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أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦

اسرار
2026-11-06 | 23:53
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أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
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أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦

اللواء

 

دخلت أسعار الذهب، انخفاضاً وارتفاعاً في عملية الضغوطات الدائرة على جبهة المفاوضات بين واشنطن وطهران.

 

تتابع جهات مالية ودبلوماسية أجنبية التحقيقات الجارية في ما خص شبكة التزوير في الأعمال المصرفية في بعض المصارف والموقوفة قيد التحقيق.

 

تجدد البحث عن مصادر تحويل، بفرض ضرائب على الأملاك المبنية غير الخاضعة العقود الإيجار، بعد أن تلاشت الأمال بتمويل من الأملاك البحرية.

 

 

الجمهورية

 

أورد مسؤول كبير أمام وفد أجنبي، أن ما يزيد عن مليون نازح ولاجئ لا يزالون في لبنان، وأن على المؤسسات الدولية والدول الأخرى تحمل مسؤولياتها تجاههم، لأن لبنان غير قادر على تمويل حاجاتهم.

 

وجه لبنان أصابع الاتهام إلى مؤسسات دولية تعرقل عودة النازحين لعدم رغبتها بنقل عملها إلى سوريا، وأن دمشق لا تحضر بنى تحتية كافية لتأمين سكن العائدين.

 

أعرب مسؤولو دولة مجاورة عن استيائهم من "سمسرات" لبنانية على الاستثمارات الأجنبية في دولتهم مستفيدين من قرب العلاقات بين رجال أعمال لبنانيين ومسؤولين أوروبيين، والترويج للعقبات الدينية التي تواجه في هذه الدولة.

 

البناء

 

يصف مرجع سياسي تصاعد الحديث عن عقد حوار بين رئيس الجمهورية والمقاومة وتعقيدات هذا الحوار، باعتباره إدراكاً لدى الرئيس وفريقه للحاجة إلى بوليصة تأمين سياسية أمام المتغيرات؛ فخسارتا ترامب ونتنياهو انتخابياً تعزّزان موقع إيران ومحور المقاومة، بينما قد يفضي تقدم التفاوض الإقليمي، ولبنان ضمنه، إلى تثبيت المقاربة التي تمسكت بها المقاومة لوقف الحرب والانسحاب. لكن المقاومة تريد للحوار مضموناً يتجاوز فتح قناة اتصال لتهدئة التوتر؛ وتطرح رسم مسار مشترك لمواجهة استمرار الاحتلال وانسداد آفاق اتفاق الإطار، واستعادة مناخ ما قبل قرارات الخامس من آب، انطلاقاً من اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024. وهنا تقع العقدة، هل يكون التواصل ترتيباً لاحتواء الخلاف مع إبقاء السياسات القائمة، أم مدخلاً إلى مراجعة جدية تؤسس لتفاهم وطني على حماية لبنان واستعادة أرضه تفتح الطريق لرسم الاستراتيجية الوطنية للدفاع التي طال انتظارها؟ وبين حاجة الرئاسة إلى التهدئة وإصرار المقاومة على حوار وطني منتج، يبقى الملف على طاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعمل على تقريب المواقف وتأمين أرضية تتجاوز الصورة البروتوكولية إلى التزامات سياسية وأمنية مشتركة تعيد بناء الثقة وتحدد وجهة العمل واضعاً القرار 1701 والتمسك باليونيفيل هدفاً للمرحلة.

 

يتحدث محللون في قنوات التلفزة العبرية عن تصاعد التجاذب بين رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ ورئيس المعارضة غادي آيزنكوت حول وجهة الحكومة المقبلة؛ فالرئيس يدفع نحو حكومة وحدة تجمع آيزنكوت وبنيامين نتنياهو، بينما يسعى آيزنكوت إلى تثبيت حكومة تقودها أحزاب معسكره، مستنداً إلى 67 توصية مقابل 46 لنتنياهو. وتدور المواجهة السياسية حول تحويل التفوق في التكليف إلى قدرة على الحكم، أو استخدام صعوبات التأليف لإعادة طرح حكومة الوحدة التي تمنح نتنياهو منفذاً للبقاء. وقد أظهرت المشاورات تمسك أطراف المعارضة برفض الشراكة معه، فيما تتقدم صيغ التعاون مع الحريديم ويصبح تأمين أكثرية من الكتل اليهودية عبر 61 موافقة يهودية، إذا تحقق، ورقة آيزنكوت الأقوى لإسقاط ذرائع الاعتراض على حكومته وإضعاف الضغط لمصلحة الوحدة، يقابله استناد هرتسوغ إلى رغبة أميركية بالحفاظ على نتنياهو وموقعه في الحكومة.

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