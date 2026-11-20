أسرار الصحف 20-11-2026

النهار



- يترقب المودعون الذين تنفد المبالغ المرصودة من ودائعهم للافادة من التعاميم، قراراً لمصرف لبنان بتخصيص مبالغ إضافية تضاف إلى تلك الحسابات آخر السنة الجارية لعدم توقف إفادتهم من التعماميم.



- بعدما تكشفت خطط خلية "حزب الله" في جرود بشري – الكورة ولم يعد مجال للشك فيها، أصدر أهالي القرى الشيعية في المنطقة بياناً يعلنون فيه تمسكهم بالدولة ومؤسساتها ويضعون ثقتهم بالقضاء والأمن في ردّ غير مباشر على محاولة توريطهم في مشكلات مع محيطهم.



- تنفي مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية أن تكون أسماء لأقارب حزبيين مسجلة على لوائح برنامج "أمان" للمساعدات، وتؤكد أنّها تدقق في معلومات كل المستفيدين.



- يقول قاض سابق إنّ مشروع وقف كل شبكات الانترنت "غير الشرعية" سيواجه عقبات كبيرة، خصوصاً أنّ قراراً مماثلاً صدر في العام 2022 ولم يطبق لأنّ الشبكة الرسمية التي تتبع الدولة لا تتسع لكل الاشتراكات، ولأنّ أصحاب الشبكات "غير الشرعية" محميون، وهم يشكلون حاجة في الوقت الحاضر وألا حلّ سوى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.





الجمهورية



- فُتِح تحقيق للتحقق ممّا أدلى به نائبان أمام مسؤول كبير، بشأن توظيفات تُثار حولها شبهات فساد، في مؤسسة رسمية تُعنى بتقديم خدمة عامة في منطقة خارج العاصمة.



- يتعرّض مشروع قانون يُعنى بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بإحدى القطاعات المهمّة، إلى محاولات لإلغاء مادة أساسية منه، نتيجة تجاذبات طائفية ومحاولات للتربُّح منه عند التنفيذ.



- يجري نقاش حول إلغاء شرط العزوبة المفروض على مَن يتقدَّم إلى وظائف ديبلوماسية، ممّا يُعيد إلى النقاش شروط أساسية، تسبّبت في اختلاف توظيفات سابقة تُعنى بالسلك الديبلوماسي اللبناني.





اللواء



- مسؤول كبير في مؤسسة مالية دولية يطالب بمعالجة لا تتأخر للخلاف بين جمعية المصارف ووزارة المال حول المتوجبات الضريبية!



- نُقل عن وزير في وزارة ناشطة ارتياحه لما لمسه من تنشيط للحركة الاقتصادية في المناطق المتضررة من جراء الاعتداءات على الضاحية الجنوبية.



- ربطت مصادر واسعة الاطلاع بين اتصالات تلقاها مرجع كبير، وتحوُّل في لغة الخطاب وسط ارتفاع درجة التباين مع جهات رسمية عليا.





البناء



- يتوقف مصدر سياسي لبناني أمام تزامن التصعيد العسكري بين صنعاء والرياض مع تشدد أمني وقضائي في لبنان والبحرين، متسائلاً عما إذا كانت السعودية تنقل جانباً من المواجهة إلى ساحات تعتبرها أكثر قابلية للضغط. ويشير إلى إعلان وقوع أضرار مادية في الرياض عقب الهجمات اليمنية، مقابل تشدد في الملاحقات بحق عناصر من المقاومة شمال لبنان، وتسريع المحاكمة الجماعية لرجال دين شيعة في البحرين وما أثارته من اعتراضات حقوقية. ويرى المصدر أن هذه الوقائع تستحق قراءة سياسية لتوقيتها وتداعياتها، من دون اعتبار التزامن وحده دليلاً على قرار سعودي موحد. ويسأل، هل يراد تعويض تعثر الخيارات العسكرية في اليمن بإرباك قوى وبيئات يُنظر إليها باعتبارها قريبة من صنعاء وطهران؟ وهل يؤدي الضغط في لبنان إلى تعطيل الحوار الداخلي، وفي البحرين إلى تعميق الاحتقان، بدلاً من معالجة أسباب المواجهة اليمنية؟ ويخلص إلى أن المطلوب تتبع القرارات والاتصالات والمواقف، لمعرفة ما إذا كنا أمام ملفات محلية متزامنة، أم سياسة إقليمية تستخدم ساحات أخرى لرفع كلفة التصعيد اليمني وإعادة توزيع أعباء المواجهة.



- يرى مصدر دبلوماسي أن اجتماع برلين عبّر عن خشية أوروبا من تحوّل التفاهم الأميركي الروسي الصيني إلى مرجعية لإدارة الأزمات تتجاوز دورها، ولذلك جمع بين المطالبة بمقعد في المفاوضات والتلويح بأدوات التصعيد. ويلفت إلى تثبيت التعهدات العسكرية لأوكرانيا، وتشديد العقوبات على روسيا، والتحضير لقوة متعددة الجنسيات، وصولاً إلى دعوة ماكرون لإعادة فتح مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو. ويتساءل المصدر عما إذا كانت أوروبا تملك القدرة على تغيير الموازين أم تكتفي برفع كلفة التسوية لمنع تجاوزها، خصوصاً أن الضمانات العسكرية التي تناقشها تبقى مرتبطة بالإسناد الأميركي. ويضيف أن رفض «يالطا جديدة» يكشف أزمة مكانة بقدر ما يعكس خلافاً على شروط السلام، لكن السؤال هو حدود استعداد الأوروبيين لتحمّل كلفة إطالة الحرب. فهل يتحول التشدد إلى ورقة تفاوض تضمن الشراكة، أم تصبح القدرة على تعطيل الحل تعويضاً عن العجز عن فرضه، بما يضع أمن القارة واقتصادها أمام استنزاف إضافي، بينما يواصل الثلاثة الكبار البحث عن تفاهمات تمنحهم المبادرة وتترك للأوروبيين مهمة الاعتراض وتسديد الفواتير المتراكمة؟