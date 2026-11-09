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أسرار الصحف 9-11-2026
اسرار
2026-11-08 | 23:47
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أسرار الصحف 9-11-2026
النهار
- يلاحظ أن نجل رئيس حزب ومرجع سياسي، بدأ يتحرك بفعالية في معظم المناطق ويلتقي المناصرين ورجال الدين، ويطلق مواقف سياسية ويعبر عن نظرته لمسار الأوضاع في لبنان والمنطقة.
- لوحظ أن مواقف وبيانات حزب ممانع بارز، تصدر عن نوابه وقيادييه وأمينه العام وليس عن دائرته الإعلامية كما كان يحصل سابقاً.
- علم أن حراكاً حصل بتوافق الثنائي وبعض المرجعيات السياسية، لإمكانية تبني رئيس الجمهورية دعوة للحوار، إلا أنها لم تلق قبولاً مسيحياً اذ لا يراهن أحد على نجاح اي حوار حول استراتيجية دفاعية حالياً في ظل تشبث ايران أكثر بسلاح "حزب الله".
- يلاحظ أن مناطق كثيرة تتخذ إجراءات صارمة حول بيع عقارات مبنية وسواها، وسط حالة بلبلة سادت في الآونة الأخيرة، وحصلت لقاءات واجتماعات بين المعنيين لهذه الغاية.
- أوضح مرجع قضائي ان استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الخميس الفائت لخمس ساعات وأمام مرجعين قضائيين في اليوم نفسه ليس هدفه كما يدعي بعض المقربين منه إرهاق الرجل لقول ما يريد القضاء وانما للإفادة من قدومه الى العدلية لأن وضعه الصحي لا يسمح له بزيارات متكررة وفق ما يدعي أطباؤه.
الجمهورية
- يتعامل المسؤولون بحذر مع نتائج الانتخابات في دولة غربية، إذ لا ضمانة لتراجع الضغوط على لبنان، بل تخشى أن تتحوَّل الفترة الانتقالية إلى مساحة لمزيد من التصعيد الميداني.
- يعتقد مسؤولون أنّ ملف التفاوض والتجديد للقوات الأممية في لبنان سيُعلَّق لأسابيع، وربما حتى مطلع العام المقبل، إلى حين اتضاح توجهات إدارتَّي دولة إقليمية وأخرى غربية.
- أورد تقرير مبني على صور أقمار اصطناعية، أنّ طرقات جديدة شقتها قوات عسكرية في لبنان تمتد لنحو ٩٠ كيلومتراً، ممّا ينذر بتمركز طويل الأمد لهذه القوات.
اللواء
- کشفت أرقام مشروع الموازنة الجديدة إرتفاعات ملحوظة في مخصصات بعض الخدمات في مقر رئاسي بالمقارنة مع المقرات الرئاسية الأخرى.
- تستمر ملاحقة الوزير السابق أمين سلام أمام القضاء العدلي، في حين أحيلت ملفات وزراء آخرين إلى محكمة الرؤساء والوزراء التي لم تبصر النور بعد، ما يعني استمرار سياسة صيف وشتاء على سطح القضاء.
- تخشى أوساط إغترابية أن تكون عملية طرد القنصل اللبناني في ديترويت بداية لمراجعة أوضاع فعاليات لبنانية أخرى واتخاذ تدابير عقابية بحق افرادها بتهمة التعاون مع حزب الله.
البناء
- تساءل مصدر دبلوماسي غربي عن أسباب إحجام السعودية عن سلوك طريق التسوية للحرب في اليمن، بعدما انسدّت فرص استقدام قوات برية قادرة على تعديل الموازين التي اختلّت لصالح أنصار الله منذ دخولهم المخا وباب المندب. ورأى أن البيان السوري، وقبله الموقف المصري والتوضيحات التركية والباكستانية، تؤكد أن المساندة المتاحة للرياض لا تتضمن تدخلاً برياً يغيّر وجهة الحرب، بينما تعاني مخزونات الصواريخ الدفاعية أزمة متفاقمة لدى حلفاء واشنطن، وبينهم السعودية. وأشار المصدر إلى صور الأضرار في برج أرامكو داخل مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، معتبراً أنها تكشف دقة الاستهداف اليمني والقدرة على الوصول إلى مواقع حساسة في قلب العاصمة. وأضاف أن نسبة الأضرار إلى شظايا الاعتراض، بدلاً من الإقرار بإصابة مباشرة، لا تبدّل حقيقة انكشاف هذه المواقع ولا تخفّض كلفة استمرار المواجهة. وخلص إلى أن السؤال أمام الرياض بات عن شروط الخروج من الاستنزاف، بعدما تراجعت فرص الحسم، وصار استمرار الحرب يراكم خسائر اقتصادية وأمنية تمسّ الاستقرار الذي تقوم عليه خطط المملكة.
- تساءلت مصادر إعلامية أميركية عن سبب عدم نفي البيت الأبيض التقرير الذي بثّته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، بشأن مطالبة مقرّبين من الرئيس دونالد ترامب فريق غادي آيزنكوت بتسريع تشكيل الحكومة وإخراج نتنياهو من رئاستها. ورأت أن نشر التقرير قبل إعلان تكليف آيزنكوت يثير أسئلة حول صدقية دعم ترامب الانتخابي لنتنياهو، ويفتح فرضية وجود توجّه أميركي، قادته اتصالات بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي، لمنع نتنياهو من توريط واشنطن في حرب جديدة على إيران. ووفق هذه القراءة، ربما أدّت تصريحات ترامب المؤيدة لنتنياهو وظيفة التطمين، بما يتيح عبور الانتخابات وفتح الطريق أمام آيزنكوت دون مواجهة مبكرة تعرقل التغيير. وأضافت المصادر أن الاحتمال يستحق المتابعة ضمن تصوّر أوسع لترتيبات اتفاق أميركي إيراني، تحتاج واشنطن لإنجاحه إلى رئيس حكومة إسرائيلية تستطيع ضمان التزامه بالتعهدات المتعلقة بـ"إسرائيل" وحروب المنطقة، خصوصاً لبنان وغزة. واعتبرت أن الصمت الأميركي يستدعي البحث في تزامن المسارين التفاوضي والحكومي، وطبيعة الاتصالات الجارية خلف الأبواب المغلقة اليوم.
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