق. وهكذا انتقل السؤال من موعد دخول صنعاء إلى إمكان حماية تعز وتأمين عدن، وصارت الجغرافيا التي يفترض أن تحمل الهجوم عبئاً دفاعياً يستنزف القوات ويكشف انتقال زمام المبادرة إلى صنعاء، ويضع سقف العملية الأصلي أمام امتحان يومي تتسع فيه المسافة بين الشعار والنتيجة.

يقول خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن معادلة «ناقلة مقابل ناقلة» التي ظهرت مطلع أيلول، وترجمتها واشنطن بضرب ناقلتين حكوميتين إيرانيتين مساء الأول منه، قبل نشر تفاصيل السياسة في الثاني من أيلول، باعتبارها رداً لردع استهداف السفن العابرة لهرمز. تواجه امتحانها الصعب مع التصعيد الإيراني اللاحق؛ إذ أحصت رويترز اثني عشر هجوماً على ناقلات بين 28 أيلول والخامس من تشرين الأول ويصبح العدد 18 إذا أضيفت السفن التجارية إلى الناقلات، ولم يظهر الرد الأميركي الذي يترجم المعادلة، وتقرأ السوق استمرار قدرة إيران على الاستهداف باعتباره انكشافاً لحدود الحماية الأميركية؛ لأن الكميات التي يقول الأميركيون إنها تعبر المضيق إذا ثبتت صحتها لا تضمن سلامة الرحلة المقبلة. لذلك تزامن تصاعد المخاطر مع بلوغ برنت عتبة 110 دولارات، وبقيت الثقة معلقة على اتفاق يوقف التهديد، بعدما عجز إعلان الردع وحده عن توفير اليقين الذي يحتاج إليه المستوردون وشركات الشحن والتأمين لتسعير عقودهم المقبلة.