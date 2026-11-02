أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 02-11-2026

اسرار
2026-11-01 | 23:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 02-11-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف 02-11-2026

النهار

يُحذّر قضاة من التهويل الإعلامي والتداول بمعلومات عن فرض عقوبات أميركية على قضاة كبار يحتلّون مواقع عليا في السلك من الانعكاس السلبي على الأحكام التي يتخذونها وتكبيل المهمات الممنوحة لهم.

لم يعد في الإمكان تخطي "مجموعة المعارضة" في مؤسسة دينية والقفز فوق ما تقدمه من اعتراضات على أداء القيمين عليها وضرورة التوجه إلى انتخاب قيادة إدارة جديدة لتسيير عمل مؤسساتها في بيروت والمناطق.

ارتفعت عمليات السرقة والتشليح في بيروت وضواحيها خلال الأسابيع الأخيرة. وتُفيد تقارير القوى الأمنية أنّ المنفّذين يستعملون السلاح من دون الاكتراث لكاميرات المراقبة وملاحقتهم في بعد.

خاطب الرئيس نبيه بري الاعضاء الفائزين من حركة أمل في الانتخابات الطالبية في الجامعتَين الأميركية AUB واللبنانية الأميركية LAU:"عليكم بممارسة الاعتدال في كل القرارات التي تتخذونها". 

يشكو مشرفون على الأوقاف في مرجعية دينية من تدخلات سياسية ونيابية لمصلحة عدد من رجال الدين لحصر هذا الملف في ايديهم واستبعاد من يتولى الإشراف عليها اليوم.

الجمهورية

كشف تقرير بحثي لمؤسسة، لم توجِّه سهاماً نحو حزب يواجه انتقادات من طوائف أخرى، بأنّ نسبة المؤيّدين لخيارات الدولة على حسابات خياراته من أبناء طائفته يبلغ ٥٦%.

أورد تقرير، أنّ أكثرية اللبنانيين يشغل بالهم الوضع الاقتصادي وتداعياته أكثر من الوضع السياسي والأمني والعسكري.

كشف تقرير أميركي، أنّ حزباً لبنانياً بات متراجعاً بحدّة في قدرته على التأثير على الرأي العام الوطني، بسبب عدم قدرته على إنتاج سردية مقنعة، ممّا يؤثر سلباً على قناعات بيئته فيه.

اللواء

جرى تواصل نيابي – حكومي بعيداً عن الأضواء لمعالجة غياب وزراء القوات عن جلسات مجلس الوزراء على خلفية نتائج التحقيقات الأولية والإدعاءات الصادرة عن مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية!

فوجئت الأوساط المعنية بأن بعض التعيينات الأخيرة شملت ملفات تثير أكثر من علامة إستفهام حول وضعية أصحابها والشبهات التي تحوم حولهم ويتطلب حسمها إجراء تحقيقات ضرورية!

حققت جلسات العمل التي عُقدت في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة مع فريق شركة سوليدير تقدماً في تحديد روزنامة المشاريع التي يجب تنفيذها في بيروت، ومن شانها تعزيز الحركة الإستثمارية والنهوض ببعض مناطق العاصمة!

البناء

يعتقد خبراء في شؤون الانتخابات الأميركية أن معركة الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تتركز على مقاعد قليلة تستطيع قلب ميزان المجلس، حيث يملك الجمهوريون 53 مقعداً مقابل 47 للكتلة الديمقراطية، ما يفرض على الديمقراطيين تحقيق مكسب صافٍ من أربعة مقاعد للوصول إلى 51، لأن التعادل يمنح نائب الرئيس الجمهوري صوت الحسم. وتبرز كارولينا الشمالية، حيث ينافس روي كوبر مايكل واتلي، ومين، حيث يواجه تروي جاكسون سوزان كولينز، وأوهايو بين شيرود براون وجون هستد، وألاسكا بين ماري بيلتولا ودان سوليفان. وتضيف تكساس، بمنافسة جيمس تالاريكو وكين باكستون، وكانساس بين آدم هاميلتون وروجر مارشال، فرصاً أخرى لتوسيع الاختراق. وتُظهر متوسطات استطلاعات منشورة أمس تقدماً ديمقراطياً متفاوتاً في هذه السباقات، مع بقاء هوامش ضيقة في معظمها. لذلك يتوقف الحسم على ترجمة التقدم إلى مشاركة، وحماية المقاعد الديمقراطية المهددة؛ فخسارة مقعد يحتفظ به الحزب تفرض تعويضه بمكسب إضافي، وتجعل التصويت العقابي على الأسعار والحرب اختباراً لقدرة الديمقراطيين على انتزاع المجلس وتقييد أجندة ترامب التشريعية والتعيينات خلال العامين المقبلين من ولايته الرئاسية الحالية.

