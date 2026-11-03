أسرار الصحف 3-11-2026

النهار



- فيما بدأ "حزب الله" في مدينة النبطية ومحيطها عملية صرف الأموال لأصحاب البيوت المدمرة والمتضررة من الغارات والقصف الإسرائيلي، ظهرت شكوى لدى بعض المتضررين من المعترضين على سياسته من عدم تخصيص مساعدات لهم بذريعة أنّهم يملكون شققاً في بيروت أو أماكن أخرى وأنّهم لا يحتاجون الى إيواء.



- سُجّلت حركة أمنية لافتة في عطلة نهاية الأسبوع حول عدد من الكنائس خصوصاً في بيروت والشمال رغم نفي المراجع الأمنية توافر معلومات عن نية جهات محددة القيام باعتداءات أو عمليات إرهابية واعتبار الخطوة في عداد الأمن الوقائي.



- أصرّ مسؤول حزبي نافذ على تعيينات محددة في الجمارك تخص أبناء طائفته و"زرعهم" في مواقع ومن بينهم مراقب يشغل موقعاً حسّاساً وتحوم حوله جملة من الشبهات جرّاء تسهيله لسنوات تمرير عمليات جمركية والتهرّب الضريبي على إدخال السلع والبضائع.



- سألت وزيرة لدى وصولها إلى معرض الصناعات اللبنانية عن المدخل المخصّص للوزراء، في محاولة لتجنّب الدخول عبر المدخل الذي يستخدمه سائر الزوار والمشاركين.



- تفاعلت علاقة مرجعية سياسية مع دولة خليجية، قد تكون الوحيدة التي تُقدّم مساعدات طبية وتنموية في مناطق للبيئة الحاضنة لتلك المرجعية.





الجمهورية



- تلقّى مسؤولون في إدارات رسمية إشارات ضاغطة بضرورة زيادة إجراءات الرقابة على سوق الصيرفة ونقل الأموال عبر الحدود وداخلها فوراً، لضبط عمليات غسيل الأموال وتمويل مؤسسات معاقبة دولياً.



- تردّد أنّ سياسياً عارض خطوات لبنان في التفاوض خلال أكثر من محطة، أبدى استعداده لمساعدة مسؤول كبير في بلورة مقاربة تفاوضية بديلة تحفظ الحقوق اللبنانية، بعدما عرض وجهة نظره خلال لقاء.



- وصف تقرير غربي نقلاً عن ديبلوماسي يستشرف السنة المقبلة، بأنّ الوضع اللبناني سيمرّ بـ"تراجع تدريجي مضبوط، لا انهيار كاملاً، ولا نزع سلاح شاملاً".





اللواء



- نجحت مناورات ذات صلة باحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران، بتوفير فرصة أمام فريق ترامب، بهبوط أسعار النفط الى ما دون الـ ٩٥ دولاراً للبرميل.



- تجاوزت مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على إدارات الدولة ما لا يقل عن نصف مليار دولار تراكمت في السنوات الماضية.



- أدّت كلفة مادتي المازوت والديزل الى تراجع عمل بعض المؤسسات، ومنها مؤسسات غير مدنية، لجهة الدوريات حيثما يلزم.





البناء



- تؤكد مصادر الإعلام العبري اتجاه المسار الإسرائيلي إلى تسمية غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة، بالتزامن مع بدء خطوات داخل الكنيست، تتقدّمها محاولة استبدال رئيسه، واستخدام مهلة التأليف لبناء التفاهمات بهدوء. فقد أعلن أفيغدور ليبرمان أنه سيوصي بآيزنكوت ويرفض المشاركة في حكومة نتنياهو، حتى مقابل تناوب على رئاستها، وأيّد تغيير رئيس الكنيست، مع تمسكه برفض حكومة الأقلية. وتكشف هذه المواقف اكتمال تأييد ايزنكوت من حلفائه، وتعقيد فرص التماسك وراء حكومة أقلية يدعمها الصوت العربي من خارجها، وترجيح إمكان التعاون برلمانياً قبل الاتفاق على الصيغة الحكومية، بما يسمح بترجمة خسارة نتنياهو أكثريته إلى خطوات مؤسسية متتابعة. وخلال مهلة التشكيل، تتاح مفاوضات حول الامتناع عن التصويت والدعم الخارجي واستقطاب نواب من المعسكر المقابل، فيما تختبر المعارضة تماسكها وقدرتها على إدارة المجلس. وتكمن أهمية هذا التدرّج في تثبيت نتائج الانتخابات وانتزاع الالتزام بالمسار الدستوري، وتضييق فرص تعبئة الشارع لعرقلة انتقال السلطة. عندها يُبحث الخيار الحكومي على أرضية تتراجع فيها قدرة نتنياهو على المبادرة، وتبقى حكومة الأقلية احتمالاً لاحقاً، يتوقف تحققه على تجاوز اعتراض ليبرمان وبلورة تفاهمات تتيح نيل الثقة، بعدما يبدأ التعاون العملي بتغيير موازين الكنيست وإدارة استحقاقاته.



- يقول خبير في أسواق النفط إن أسعار النفط تحركت خلال الشهر الأخيرعلى إيقاع الحرب والتفاوض، أكثر مما تحركت استجابة للتبدلات الأسبوعية في المخزونات الأميركية. فكلما ارتفعت احتمالات استئناف الضربات واتسعت المخاوف على الملاحة في هرمز، أضاف المتعاملون علاوة خطر إلى البرميل، وكلما ظهرت فرصة دبلوماسية سحبوا جزءاً منها. وقد أنهى برنت تشرين الأول عند أعلى مستوى في ستة أشهر، قبل أن يتراجع الاثنين مع تجدد التفاؤل وبلغ الانخفاض خلال التداولات نحو 6.6%، إلى 105.95 دولارات لبرنت بعدما اقترب من سعر الـ 120$ قبل أيام. وتكشف هذه الحركة أن السوق تعيد تسعير احتمال تعطل الإمدادات أو استعادتها، قبل حدوث التغير الفعلي في الكميات. لذلك لم يحتج هبوط اليوم إلى إعلان زيادة إنتاج أو عودة كاملة للناقلات؛ منح الحديث عن تقدم الاتصالات وتفضيل الدبلوماسية المتعاملين سبباً لتخفيف رهانات الصعود. ويبقى الاختبار في استمرار انخفاض الأسعار إذا بقي التفاؤل قائماً، أو ارتدادها إذا عادت أخبار التصعيد لتطغى على رسائل التهدئة، بما يوضح الوزن الحاسم للتوقعات السياسية في التسعير الراهن عشية الانتخابات الأميركية.