أسرار الصحف 18-11-2026

النهار



قوبل المؤتمر الذي تنظمه كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية بانتقادات عدة اولها استغراب أساتذة في الجامعة الطابع السياسي للمؤتمر العلمي عن الاتصال في حربي 2024 و 2026 واعتبروا انه يروج لحزب الله ومعركته تحت عنوان المقاومة، فيما انتقدت جهات اخرى تغييبها واعتبرت ان المنظمين مثقوبي الذاكرة لما لتلك الجهات من افضال على الكلية منذ انشائها.



بعد ملاحقات توزعت بين وزارة الاقتصاد – مديرية حماية المستهلك والمديرية العامة لأمن الدولة بادر العديد من اصحاب المولدات الكهربائية في بيروت الى اعلام المشتركين الى انهم سيبدأون تركيب عدادات كهربائية في الايام المقبلة.



توقف مراقبون عند تزامن زيارة بلال اردوغان الى بيت الوسط وضريح الرئيس رفيق الحريري مع لقاء الرئيس سعد الحريري في ابوظبي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واعتبار الأمر اكثر من مجرد صدفة وانما مؤشر الى مرحلة جديدة مقبلة.



يشعر مطارنة بقلق الى حادثة دخول عناصر مسلحة الى مطرانية الروم الكاثوليك في حلب وتكبيلهم المطران يوحنا عبده عربش قبل سرقة مقتنياته الشخصية وخزنة حديد ويتخوفون من تنامي هذه الظاهرة بما ينعكس سلباً على الحضور والدور المسيحيين في سوريا.



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الجمهورية



تقول أوساط أمنية، إنّ مداهمة مستودع مؤخّراً، شكّل تطوُّراً لافتاً في طبيعة العمليات التي تنفذها القوى الأمنية، ولاقت صدى إيجابياً من جهات خارجية تطالب بتوسيع وتكثيف هذه العمليات.



تساءل مراقبون اقتصاديون عن خطورة استدانة الدولة مبلغ ٢٠٠ مليون دولار تحت عنوان "شبكة أمان اجتماعي"، فيما طريقة صرف هذا المبلغ كانت بتحويلات مالية مباشرة للاستهلاك وليس لاستثمار، أي أن "منتديَّن مصاري ليقبضها غيرنا وبيدفعها الكل".



هناك ٤ ملفات لا تزال لا تحظى بدعم أو توافق حكومي أو نيابي، إحداها لموظفين شبه رسميّين، وثلاثة قروض: قرضان لخدمتين ضروريتين للعاصمة، وآخر تربوي.



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اللواء



دخل ملف مصير السلاح في صلب ترتیبات مرحلة ما بعد اعتماد مهلة «اليونيفيل» في جنوب لبنان.



أوقع عضو مجلس بلدي مجدداً بين رئيس مجلس بلدية بيروت وعناصر فوج الإطفاء المضربين، على خلفية لقاء حصل بترتيبات غامضة، فعادت الأجواء الى التشنج بدل إنهاء إشكالية الدخول الى مبنى البلدية قبل أيام..



تتجاوز الهيئات الضامنة العامة وشركات التأمين بروتوكولات التغطية الصحية، وتكلِّف المريض مبالغ لم تكن تُدفع في ظروف استشفاء سابقة!



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نداء الوطن



تكشف مصادر مطّلعة على ملفّ ضهر البيدر أنّ حزب الله اتّخذ قرارًا بعدم تسليم المطلوبين ومنع مثولهم أمام المحقّقين. وتقول المصادر إنّ المطلوبين يحظون بحماية خاصّة من الأمين العام للحزب والحزب متمسّك بقرار عدم تسليمهم، ولو أدّى ذلك إلى «7 أيار جديد».



تؤكّد مصادر أميركية أنّ حزب الله يكثّف جهوده لإعادة بناء ترسانته العسكرية بالتزامن مع رصد الاستخبارات الأميركية تنامي نشاط خلاياه في القرى من شمال الليطاني إلى نهر الأولي والإدارة الأميركية أبلغت بيروت بضرورة الإسراع في توسيع نطاق عمليات ضبط الأسلحة وملاحقة عناصر الحزب قضائيًا.



