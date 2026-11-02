أسرار الصحف 02-11-2026

النهار



يُحذّر قضاة من التهويل الإعلامي والتداول بمعلومات عن فرض عقوبات أميركية على قضاة كبار يحتلّون مواقع عليا في السلك من الانعكاس السلبي على الأحكام التي يتخذونها وتكبيل المهمات الممنوحة لهم.



لم يعد في الإمكان تخطي "مجموعة المعارضة" في مؤسسة دينية والقفز فوق ما تقدمه من اعتراضات على أداء القيمين عليها وضرورة التوجه إلى انتخاب قيادة إدارة جديدة لتسيير عمل مؤسساتها في بيروت والمناطق.



ارتفعت عمليات السرقة والتشليح في بيروت وضواحيها خلال الأسابيع الأخيرة. وتُفيد تقارير القوى الأمنية أنّ المنفّذين يستعملون السلاح من دون الاكتراث لكاميرات المراقبة وملاحقتهم في بعد.



خاطب الرئيس نبيه بري الاعضاء الفائزين من حركة أمل في الانتخابات الطالبية في الجامعتَين الأميركية AUB واللبنانية الأميركية LAU:"عليكم بممارسة الاعتدال في كل القرارات التي تتخذونها".



يشكو مشرفون على الأوقاف في مرجعية دينية من تدخلات سياسية ونيابية لمصلحة عدد من رجال الدين لحصر هذا الملف في ايديهم واستبعاد من يتولى الإشراف عليها اليوم.



الجمهورية



كشف تقرير بحثي لمؤسسة، لم توجِّه سهاماً نحو حزب يواجه انتقادات من طوائف أخرى، بأنّ نسبة المؤيّدين لخيارات الدولة على حسابات خياراته من أبناء طائفته يبلغ ٥٦%.



أورد تقرير، أنّ أكثرية اللبنانيين يشغل بالهم الوضع الاقتصادي وتداعياته أكثر من الوضع السياسي والأمني والعسكري.



كشف تقرير أميركي، أنّ حزباً لبنانياً بات متراجعاً بحدّة في قدرته على التأثير على الرأي العام الوطني، بسبب عدم قدرته على إنتاج سردية مقنعة، ممّا يؤثر سلباً على قناعات بيئته فيه.



اللواء



جرى تواصل نيابي – حكومي بعيداً عن الأضواء لمعالجة غياب وزراء القوات عن جلسات مجلس الوزراء على خلفية نتائج التحقيقات الأولية والإدعاءات الصادرة عن مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية!



فوجئت الأوساط المعنية بأن بعض التعيينات الأخيرة شملت ملفات تثير أكثر من علامة إستفهام حول وضعية أصحابها والشبهات التي تحوم حولهم ويتطلب حسمها إجراء تحقيقات ضرورية!



حققت جلسات العمل التي عُقدت في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة مع فريق شركة سوليدير تقدماً في تحديد روزنامة المشاريع التي يجب تنفيذها في بيروت، ومن شانها تعزيز الحركة الإستثمارية والنهوض ببعض مناطق العاصمة!



البناء



يعتقد خبراء في شؤون الانتخابات الأميركية أن معركة الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تتركز على مقاعد قليلة تستطيع قلب ميزان المجلس، حيث يملك الجمهوريون 53 مقعداً مقابل 47 للكتلة الديمقراطية، ما يفرض على الديمقراطيين تحقيق مكسب صافٍ من أربعة مقاعد للوصول إلى 51، لأن التعادل يمنح نائب الرئيس الجمهوري صوت الحسم. وتبرز كارولينا الشمالية، حيث ينافس روي كوبر مايكل واتلي، ومين، حيث يواجه تروي جاكسون سوزان كولينز، وأوهايو بين شيرود براون وجون هستد، وألاسكا بين ماري بيلتولا ودان سوليفان. وتضيف تكساس، بمنافسة جيمس تالاريكو وكين باكستون، وكانساس بين آدم هاميلتون وروجر مارشال، فرصاً أخرى لتوسيع الاختراق. وتُظهر متوسطات استطلاعات منشورة أمس تقدماً ديمقراطياً متفاوتاً في هذه السباقات، مع بقاء هوامش ضيقة في معظمها. لذلك يتوقف الحسم على ترجمة التقدم إلى مشاركة، وحماية المقاعد الديمقراطية المهددة؛ فخسارة مقعد يحتفظ به الحزب تفرض تعويضه بمكسب إضافي، وتجعل التصويت العقابي على الأسعار والحرب اختباراً لقدرة الديمقراطيين على انتزاع المجلس وتقييد أجندة ترامب التشريعية والتعيينات خلال العامين المقبلين من ولايته الرئاسية الحالية.



تقول مصادر إعلامية إسرائيلية إن مشاورات حكومة الأقلية الإسرائيلية تقدّمت إلى بحث صيغ تسمح بإبعاد نتنياهو من دون تشكيل ائتلاف يضم جميع داعمي الحكومة. ونقل موقع «يديعوت أحرونوت»، أن آيزنكوت وافق على فحص ترتيب يستند إلى امتناع «يهودوت هتوراه» ودعم من «الموحدة»، مع عدم تصويت «المشتركة» ضدّه. وتقوم الفكرة على إخراج أصوات الحريديم من معسكر نتنياهو، وخفض عدد المعارضين، بما يسمح بتنصيب الحكومة بأغلبية المشاركين في التصويت. لكن ليبرمان يعارض الاستناد إلى الأحزاب العربية والحريدية، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، فيما تبقى مطالب التجنيد وشروط منصور عباس عقبات تفاوضية. وحزب آيزنكوت لم يؤكد تفاصيل التسريبات، مؤكداً التزامه تغيير الحكومة ورفض التعليق على المحادثات المغلقة. وبالتوازي، يتقدم البحث في تغيير رئيس الكنيست، بما يمنح المعارضة فرصة اختبار التعاون البرلماني مع القوائم العربية قبل حسم التفاهم الحكومي. وهذا المسار قد يضعف نتنياهو تدريجياً، ويجعل حكومة الأقلية نتيجة لتعاون مؤسسي متراكم، مع بقاء نجاحها مرتبطاً بتسوية اعتراضات الشركاء وتوحيد موقفهم من الدعم الخارجي وترتيبات التصويت والثقة والبرنامج الحكومي المشترك.