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أسرار الصحف المحلية ١٢-١١-٢٠٢٦

اسرار
2026-11-11 | 23:30
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أسرار الصحف المحلية ١٢-١١-٢٠٢٦
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أسرار الصحف المحلية ١٢-١١-٢٠٢٦

النهار

 

ظاهرة الاستعداد لاستقبال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خصوصاً في طرابلس والشمال تبدو لافتة وهي محط مراقبة وتقييم لا سيما من سفارات دول عربية معنية بالشأن اللبناني وخصوصاً بالوضع السني في لبنان. 

 

تنشط الحسابات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لشائعات وأخبار تدخل في إطار المعارك السياسية التي تدور على حساب الحقيقة. 

 

تفيد مصادر "حزب الله" بأن لا شيء تغير ليعود التواصل بين بعبدا وحارة حريك في ظل ما يعتبره الحزب إصراراً من السلطة على المسار الذي لم يحقق سوى مزيد من التدمير والاحتلال.

 

فيما كانت أجهزة أمنية لبنانية تطمئن الى ثبات الاستقرار الأمني في ظل استفسارات كثيرة حصلت من سفراء عرب وأجانب ومؤسسات وشركات طيران بعد وقوع حوادث متفرقة في بيروت خصوصاً، جاءت جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني لتزيد من منسوب القلق في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات وإمكان توقيف القتلة وإنزال العقاب بهم.

 

لوحظ في الاونة الأخيرة لجوء "حزب الله" مجدداً إلى المساهمات المحلية من خلال انتشار عناصر تابعة له في شوارع ضاحية بيروت الجنوبية يحملون صناديق لتلقي التبرعات في مؤشر الى عدم توافر سيولة كافية. 

 

الجمهورية

 

توقّع مصرف استثماري أوروبي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 5% مع نهاية العام الجاري، واستمرار الانكماش في العام المقبل، لكن بنسبة 4%، بسبب غياب الاستقرار الأمني – السياسي والإصلاحات..

 

عُلم أنّ اللقاء الذي جمع مسؤولاً أمنياً بسفير أوروبي، لم يكن محصوراً بالتطورات الأمنية، بل تناول بصورة مباشرة التحضيرات المطلوبة للمرحلة التي تلي انتهاء مهمّة أجنبية في لبنان.

 

تقول أوساط ديبلوماسية، إنّ تجديد عاصمة التزامها دعم الجيش اللبناني يكتسب أهمية إضافية، إذ سيكون معيار هذا الدعم مرتبطاً بمدى ترجمته إلى قدرات عملية.

 

اللواء

 

تناهت إلى مسؤول كبير معلومات من عاصمة كبرى ان تحولاً في مجرى المفاوضات عندما تستأنف حافل بمفاجآت ايجابية جهة الانسحاب الإسرائيلي؟ 

 

يتمسك نقابي رفيع بتصحيح الأجور في القطاع الخاص، بحيث لا يقل الحدّ الأدنى الجديد عن ٧٥٠$ شهريا ..

 

ساهمت الانفراجات التي بدأت على جبهة حرب واشنطن – طهران باستبعاد حدوث اشتباك حدودي جديد في جنوب لبنان!

 

البناء

 

توقفت مصادر سياسية أمام ما تضمنته التصريحات الإيرانية حول مكانة لبنان في شروط أي اتفاق مع أميركا، حيث تتأكد مركزية لبنان في الشروط الإيرانية للاتفاق مع واشنطن من تقاطع موقفَي محسن رضائي ومحمد باقر قاليباف، إنهاء الحرب على لبنان جزء من الالتزامات المطلوبة، وقاليباف يؤكد أن وقف النار والانسحاب واحترام السيادة واردة في مذكرة إسلام آباد. وتربط المصادر هذا الموقف بتفسير العجلة التي يبديها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لاستدراج الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى ترتيب أممي يكرّس اتفاق الإطار مرجعيةً للعمل في الجنوب، ويمنحه آلية تحقق ومراقبة بعد اليونيفيل. فقد أعلن صراحة أن المهمة المطروحة هي التحقق من تنفيذ الاتفاق في المناطق التجريبيّة، فاتحاً الباب أمام نقل الغطاء الدولي من مرجعية القرار 1701 إلى ترتيبات الاتفاق. ويكشف هذا الاتجاه محاولة استباق التسوية مع إيران بإنشاء مسار لبناني منفصل، يسحب من طهران إمكان إلزام واشنطن بإنهاء الحرب والاحتلال ضمن المقايضة الإقليمية. وإذا تُرجم إلى قرار أممي، يصبح الاتفاق المتعثر محمياً بمرجعية جديدة، وتتحوّل المشاركة الفرنسية إلى أداة لإنعاشه وفصل لبنان عن شروط التسوية التي تتمسك بها إيران وتعلنها بوضوح، بما يفسّر التوقيت السياسي للتحرك الأميركي ومحاولة تسريع استكمال عناصره الدولية.

 

يعتقد خبير في الشؤون النفطية أن عودة برنت إلى قرابة 94 دولاراً هي إعادة تسعير لمخاطر الحرب، بعدما خفّضته آمال الاتفاق إلى ما دون التسعين. وتندرج تحذيرات محسن رضائي من توسيع الردّ إلى القواعد الأميركية البعيدة، وإلى قواعد في أوروبا إذا انطلقت منها هجمات، ضمن العوامل التي تضعف الاطمئنان إلى إمكان احتواء التصعيد. فالإشارة إلى جزيرة بعيدة، بما يستحضر دييغو غارسيا، توسّع جغرافيا الخطر في حسابات المتعاملين، ويكتسب اتهامه واشنطن بترويج أخبار مفاوضات لخفض أسعار النفط معنى مباشراً هنا، الأسواق منحت التفاؤل فرصة، لكنها تطلب خطوات تثبت جدية التسوية. ومع استمرار حوادث السفن وغموض الرد الأميركي، تتجدد علاوة المخاطر. لذلك يبقى الهبوط المستدام مرتبطاً باتفاق قابل للتنفيذ، يضمن الملاحة وينهي احتمالات الهجوم والردّ، فيما يجعل الأسعار عرضة لقفزات جديدة حتى مع بقاء تدفقات نفطية قائمة. وهذا ما يفسر هشاشة المكاسب التي حققتها رسائل التهدئة خلال الأيام الأخيرة.

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