يتجه الرئيس الأميركي إلى توسيع نطاق التصنيف الإرهابي ليشمل جماعة «الإخوان المسلمين» بجميع فروعها على اختلاف تسمياتها فضلًا عن الجمعيات الخيرية والاجتماعية التابعة لها وبحسب المصدر يشمل التوجّه إدراج هذه الكيانات على قوائم الإرهاب.



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البناء



توقّع مصدر سياسي عراقي نجاح وساطة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في احتواء أزمة جرف الصخر، عبر تغليب النصيحة بتأجيل القرارات الكبرى إلى حزيران 2027، الموعد المتفق عليه للبتّ في تنظيم السلاح، خصوصاً أن الدولة أخذت على عاتقها التزامات لضمان تقيد المقاومة بهذا الاستحقاق. ورجّح المصدر أن تقوم التسوية على التساكن بين كتائب حزب الله وقوة من الحشد الشعبي متفق عليها، مستبعداً سيناريو انسحاب الكتائب أو فرض ترتيبات بالقوة. وأوضح أن هذه الصيغة تتيح للحكومة تثبيت حضورها ومعالجة الملفات الأمنية والإدارية، ضمن تفاهم يحدّد الصلاحيات وآليات الرقابة والتنسيق، ويحفظ التوازن خلال المرحلة الانتقالية. ورأى أن استعجال الحسم يهدّد التعهدات المتبادلة ويفتح الباب أمام مواجهة تتجاوز تداعياتها جرف الصخر، بينما تقتضي المسؤولية الوطنية صون السلم الأهلي ومنح المسار المتفق عليه فرصته حتى الموعد المحدد. وشدّد على أن التزام الدولة بتعهداتها يشكّل أساس مطالبتها المقاومة بالالتزام، وأن نجاح الوساطة يُقاس بقدرتها على منع الإجراءات المنفردة وتثبيت ضمانات متبادلة تحول دون تجدّد الأزمة خلال الأشهر الفاصلة عن الاستحقاق، خصوصاً أن في الملف النفطي ثغرات أكبر مما ينسب لثغرة جرف الصخر من سيطرة الفدرالي الأميركي على عائدات بيع النفط الى تحكّم حكومة كردستان من خارج الدستور والقانون بعائدات نفط كركوك ولا يبدو أن هناك خطة لمعالجتها.



توقّف خبير في شؤون الأمن السيبراني أمام تكاثر الأعطال التقنية الكبرى في الولايات المتحدة خلال فترة زمنية متقاربة، وفي قطاعات متباعدة، من الطيران المدني إلى شبكة الاتصالات الداخلية شديدة السرية لوكالة الأمن القومي، وصولاً إلى خدمات حساسة لكل من شركتي مايكروسوفت وأبل. ورأى أن تزامن هذا المشهد مع خوض أميركا حرباً عسكرية كبرى يثير الريبة حول صدقية اختزاله بأعطال تقنية تقليدية، إذ يصعب تجاهل اجتماع التقارب الزمني والتباعد القطاعي والحساسية الأمنية في قراءة ما يجري. وأشار إلى أن تفسير كل عطل على حدة قد يبدو مقبولاً تقنياً، لكن جمع الوقائع يرسم صورة تستدعي التساؤل عما إذا كانت المصادفة وحدها تفسّر هذا التتابع. وأضاف أن غياب دليل معلن على هجوم سيبراني لا يحسم النقاش حول طبيعة الأحداث، خصوصاً عندما تشمل الاضطرابات شبكة أمنية محاطة بالسرية. وخلص إلى أن التفسيرات الرسمية لم تبدّد الشكوك التي يثيرها توقيت الأعطال واتساع نطاقها، في لحظة تصبح فيها الجبهة الرقمية امتداداً محتملاً للمواجهة العسكرية الدائرة وما تحمله من استهداف متبادل.