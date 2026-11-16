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o
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أسرار الصحف 16-11-2026
اسرار
2026-11-15 | 23:29
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أسرار الصحف 16-11-2026
النهار
طالب نائب سابق بإحالة قضية حصول عدد من مديري "أوجيرو" على درجات غير مستحقة الى التفتيش المركزي، كون ذلك أدى إلى تضخم رواتبهم. ويتسابق هؤلاء لتقديم استقالاتهم في نهاية السنة الحالية بهدف نيل تعويضات نهاية خدمة تتجاوز المليون دولار لكل منهم قبل إفراغ الصندوق المخصص لذلك، في وقت لا يتعدى فيه راتب المياوم في الهيئة 500 دولار شهرياً.
تبين من مراجعة قوائم المستفيدين من برنامج "أمان" ان مسؤولا حزبياً يتبع مرجعا سياسياً كبيراً قد أدخل الى لائحة المستفيدين جمعاً كبيراً من افراد عائلته والأقارب.
ما تتعرض له السعودية ودول الخليج من اعتداءات إيرانية، انعكس على اللبنانيين المقيمين هناك، من خلال تراجع التحويلات لمساعدة أهلهم وذويهم.
لوحظ في الأيام القليلة الماضية، اتخاذ إجراءات مشددة من قبل بعض القوى السياسية وعدد من النواب والمسؤولين، في ضوء اهتزاز الوضع الأمني وبعدما وصلت رسائل من أصدقاء لبعضهم، بضرورة التشدد في حركة تنقلاتهم في هذه المرحلة.
يروّج أحد رؤساء اللجان النيابية بأنه يجري مشاورات غير رسمية لحل مشكلة حاملي سندات اليوروبوند وانه يفاوض على الحل، من دون ان يحمل اي تكليف رسمي من اي جهة.
الجمهورية
كشف تقرير دولي، أنّ انعدام الأمن الغذائي لـ ٢٨٪ من النازحين السوريين و٣٥٪ من اللاجئين الفلسطينيين و٤٥% من السوريين غير الشرعيين الوافدين بعد كانون الأول ٢٠٢٤، يفسر سبب ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان.
لا تزال مؤسسة دولية تُعنى بفئات مهمّشة غير لبنانية، تتخلّف عن سداد مستحقات مؤسسة رسمية، ممّا يهدّد بوقف هذه الخدمة عن مناطق هذه الفئات.
يجري وزير مفاوضات لتحويل شكل المساعدات الغذائية الموقتة إلى برنامج استثماري في قطاع اقتصادي أولي، يُعتبر الشريان الأساسي لأي دورة اقتصادية، ممّا يفيد مباشرة سكان محافظتَين كبريَين تمتلكان المساحات الكافية لهذه الاستثمارات.
اللواء
أفاد تقرير ديبلوماسي من واشنطن بأن المساعي التي بُذلت مع الإدارة الأميركية أسفرت عن صرف النظر عن إعلان العقوبات التي كانت ستطال قيادات لبنانية من الصف الأول والثاني!
تكاثرت أسماء الشخصيات السياسية والديبلوماسية في ملف المحامي الموقوف "ا.ص"، وتردد أن بعضها متورط بما يتجاوز العلاقة الشخصية، وبينهم سفراء سابقون ومدراء عامون!
تم إحالة الشق الجنائي من ملف التحقيق بقضية مباني "ألفا" و"تانش" مع وزراء الإتصالات المعنيين إلى محكمة الرؤساء والوزراء، أما المتابعة المالية فبقيت من صلاحيات ديوان المحاسبة حيث صدور أحكامه النهائية في فترة قريبة!
البناء
تتوقف تعليقات إعلاميين أميركيين أمام ظاهرة اتساع قائمة المسؤولين الأميركيين الذين يقيمون داخل قواعد عسكرية أو مساكن حكومية محمية قرب واشنطن. حيث يقيم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث في قاعدة "فورت ماكنير"، بينما انتقل وزير الخزانة سكوت بيسنت من منزله في جورجتاون إلى قاعدة لم يُكشف اسمها، عقب تحذيرات أمنية قيل إنها ترتبط بتهديدات إيرانية. وتشمل القائمة وزير العدل تود بلانش، الذي أفادت تقارير بإقامته منذ أشهر في منشأة عسكرية في منطقة واشنطن، ورئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، المنتقل أيضاً الى منطقة سكن عسكريّة محميّة. وذكرت تقارير سابقة وزير الجيش دان دريسكول ووزيرة الأمن الداخليّ السابقة كريستي نويم، التي أقامت في قاعدة "أناكوستيا – بولينغ". ويأتي انتقال بيسنت، المسؤول عن خنق الاقتصاد الإيراني، ليمنح المشهد دلالة سياسيّة خاصة، مسؤولو القوة التي تهدّد إيران من بعيد يعيدون تنظيم حياتهم اليومية خلف بوابات عسكرية، بعدما أصبحت احتمالات الردّ جزءاً من حساباتهم الشخصيّة، وصار السكن المحصّن عنصراً ملازماً لممارسة الحكم في قلب العاصمة الأميركية نفسها.
يقول مصدر دبلوماسي إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضاعف محاولاته بعد فشله الانتخابي من مساعيه لجرّ واشنطن إلى استئناف الحرب على إيران، مستعيناً بالمسار الاستخباريّ لتعزيز التحريض السياسي. وفي هذا السياق، زار رئيس الموساد رومان غوفمان واشنطن، والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف، وسط تقارير عن لقاء مرتقب بالمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة الثانية عشرة أن نتنياهو لم يُطلع رئيس حزب "ياشار" المكلّف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت على الزيارة خلال إحاطته الأمنيّة. لكن التحرك لم ينتزع موافقة أميركية على الحرب؛ إذ بقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب متمسكاً بالحصار والضغط الاقتصادي، ورفض حتى الآن طلبات نتنياهو لاستئناف القتال. ويسجل المصدر الدبلوماسي تزامن التعثر الخارجيّ مع فشل نتنياهو في إقناع آيزنكوت بضرورة ضربة فورية، ومع اعتراض رئيس الأركان إيال زامير على استعجالها. وهكذا اصطدمت محاولة تحويل المعلومات الأمنية إلى تفويض بالحرب بحسابات أميركية لكلفتها، وانقسام إسرائيلي حول ضرورتها وتوقيتها، بما يكشف تقلّص قدرة نتنياهو على فرض أجندته العسكرية خلال مرحلة انتقال السلطة، واستثمارها لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
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