تقول مصادر إعلامية إسرائيلية إن مشاورات حكومة الأقلية الإسرائيلية تقدّمت إلى بحث صيغ تسمح بإبعاد نتنياهو من دون تشكيل ائتلاف يضم جميع داعمي الحكومة. ونقل موقع «يديعوت أحرونوت»، أن آيزنكوت وافق على فحص ترتيب يستند إلى امتناع «يهودوت هتوراه» ودعم من «الموحدة»، مع عدم تصويت «المشتركة» ضدّه. وتقوم الفكرة على إخراج أصوات الحريديم من معسكر نتنياهو، وخفض عدد المعارضين، بما يسمح بتنصيب الحكومة بأغلبية المشاركين في التصويت. لكن ليبرمان يعارض الاستناد إلى الأحزاب العربية والحريدية، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، فيما تبقى مطالب التجنيد وشروط منصور عباس عقبات تفاوضية. وحزب آيزنكوت لم يؤكد تفاصيل التسريبات، مؤكداً التزامه تغيير الحكومة ورفض التعليق على المحادثات المغلقة. وبالتوازي، يتقدم البحث في تغيير رئيس الكنيست، بما يمنح المعارضة فرصة اختبار التعاون البرلماني مع القوائم العربية قبل حسم التفاهم الحكومي. وهذا المسار قد يضعف نتنياهو تدريجياً، ويجعل حكومة الأقلية نتيجة لتعاون مؤسسي متراكم، مع بقاء نجاحها مرتبطاً بتسوية اعتراضات الشركاء وتوحيد موقفهم من الدعم الخارجي وترتيبات التصويت والثقة والبرنامج الحكومي المشترك.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

02-11-2026

أسرار الصحف 31-10-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-09-10

أسرار الصحف 11-09-2026

LBCI
اسرار
2026-08-10

أسرار الصحف 11-8-2026

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-30

أسرار الصحف 31-10-2026

LBCI
اسرار
2026-10-30

أسرار الصحف 30-10-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-10-30

أسرار الصحف 31-10-2026

LBCI
اسرار
2026-10-30

أسرار الصحف 30-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-28

أسرار الصحف 29-10-2026

LBCI
اسرار
2026-10-27

أسرار الصحف 28-10-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-23

وقفة احتجاجية تنديدًا بجرائم اسرائيل التي تستهدف الصحافة

LBCI
خبر عاجل
2026-05-19

وزارة الصحة: 9 شهداء و29 جريحا في غارات على قضاءي النبطية وصور

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-25

صربيا ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة 1.2 مليون يورو... وجبر: حزمة جديدة قريبًا

LBCI
أخبار دولية
2026-08-08

مقتل 22 شخصا على الأقل جراء تصادم حافلتين في النيجر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:04

في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان

LBCI
أخبار دولية
06:58

بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين

LBCI
أمن وقضاء
03:28

"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...

LBCI
أخبار لبنان
03:27

زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
01:47

رئيس أدنوك: سحب نحو مليار برميل من المخزون العالمي جراء تعطل مضيق هرمز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:09

تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...

LBCI
خبر عاجل
05:17

منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم

LBCI
أمن وقضاء
03:28

"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...

LBCI
أمن وقضاء
03:30

نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟

LBCI
خبر عاجل
06:46

معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه

LBCI
أخبار لبنان
03:27

زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More