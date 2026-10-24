أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 24-10-2026
اسرار
2026-10-23 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 24-10-2026
أسرار الديار
علمت "الديار" من مصادر مطلعة على الأجواء التي سبقت الجلسة الحكومية يوم الخميس، أن رئيس الحكومة نواف سلام تلقى إحاطة دقيقة حول مسار الاتصالات بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف شاحنة متفجرات ضهر البيدر، وتواصل معهما وجرى الاتفاق على المخرج الذي تم الاعلان عنه بعد الجلسة، تاجيل الإحالة الى المجلس العدلي لا الغاء احتمال حصول ذلك مستقبلا. وفيما تولى رئيس الجمهورية إبلاغ رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بالتسوية، شارحاً المصلحة الوطنية العليا للبلاد التي تقضي تخفيض الاحتقان، والتزام وزير العدل عادل نصار بالتهدئة، انسحب وزراء القوات اللبنانية من الجلسة احتجاجًا على التسوية، علما ان رئيس الحكومة نواف سلام تولى التواصل مع الجهات المعنية في "القوات"، وكافة القوى الممثلة في الحكومة وأطلعهم على الأجواء ومضمون التفاهم حول هذا الملف، وتلقى أجوبة متفهمة لدقة المرحلة، خصوصا بعد تأكيده ان الموضوع لم يلغ وإنما جرى تأجيله، كما أشار إلى أنه سيرفع سقف كلامه السياسي خلال الجلسة لتثبيت الموقف المتشدد ضد حزب الله. ووفق تلك المصادر، فوجئ سلام برد فعل وزراء القوات اللبنانية، الذين سبق واطلعوا على الموقف، لكنهم أصروا على الاستعراض المجاني، كما يعتقد رئيس الحكومة، ولهذا بادر إلى وصف ما فعلوه بأنه خطوة شعبوية لإرضاء جمهورهم.!
الجمهورية
- ألمح وزير إلى نية طرح ملف الرقابة الالكترونية والبيومترية، على التصاريحالتي تتيح تسهيل المرور عبر الحواجز، ومدى ارتباطها بمهام محددة ومهل زمنية واضحة، وضمان على ألا تكون مرتبطة بأشخاص مخالفين للقانون.
- لفت نقاش بين مسؤولين إلى أن تنفيذ ترتيبات أمنية في مناطق محددة يحتاج إلى أساس سياسي واضح، وإجراءات تفتيش موثقة، تضمن عدم حصول تصادم، لكن تكون حازمة بالوقت عينه.
- "ما في حبوس تساع الكل"، هكذا رد ابن وزير ونائب سابق على تأخر المؤسسات الدستورية بإلغاء قانون يمنع العلاقات مع دولة مجاورة.
اللواء
- يعتقد دبلوماسيون يتابعون مجرى الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة أن فرص حصول مفاجات سلبية ضد الثنائي: ترامب – نتنياهو قوية
- جزم مئات الموظفين المرشحين للتفرغ من ضم خدماتهم وتحسين دخلهم الشهري ليحن التقاعد في مشروع مرسوم التفرغ الجديد
البناء
- يقرأ خبير في شؤون البورصة حركة الأسواق باعتبارها إنذاراً بتصاعد كلفة الأزمة: تجاوز برنت 117 دولاراً، مرتفعاً نحو 3.5%، بالتزامن مع تراجع «داو جونز» 1.2% إلى 52,215 نقطة، و«ستاندرد آند بورز» 0.5% إلى 7,623.68 نقطة، و«ناسداك» 0.2% إلى 25,955.34 نقطة. وبلغ عائد السندات الأميركية لعشر سنوات 4.99%، بما يعكس استمرار ضغط التمويل المرتفع. أوروبياً، خسر «ستوكس 600» نحو 0.31% في الجلسة، وقرابة 1.4% خلال الأسبوع. اجتماع النفط الصاعد والأسهم المتراجعة يعني أن المستثمرين يخشون انتقال اضطراب الإمدادات إلى التضخم وأرباح الشركات والاستهلاك. وتتداخل هذه المخاوف مع القلق من تقييمات التكنولوجيا ونتائج الشركات؛ لذلك لا تُنسب الخسائر كلها للحرب. لكن الرسالة المشتركة واضحة، أن الأسواق مأزومة وان الحرب تزيدها تأزماً وإذا كان علاج الأزمة طويل المدى فإن وقف الحرب وصفة عاجلة لمنع الأسوأ، والسوق ما زالت تسعّر على مخاطر مرتفعة، ولا تتعامل مع التصريحات عن انفراج الطاقة باعتبارها ضمانة كافية. الاختبار هو استمرار انخفاض النفط وتحسن الأسهم، لا ارتداد عابر خلال جلسة واحدة.
