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أسرار الصحف 11-11-2026

اسرار
2026-11-10 | 23:31
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أسرار الصحف 11-11-2026
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أسرار الصحف 11-11-2026

النهار

ينشط وزير حالي لتقديم ندوة اقتصادية يتحدث فيها بلال اردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

يردد أحد القضاة ان اصحاب شركة ادوية تم اقفال مستودعاتها اخيرا وختمت بالشمع الاحمر متهمة بتخزين ادوية ومستحضرات طبية ومغشوشة منتهية الصلاحية، عمدت الى توكيل مكتب محاماة يعود لنائب حزبي نافذ جدا للعمل على طي الملف وعدم توقيف مالكيها والتغطية على ملفها امام القضاء. 

يقول ناشط في الحقل السياحي انه إذا أحسنت الدولة اللبنانية ترسيخ الأمن والاستقرار ولم تحصل حرب في لبنان، فإن القطاع السياحي سيشهد فورة كبيرة في فترة الأعياد، لأن الخليجيين ونظرا للأوضاع في أوروبا والعالم والتحولات الاقتصادية والمالية وما يجري في دولهم، سيتوجه كثيرون منهم الى لبنان الملاذ الأبرز لقضاء فترة الأعياد.

بعد جملة من الاتصالات والضغوط السياسية تم الى حين إرجاء قيام اتحاد بلدي جديد في البقاع الغربي مولود من حضن اتحاد بلديات البحيرة بعد السعي الى تقسيمه باستقالة عدد من البلديات المنضوية فيه. 

يقول احد كبار القضاة ان القضاة المعنيين بموضوع الاعلام لم تتسنّ لهم بعد قراءة تفاصيل القانون لبدء العمل به ما يدفعهم الى تأجيل كل القضايا المتعلقة به. 

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الجمهورية

تعتبر أوساط تربوية وسياسية، أنّ نتائج الانتخابات الطالبية في الجامعات الخاصة، أظهرت عودة الأحزاب التقليدية لموقعها المهيمن على تعبئة قواعدها.

تلفت أوساط مالية، إلى أنّ الزيارة المرتقبة لمسؤول مالي إلى عاصمة غربية فاعلة هذا الشهر، تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى الجهات التي يُتوقع أن يلتقيها، وفي مقدمها مسؤولو وزارة كبرى وممثلون عن مؤسسات مالية تعنى بالملف اللبناني.

تدخل سبع عواصم غربية كبرى على خط الملفات المالية ومكافحة تبييض الأموال والإرهاب في لبنان، ممّا ينذر بمرحلة قيود متزايدة ستُلقى على لبنان.

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اللواء

بدأ لبنان تحركاً لمعرفة ما اذا كانت اسرائيل راعت الاتفاق الموقَّع حول الغاز والنفط مع بيروت، في تلزيم شركات اوروبية للتنقيب عن الغاز!

تتحرك نائبة شوفية باتجاه اعلان التضامن مع قاضية شابة على خلفية اجراءات اتخذت بحقها في ضوء تحقيقات في احدى الوزارات.

ما يزال ملف ادخال اساتذة الى التفرغ في الجامعة اللبنانية، يخضع لحسابات على الرغم من طي صفحة التفاهمات لجهة التوازن والاقدمية! 

