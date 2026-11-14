الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 14-11-2026

اسرار
2026-11-14 | 00:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 14-11-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 14-11-2026

اللواء
يسعى الفريق الجمهوري المطالب بتسوية الحرب مع إيران على خطوة غير متأخرة لئلا يتعرض الحزب بعد عامين لنكبة تتجاوز نكبة انتخابات ونغرس.

لجأت بلدية مدينة كبرى الى ادخال زيادات بالمواربة على الاستحقاق البلدي للعام الحالي من دون تقديم خدمات تذكر.

لاحظ معنيون في قرى الجنوب المدمرة، أن هناك أبناء ست وأبناء جارية، بما في ذلك. في ما خص المساعدات غير المحلية.

الجمهورية
أورد تقرير مؤسسة بحثية غربية أن لبنان لا يحتاج لتشريعات محلية أو قرارات دولية ليحفظ سيادته، لأنه يمتلك أساساً رزمة واسعة منها، لم يطبق منها شيئاً حتى الآن، ليسيطر على كل أراضيه.

يواصل فريق حزبي توجيه التهديدات لمسؤولين يتولون تنفيذ القانون، في الوقت الذي يعاني هذا الفريق من تمادي ارتكاب الأخطاء الفادحة.

تبين أن نواباً محسوبين على مسؤول رسمي، يقودون حملة على مسؤول غير مدني على الرغم من تداعيات هذا الأمر.

البناء
يقول أحد قادة الإطار التنسيقي في العراق إنه يمكن قراءة انتهاء الجولة الميدانية للجنة التحقيق في جرف الصخر وعودتها إلى بغداد، بعد اجتماعها بقيادات الفصائل والاتفاق على آلية عملها، بوصفه نجاحاً في تفكيك صاعق تفجير عراقي، ونقل الأزمة من حافة المواجهة إلى المعالجة المؤسسية. فرئاسة اللجنة من جهاز انضباط وأمن الحشد، ومشاركة المؤسسات الأمنية والرقابية، وفّرتا صيغة تحفظ حضور الدولة وموقع المقاومة، وتمنع تحويل شبهات تهريب النفط إلى ذريعة لاشتباك تتجاوز تداعياته حدود المنطقة. وفي القراءة السياسية، تبدو التسوية خطوة لحماية التوازنات حتى حزيران 2027، وتحييد الساحة العراقية عن محاولات استثمار التحولات الإقليمية لفرض صدام داخلي. لأن احتواء الأزمة قطع الطريق على هذا السيناريو، وأثبت إمكان معالجة الملفات الخلافية بالتفاهم والتحقيق، مع إبقاء الجيش والمقاومة خارج معادلة الاستنزاف المتبادل، وصون الاستقرار الذي يحتاجه العراق لعبور المرحلة المقبلة بأقل كلفة، ومنع تحويل خلاف قابل للضبط إلى انقسام يصعب احتواؤه لاحقاً.

يفهم مصدر دبلوماسي استمهال الرئيس الأميركي إنجاز الاتفاق مع إيران، بعدما ضاقت خيارات الحرب رغم استمرار التهديد بها، بوصفه محاولة لاختبار مساحتين متوازيتين. الأولى، ما يمكن تحقيقه بالضغط في ساحات المقاومة، خصوصاً لبنان والعراق، عبر دفع العلاقة بين الجيش والمقاومة نحو التصادم، بما يتيح تحصيل مكاسب تعذّر انتزاعها بالحرب المباشرة. في هذا السياق تكتسب أزمة جرف الصخر، التي جرى احتواؤها بالتفاهم والتحقيق، والحملة المتعاظمة التي تشنها القوى المرتبطة بواشنطن في لبنان على قائد الجيش، دلالتهما ضمن قراءة سياسية ترى في استهداف التوازنات الداخلية وسيلة لتحسين شروط التفاوض الإقليمي. أما المساحة الثانية، فهي استطلاع حدود ما تستطيع "إسرائيل" تقديمه في أي اتفاق أميركي – إيراني، عبر النقاشات مع آيزنكوت حول لبنان وغزة وسورية. هكذا يصبح الوقت الأميركي مهلة مزدوجة، اختبار إمكان إضعاف المقاومة من داخل ساحاتها، وتحديد التنازلات الإسرائيلية الممكنة، قبل حسم الانتقال إلى اتفاق تتوقف شروطه على نتائج الاختبارين، وعلى قدرة الأطراف على تحويل موازين القوى العسكرية إلى التزامات سياسية وأمنية قابلة للتنفيذ في المرحلة المقبلة.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

14-11-2026

أسرار الصحف 13-11-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-11-10

أسرار الصحف 11-11-2026

LBCI
اسرار
2026-11-12

أسرار الصحف 13-11-2026

LBCI
اسرار
2026-11-11

أسرار الصحف المحلية ١٢-١١-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-11-09

أسرار الصحف 10-11-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-11-12

أسرار الصحف 13-11-2026

LBCI
اسرار
2026-11-11

أسرار الصحف المحلية ١٢-١١-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-11-10

أسرار الصحف 11-11-2026

LBCI
اسرار
2026-11-09

أسرار الصحف 10-11-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-24

في مستشفى دير القمر الحكومي… يومٌ صحيّ في خدمة أهل الشوف

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-25

رئيس الجمهورية جوزاف عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر: نريد لبنان الذي تكون فيه حياة الانسان فوق كل اعتبار وتجمع فيه الانسانية ما فرّقته الحروب والسياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-08

رسائل إيرانية بشأن لبنان: الضاحية وصور والنبطية خطوط حمراء

LBCI
أخبار دولية
2026-04-24

مصر: رصد هزة أرضية بقوة 5.77 درجات شمالي مرسى مطروح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:49

جولة نجم الدين بلال إردوغان في عكار

LBCI
أخبار دولية
00:27

روبيو ينتقد المحكمة الجنائية الدولية في خطاب أمام مجموعة قانونية محافظة

LBCI
عالم الطبخ
16:09

نكهات بحرية مقرمشة: الفتّة البحرية وكبّة السمك مع الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

منتخب الارز يبدأ مبكرًا بتحضيراته استعدادًا لمواجهة اليابان والتنين الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لوريال–اليونسكو… حين تصنع النساء مستقبل العلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة... والوزير نعمل على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تعطّل مايكروسوفت عطّل معاملات كثيرة في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بدل إيجار لـ2700 عائلة لبنانية نازحة… إليكم الشروط وآلية الاستفادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تشكيل الحكومة الإسرائيلية والحرب على إيران… بانتظار قرار ترامب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:56

تعميم صورة موقوف بجرم سلب... هل من وقع ضحيّة أعماله؟

LBCI
آخر الأخبار
16:13

ABC: إدارة الطيران الفدرالية توقف حركة الطيران بجميع مطارات أميركا لأسباب تتعلق بالسلامة

LBCI
اسرار
00:11

أسرار الصحف 14-11-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

قضية الموقوفين الخمسة في شيرا قضاء الكورة تتّخذ منحى جدياً... ومعطيات جديدة تعزّز الشبهات

LBCI
أمن وقضاء
05:38

العثور على جثة مولود حديث الولادة عند مدخل بلدة الخرايب

LBCI
أمن وقضاء
10:03

عملية نوعية للجيش: دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

LBCI
فنّ
03:31

معتصم النهار ولين برنجكجي ينتظران مولودهما الثاني: "أنا أول من عرف قلبك" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:47

سي إن إن عن مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون: تقارير أولية تشير إلى أن العطل الذي أثر على حركة الطيران ليس ناجما عن هجوم سيبراني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More