- يعتبر مصدر دبلوماسي أن تحوّل المواجهة اليمنية السعودية إلى حرب استنزاف يعني انتقال الرهان من الحسم العسكري إلى القدرة على تحمّل الزمن والكلفة. حيث يصبح السؤال، مَن يتحمل الضرر أكثر، صنعاء التي خاضت أكثر من عشر سنوات من الحرب والحصار، أم السعودية التي بنت خطط الاستثمار والسياحة وتحولات مجتمعها على ثبات الاستقرار؟ ويزداد السؤال إلحاحاً مع غياب تدخل خارجيّ معلن قادر على تغيير الموازين جذرياً، حيث واشنطن تقدم المعلومات والمشورة، وباكستان تؤكد دفاعية انتشارها وعدم دخول اليمن، وتركيا تحصر مساهمتها بالمعدات والتعاون الاستخباري، وفرنسا تدعم حماية ينبع، وبريطانيا توسع الدوريات الجوية الدفاعية، بينما تطرح مصر مساعدة لحماية الأراضي والحدود السعودية. هذه المساهمات تستطيع تخفيف أضرار الهجمات، لكنها لا توفر قوة برية تحسم الحرب داخل اليمن. لذلك قد تنجح الرياض في تعزيز دفاعاتها من دون امتلاك طريق إلى إنهاء الاستنزاف، بينما تبقى منشآتها ومطاراتها وثقة المستثمرين تحت ضغط متجدد. الفارق أن استمرار الحرب يختبر قدرة صنعاء على البقاء، مع تحديات مألوفة، ويختبر في السعودية صلاحيّة نموذج تنموي يحتاج إلى أمن مستدام يواجه تحديات غير مألوفة.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
24-10-2026
أسرار الصحف 23-10-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-10-10
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
اسرار
2026-10-10
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-09-23
أسرار الصحف 24-9-2026
اسرار
2026-09-23
أسرار الصحف 24-9-2026
0
اسرار
2026-08-23
أسرار الصحف 24-8-2026
اسرار
2026-08-23
أسرار الصحف 24-8-2026
0
اسرار
2026-10-22
أسرار الصحف 23-10-2026
اسرار
2026-10-22
أسرار الصحف 23-10-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-10-22
أسرار الصحف 23-10-2026
اسرار
2026-10-22
أسرار الصحف 23-10-2026
0
اسرار
2026-10-21
أسرار الصحف 22-10-2026
اسرار
2026-10-21
أسرار الصحف 22-10-2026
0
اسرار
2026-10-21
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
اسرار
2026-10-21
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-10-19
أسرار الصحف 20-10-2026
اسرار
2026-10-19
أسرار الصحف 20-10-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-20
لقاء ترامب - عون: تفاصيل ما ينتظرنا غدا...
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-20
لقاء ترامب - عون: تفاصيل ما ينتظرنا غدا...
0
أخبار لبنان
2026-10-14
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
أخبار لبنان
2026-10-14
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
0
أخبار لبنان
2026-08-08
وزارة الأشغال تطلق أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله
أخبار لبنان
2026-08-08
وزارة الأشغال تطلق أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله
0
أخبار دولية
2026-10-21
الحوثيون استهدفوا قاعدة عسكرية في مطار المُكلا بجنوب اليمن
أخبار دولية
2026-10-21
الحوثيون استهدفوا قاعدة عسكرية في مطار المُكلا بجنوب اليمن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:15
جولة شمالية لرئيس الجمهورية استهلها من سراي طرابلس...
تقارير نشرة الاخبار
03:15
جولة شمالية لرئيس الجمهورية استهلها من سراي طرابلس...
0
أخبار دولية
16:05
ترامب: قد ننفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران
أخبار دولية
16:05
ترامب: قد ننفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
عملية الخليل تضع نتنياهو أمام اختبار أمني وسياسي قبل الانتخابات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
14:41
عملية الخليل تضع نتنياهو أمام اختبار أمني وسياسي قبل الانتخابات الإسرائيلية
0
عالم الطبخ
13:53
نكهات مبتكرة وتوليفة استثنائية: برغر اللحم بصلصة الكلمار وسلطة الكولسلو بالتفاح مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
13:53
نكهات مبتكرة وتوليفة استثنائية: برغر اللحم بصلصة الكلمار وسلطة الكولسلو بالتفاح مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان على طريق النقل العام الحديث: خطة لتوسيع شبكة الباصات بأكثر من 50 مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان على طريق النقل العام الحديث: خطة لتوسيع شبكة الباصات بأكثر من 50 مليون دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فرنسا تتحصّن قبل سبت الغضب
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فرنسا تتحصّن قبل سبت الغضب
0
أخبار دولية
13:23
إسطنبول تجمع 8 دول لاحتواء التصعيد… فهل تنجح الدبلوماسية في منع اتّساع الحرب؟
أخبار دولية
13:23
إسطنبول تجمع 8 دول لاحتواء التصعيد… فهل تنجح الدبلوماسية في منع اتّساع الحرب؟
0
أخبار دولية
13:18
هجوم دموي على جنازة في كنيسة بالكرك الأردنية… والملك عبدالله يتوعّد بأشدّ العقوبات
أخبار دولية
13:18
هجوم دموي على جنازة في كنيسة بالكرك الأردنية… والملك عبدالله يتوعّد بأشدّ العقوبات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:15
"كهرباء لبنان" تقرّر قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها...
أخبار لبنان
12:15
"كهرباء لبنان" تقرّر قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها...
2
أخبار لبنان
07:36
عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية
أخبار لبنان
07:36
عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-10-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-10-2026
4
تقارير نشرة الاخبار
13:48
زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي
5
أخبار لبنان
08:22
وزير الاتصالات: حقوق موظفي أوجيرو تنتقل كاملة إلى "ليبان تيليكوم"
أخبار لبنان
08:22
وزير الاتصالات: حقوق موظفي أوجيرو تنتقل كاملة إلى "ليبان تيليكوم"
6
أخبار لبنان
13:20
سلام يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن
أخبار لبنان
13:20
سلام يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن
7
أخبار دولية
13:18
هجوم دموي على جنازة في كنيسة بالكرك الأردنية… والملك عبدالله يتوعّد بأشدّ العقوبات
أخبار دولية
13:18
هجوم دموي على جنازة في كنيسة بالكرك الأردنية… والملك عبدالله يتوعّد بأشدّ العقوبات
8
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النّشرة المسائيّة 23-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النّشرة المسائيّة 23-10-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More