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البناء

يقول خبير في الشؤون "الإسرائيلية" إنّ توزيع وزارات الدفاع والأمن القومي والخارجية في الحكومة التي يسعى غادي ايزنكوت إلى تشكيلها بالاعتماد على حلف التغيير بأحزابه الأربعة، يفتح نافذة على أولويات الحكومة "الإسرائيلية" المقبلة، وطبيعة التسويات التي تستعدّ لخوضها. فإذا احتفظ غادي آيزنكوت بالدفاع إلى جانب رئاسة الحكومة، يكون قد اختار الإمساك المباشر بقرار الجيش وإدارة العلاقة مع واشنطن ومقتضيات الاتفاقات الإقليمية بخيارات مفتوحة حول لبنان وغزة والحرب على إيران وفقا لمسارات ترسمها واشنطن، أما إسناد الدفاع إلى يائير غولان، صاحب الخلفية العسكرية والموقف المعارض لاستمرار الحرب، فيعزز فرضية التحضير لانسحابات تحتاج إلى قيادة تستطيع تنفيذها ومواجهة اعتراضات المؤسسة العسكرية واليمين. وإذا انتقل غولان إلى الأمن القومي بدلاً من بن غفير، تصبح الأولوية المرجحة ضبط عنف المستوطنين والجماعات المسلحة، وإعادة توجيه الشرطة ومنع تحويل الشارع إلى أداة لتعطيل التغيير أو التسويات. وفي الحالتين، يبرز احتمال تولّي يائير لبيد الخارجية، بما يمنحه دوراً في ترميم العلاقات الدولية وتسويق السياسة الجديدة. 

تتابع مصادر المعارضة الفرنسية عن كثب مضمون المسعى الذي يقوده وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الذي قاد اجتماع المنامة للانقلاب على مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته لباريس، وترى أن بحث روبيو آلية تحقق بديلة لليونيفيل باب محاولة إنعاش الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، عبر منحه غطاءً دولياً يعوّض عجزه عن إنتاج مسار قابل للحياة، ويبدو أنه حاز موافقة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على ذلك. وتقول انه إذا اتجه التحرك نحو قرار أممي يتبنى الاتفاق مرجعيةً جديدة، تصبح النتيجة إزاحة القرار 1701 عملياً، رغم تمسك باريس المعلن به. وتعتقد المصادر أنّ الانخراط الفرنسي يقوم على مقايضة محتملة تقوم على قبول أميركي بدور سياسي واقتصادي لباريس، وحضور في لجان التحقق والمراقبة جنوباً، مقابل قيام فرنسا بتسويق الترتيب الجديد، على أن يضمن روبيو تجاوز الاعتراض "الإسرائيلي" على المشاركة الفرنسية. ويتصل هذا المسار بمحاولة فصل لبنان عن التسوية الأميركية الإيرانية استباقاً لأيّ اتفاق جديد، بما يفرغ ربط الجبهات من مضمونه ويعيد الملف إلى الرعاية الأميركية المنفردة. وفي هذه المعادلة، يلفت انتباه المصادر تبني السلطة اللبنانية لمسعى روبيو وطلب دعمه من فرنسا لاعتقادها أن القرار المرتقب سيمنح اتفاقاً يعيش موتاً سريرياً جرعة إنعاش، ويحوّل المراقبة من أداة لتنفيذ 1701 إلى أداة لتثبيت مرجعية بديلة، تنقل مركز الثقل من إنهاء الاحتلال إلى إدارة شروط الاتفاق وتنفيذه ومنح أولوية نزع سلاح المقاومة نوعاً من الشرعية الدولية بعدما كانت اولوية القرارات الدولية انسحاب الاحتلال 

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الديار

علمت "الديار" أن مرجعية سياسية بارزة أوفدت شخصية مقربة منها إلى المملكة العربية السعودية لابعاد تأثيرات الحرب مع اليمن عن الملف اللبناني في ظل معلومات عن توجه سعودي للضغط على إيران على الساحة اللبنانية من خلال الدفع الى زيادة الضغوط على حزب الله في اكثر من ملف اقتصادي وأمني رغبة في إجراء نوع من المقايضة تقوم على قاعدة التهدئة مقابل التهدئة، والتصعيد مقابل التصعيد. وعلم في هذا السياق، أن النقاشات لم تصل الى نتائج حاسمة حول التوجهات السعودية التي أبقت على كافة الاحتمالات قائمة، ربطا بالتطورات الميدانية على الجبهة اليمنية. وقد عاد الموفد إلى بيروت بقناعة تفيد بأن حالة التهدئة الراهنة على الساحة اللبنانية قد لا تدوم طويلا إذا لم تجد التفاهمات حول اليمن طريقها الى التسوية!
 

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