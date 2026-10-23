أسرار الصحف 23-10-2026

النهار

اعتبر مراقبون أنّ تغيير المحافظ المعيّن لـ النبطية بهذه السرعة من دون اعتراض الرئيس نبيه بري مردّه إلى صراع الأجنحة بين المحيطين به ومدى تأثير كل من هؤلاء في القرار. كما تردّد أنّ المعيّن محمد هزيمة زار قصر عين التينة قبل إعلانه عزوفه عن القبول بالموقع.

سُجّلت زيارة لافتة لرئيس "حزب الوطنيين الأحرار" كميل شمعون إلى بنشعي ولقائه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في النهار الذي يصادف ذكرى اغتيال عمه داني شمعون.

عُقِدت ندوة موسعة بدعوة من الإذاعة اللبنانية الرسمية عن موضوع قانون الإعلام الجديد وإمكان إدخال تعديلات عليه، من دون توجيه دعوة إلى نقابة المحررين الجهة التي تجمع أكبر عدد من صحافيي لبنان.

يُسجّل الداخلون إلى قصر العدل تردي الخدمات الضرورية من تنظيم الدخول والتفتيش إلى قلّة النظافة في المبنى الذي بات يحتاج الى عملية ترميم واسعة.

يشكو أهالي الأشرفية من سماح بلدية بيروت لعدد من المقاهي والمطاعم بالتوسع على حساب الأرصفة ما يُضيّق المساحة المخصصة للمشاة.

الجمهورية

عُلِم أنّ محور المفاوضات بات محسوماً على أنّ دور المراقِب سيكون على أعمال الجيش اللبناني حصراً، لكنّ هويّته لم تُحسَم بعد، إذ رُفِضت حتى الآن 10 دول معظمها أوروبية، وهناك تحفّظ لبناني على مشاركة دولة إقليمية غير عربية.

كشف تقرير غربي، أنّ أهمية المناطق التجريبية لا تبدو محصورة بانتشار الجيش، بل بقدرتها على تقديم نموذج قابل للتوسّع في إدارة الأمن والتحقق من خلوها من البنية العسكرية غير الشرعية.

برز في المفاوضات حول المناطق التجريبية، أنّ انتشار الجيش لا يكفي وحده لإثبات انتقال السيطرة الأمنية الكاملة إلى الدولة، ما لم تتوافر الصلاحيات القانونية والقدرة العملية على تنفيذ المهام المطلوبة.

اللواء

تخضع طروحات بعض الجهات للذهاب الى تصعيد داخلي لممانعة اطراف محلية نافذة وجهات خارجية عربية وأوروبية، على خلفية حساسية الوضع وحجم الضغوطات على لبنان.

يعاني المراجعون في دوائر بلدية بيروت من استمرار توقف نظام الكومبيوتر منذ أكثر من أسبوع، وتمنع الموظفين من قبض الرسوم والضرائب الأمر الذي يضطرهم للعودة الى مبنى البلدية أكثر من مرة!

تستعصي على دبلوماسيين إقليميين، تفسير العلاقات الملتبسة مع دولة اقليمية ذات تأثير، وارتباطها بدولة كبرى تواجه صعوبات حسم عسكري في أوروبا.

البناء

يرى مرجع سياسيّ أن تتابع خطوات «القوات اللبنانيّة»، من اعتكاف وزير الطاقة جو الصدّي تحت شعار ما خلّونا، إلى الانسحاب من جلسات الحكومة وصولاً إلى اقتراح الانتخابات المبكّرة، يكشف أزمة متصاعدة في علاقتها بحكومة نواف سلام، تتجاوز الخلاف على الكهرباء أو المرجع القضائي لملف المتفجرات. ويقول إن «القوات» تواجه معضلة الجمع بين المشاركة في السلطة وتقديم نفسها بديلاً من سياساتها، بعدما أظهرت الوقائع أن الحكومة رهان خاسر اقتصادياً وشعبياً وظهور محدودية أثر اتفاق الإطار وعجزه عن تشكيل قاطرة لإنهاء سلاح حزب الله. ويعتبر أن اقتراح تقصير ولاية المجلس يفتح طريقاً لتغيير الحكومة، لأن بدء ولاية مجلس جديد يجعل الحكومة مستقيلة دستورياً، وينقل الصراع إلى تشكيل أكثرية مختلفة. لكنه يعتقد أن الاستقالة الفورية تُحرم «القوات» أدوات التأثير من دون ضمان إسقاط الحكومة، ما يرجّح استمرار الضغط من داخلها. ويضيف أن تكرار الانسحابات يستهلك هذه الصيغة، ويقرّب لحظة الاختيار بين قبول حدود التسوية الحكومية والانتقال إلى المعارضة، خصوصاً إذا بقيت الانتخابات المبكرة بلا أكثرية نيابية تتبناها، في ظل تمسك سعودي ببقاء نواف سلام، وتعذّر تحقيق اختراق في الملفات التي اتخذتها عنواناً لتبرير تصعيدها أمام جمهورها وحلفائها السياسيين.

يقول مصدر إعلامي أميركي إن الحرب على إيران تحوّلت إلى عبء يفرض على المرشحين الجمهوريين مراجعة خطابهم قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني. فمايك روجرز في ميشيغان يطالب بإنهائها سريعاً لخفض أسعار الغذاء والوقود، وجون هاستد في أوهايو يربط وقفها بتراجع البنزين، بينما تدعو آشلي هينسون في آيوا إلى نهاية فورية ترفع كلفتها عن العائلات. وتجاوز الاعتراض التصريحات، إذ صوّتت ماريانيت ميلر ميكس وزاك نَن لتقييد صلاحيات ترامب الحربية. وفي الاتجاه المقابل، يحاول روجر مارشال في كانساس تحميل حرب أوكرانيا مسؤولية ارتفاع الديزل، فيما يتهم منافسه آدم هاميلتون حرب ترامب بالتسبب بالغلاء. ويشير المصدر إلى إنفاق «ماغا إنك» 277 مليون دولار خلال ستة أسابيع، بينها مبالغ ضخمة لدعم كين باكستون وروجرز وهاستد، باعتباره استنفاراً لحماية الأغلبية. ويرى أن المأزق يتلخص بحاجة المرشحين إلى ترامب لحشد قاعدته، وإلى الابتعاد عن حربه لاستمالة المستقلين، بعدما أظهر استطلاع «رويترز/إبسوس» تقدم الديمقراطيين 47% مقابل 35%، وتراجع الرضا عن الرئيس إلى 31%، ما يضاعف ضغوط إنهاء الحرب.