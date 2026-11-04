أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦

النهار

تم الاتفاق أمس على السير بإجراءات الإعلان والترشيح والانتخاب والتسمية من قبل الجهات المعنية بهدف تكوين الهيئة الوطنية للاعلام ضمن المهلة المحدّدة بثلاثة أشهر من تاريخ نشر قانون الإعلام.

يجري الإعداد لفتح 3 محطات تلفزيونية جديدة في بيروت اثنتان منهما تمويلهما واضح المصدر فيما الثالثة مجهولة الهوية حتى تاريخه خصوصا انها تجمع متناقضات.

انشغل المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن المارد النائم وتعددت التفسيرات حول النص والرسم المرفق به.

ناقشت فاعليات بيروتية في فطور قضايا عدة شددت على ان تكون العاصمة خالية من السلاح وعدم تجاوز مؤسسات الدولة والشرعية وضرورة التزام "حزب الله" القرارات التي اتخذتها الحكومة حيال عدم الابقاء على سلاحه.

لوحظ انعدام الحركة في الأسواق التجارية في معظم المناطق اللبنانية وفي كل القطاعات، خوفاً من حصول تطورات ميدانية وفي ظل الانكماش الاقتصادي وربطاً بما يجري في المنطقة.

لم يجد وزراء جديدا في خطة الاصلاحات البنيوية لمعالجة النفايات ولم يتمكن مجلس الوزراء من اتخاذ أي قرار في معالجة هذه الأزمة المفتوحة نحو المزيد من التدهور والفوضى في المناطق.

الجمهورية

تؤكّد أجواء سياسية، أنّ تأجيل إحالة ملف المتفجرات لم يكن تسوية نهائية، بل محاولة لشراء الوقت ومنع انفجار خلاف داخلي، مع إبقاء الخيارات القضائية مفتوحة.

يعتقد ديبلوماسيون أنّ عاصمة غربية تفصل في تعاطيها مع مفاوضات الدولة اللبنانية بين التهدئة والانسحاب، مع استغراب من استمرار مسؤولين لبنانيين بالمطالبة بوجود «اليونيفيل»، في مرحلة تتطلّب نزع السلاح بدل مراقبته.

تلقّى مسؤولون إشارات بضرورة تكثيف العمل الأمني الاستباقي، بالتنسيق مع القضاء المختص، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة الشبكات بعد تنفيذ عملياتها.

اللواء

حضر اتفاق إسلام آباد بين واشنطن وطهران، في لقاء مرجع كبير مع سفير دولة معنية مباشرة.

فوجئ وزير لبناني بوعكة صحية لنظيره فقرر على وجه العجلة إلغاء مشاركته مع الوفد الذي زار عاصمة قريبة..

لم يعبأ أصحاب المولدات في أحياء بيروت بأية إجراءات قررها المحافظ والجهات المعنية، فحافظوا على أعلى سعر للكيلو / ساعة مع إضافات لا معنى لها بالدولار!

البناء

يقول خبراء أميركيون في الشأن الانتخابي إن منازلة ميشيغان تختصر معركتين يخوضهما عبدول السيد، واحدة داخل الحزب الديمقراطي ضد نفوذ «أيباك»، وفي الانتخابات العامة ضد الجمهوري مايك روجرز وحلفه مع ترامب. فقد انتزع الترشيح من هايلي ستيفنز، رغم إنفاق نحو ثلاثين مليون دولار من «أيباك» وحلفائها لمواجهته، ثم عادت لجنتها الانتخابية إلى الإنفاق ضده في المعركة العامة. لذلك سوف يعني فوزه تثبيت قدرة التيار التقدمي على تجاوز ضغط اللوبي، وإسقاط حجة أن انتقاد "إسرائيل" يمنع الفوز في الولايات المتأرجحة. وتستحضر المعركة تجربة زهران ممداني، لتشابه التركيز على كلفة المعيشة ودور الدولة ورفض إخضاع السياسة للمال والدعم غير المشروط لـ"إسرائيل". لكن انتقال هذا البرنامج من نيويورك إلى ولاية فاز بها ترامب يمنحه اختباراً وطنياً أشد دلالة. كما أن استهداف ترامب للسيد يجعل فوزه، إن تحقق، انتصاراً على محاولة تحويل هويته ومواقفه إلى وسيلة تخويف انتخابي. وعندها يكسب الديمقراطيون مقعداً، ويكسب يسارهم حجة بأن مواجهة الترامبية ممكنة ببرنامج اجتماعيّ واضح واستقلال سياسيّ، بما يؤثر في معركة اتجاه الحزب ومرشحيه للرئاسة عام 2028.

يعتقد خبراء سياسيون أميركيون أن الهزيمة الانتخابية القاسية في قرار الحرب سوف تؤثر عبر تبديل المناخ السياسي الذي يُتخذ فيه، حتى حين تبقى الصلاحيات الرسمية بيد القيادة القائمة. فخسارة نتنياهو أكثريته، واحتمال تعرّض ترامب لخسارة مماثلة في الكونغرس، يضعان أي اندفاع عسكري أمام سؤال التفويض الشعبي: هل يجوز تحميل البلاد كلفة مواجهة كبرى بعدما عاقب الناخبون السياسات التي قادتها إلى مأزقها؟ في هذا المناخ، يزداد الحافز لدى قيادات القوات المسلحة وأجهزة الأمن للتشدد في طلب أهداف قابلة للتحقيق، وتقديرات موثقة للكلفة، وخطة واضحة لإنهاء الحرب، والتحذير من استخدامها لإنقاذ مستقبل شخصيّ مأزوم. وتتسع قدرة المعارضين داخل المؤسسات على الاعتراض، لأنهم يستندون إلى تحول ظاهر في المزاج العام، فيما تتراجع قدرة الزعيم المهزوم على تصوير تحفظاتهم تمرداً على إرادة الناس. لذلك قد تزيد الهزيمة رغبة القيادة السياسية في المغامرة، لكنها تزيد أيضاً استعداد المؤسسات لكبح الانفراد بالقرار. وتصبح الحرب بحاجة إلى توافق سياسي ومهني أوسع، في لحظة تضيق فيها الثقة بالقيادة وتتقدّم مساءلتها عن نتائج خياراتها السابقة وكلفتها على المجتمع.