النهاريقول ناشطون في محور الممانعة ان السفير الاميركي لدى لبنان عطل كل مساعي التقارب مع ايران والتي عمل عليها مسؤول أمني منذ مدة ما انعكس تصعيداً وتعقيداً في العلاقة مع "حزب الله".تبيّن الأرقام المتداولة ان الحجوزات لموسم ميلاد ورأس السنة 2026 – 2027 في لبنان تجاوزت ما كان متوقعا وستضطر شركات طيران الى زيادة عدد رحلاتها خصوصا ان بعض الاوضاع في دول عربية محددة لا تشجع على قضاء موسم الاعياد فيها.تتابع نقابتا الصحافة والمحررين بحرص شديد الوعود النيابية بإدخال تعديلات على قانون الاعلام الجديد وتواصل التنسيق خصوصا مع النائب جورج عدوان في لجنة الادارة والعدل النيابية.يقول وزير حالي في لقاءاته البعيدة عن الاعلام ان بعض المواقف الرئاسية لا تحقق المطلوب حاليا علما ان مرجعيته السياسية تحافظ على علاقة جيدة برئيس الجمهوريةأدى خلاف مالي الى حرمان عدد كبير من اللبنانيين مشاهدة محطة تلفزيونية بارزة ولم تفلح الاتصالات في ايجاد مخرج للمشكلة.تتجه الأنظار اليوم إلى التحرك التصعيدي الذي أعلنته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، في خطوة ُيتوقع أن تؤثر على حركة السير في مختلف المناطق اللبنانية.*****الجمهوريةباتت وزارة، عاشت تهميشاً طويل الأمد، قاب قوسَين أو أدنى من الحصول على منح استثمارية من دولتَين أوروبيّتَين لتطوير إداراتها ومشاريعها الاقتصادية ورقمنتها، تزامناً مع طلب الوزير المعني إجراء جردة للموجودات والأصول في بعض مديريات الوزارة.مع مناقشة مجلس النواب مشاريع قوانين لتنظيم قطاع الصيد، تنكبّ الوزارة المعنية على رقمنة سجلات هذا القطاع والعاملين فيه، بالإضافة إلى محاولة إعادة تنظيف وتشغيل واستثمار منطقة اقتصادية حيوية لهذا القطاع بالتعاون مع منظمة دولية.كشفت مسؤولة منظمة مالية دولية، أنّ لبنان حصل على قرض كبير لمعالجة ملف يتعلّق بالحرب، لكنّه لم يصرف ما يتجاوز الـ ٢% من قيمة هذا القرض الذي أُقرّ في حزيران، متسائلة إذا كان لبنان يتريّث لتبلور صورة حرب جديدة من عدمها.*****اللواءلا يُخفي مرجع مالي ارتياحه للتفاهمات الجارية مع صندوق النقد، والتي تفتح الباب لتحسين تصنيفات لبنان، بعد إقرار ون الفجوة المالية في مجلس النواب.يشتد الحصار السياسي على جهة سياسية، ممَّا يعني أن السماح لها بالعمل السياسي لم يحن وقته بعد.بات بحكم المؤكد أن توفير الإيواء في معظم القري المدمرة كلياً أو جزئياً، يواجه مشكلات وإشكالات متعددة!*****نداء الوطنعلى رغم كلّ محاولات الإيحاء بأن لا تباين بين حارة حريك وعين التينة، فإنّ دوائر الرئيس بري تعمّدت تسريب أجواء أنّ رئيس المجلس غير موافق على الإطلاق على السقف المرتفع الذي يعتمده "الحزب".سخرت مصادر دبلوماسية ممّا تردّد عن أنّ اتصالات لبنانية مع الإدارة الأميركية ساهمت في انحسار موجة العقوبات، وقالت هذه المصادر إنّ لواشنطن معايير لا تتأثّر بأيّ اتصالات.كشفت مصادر أميركية أنّ واشنطن تدرس إخضاع التحويلات المالية من لبنانيين وفلسطينيين في الخارج إلى عاملين في قطاعَي تجارة مواد البناء والمقاولات في لبنان لإجراءات تدقيق إضافية، في إطار تشديد الرقابة على التحويلات التي يُشتبه في استخدامها لتبييض الأموال أو تمويل "الحزب" أو "حماس".*****البناءيقول مرجع سياسي عراقي ان قرارات حكومة علي الزيدي بشأن ضبط المنافذ الحدودية والتصرّف بالثروة النفطية في كردستان، تضع بغداد أمام اختبار الالتزام بوحدة المعايير. ففي القراءة التي تربطها بالتفاهم الأصلي مع المقاومة ضمن خطة حصر السلاح، يصبح تنفيذ هذه الإجراءات استحقاقاً ملازماً لفتح ملف الانتشار الأمني في جرف الصخر تحت عنوان حماية الثروة النفطية. فلا تستقيم مطالبة المقاومة بتقديم تنازلات أمنية، فيما تبقى إدارة الحدود والموارد خارج السلطة الاتحادية في الإقليم وفقا لاتفاق الحكومة والمقاومة على حصر السلاح في 2027 بانتظار إنجاز الحكومة تعهداتها ومنها إعادة ضبط وضع النفط والحدود في كردستان، ومن هنا، تقف الحكومة أمام خيارين، مواصلة تنفيذ قراراتها، بما يمنحها صدقية سياسية تسهّل مطالبة المقاومة بمزيد من التعاون، أو التراجع أمام سلطة أربيل، بما يكشف انتقائية تطبيق مفهوم السيادة. والتراجع هنا يتجاوز خسارة جولة تفاوضية حول النفط والمعابر، إلى إضعاف قدرة الحكومة على إلزام المقاومة بأي تعهّد لاحق.يرصد مصدر دبلوماسي تصاعد الضغط اليمني على جبهتين متلازمتين، تقدّم قوات صنعاء نحو عدن، واستمرار الضربات التي تصل إلى قلب الرياض. وأقرّ المتحدث باسم القوات الحكومية لحكومة عدن بأن أنصار الله باتوا على مسافة نحو ستين كيلومتراً من عدن، فيما تتكثّف التحصينات والتعزيزات لحماية مداخلها، بعد إعادة نشر قوات من باب المندب وذو باب. وفي العمق السعودي، أصابت ضربة جديدة برج صندوق الاستثمارات العامة في المركز المالي بالرياض، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأعلن الدفاع المدني إصابة أحد عشر شخصاً، بينما قال التحالف إن الهجوم نُفّذ بمُسيّرة. وتكشف الجبهتان انتقال المواجهة إلى الضغط المتزامن على مركز السلطة الحكومية في الجنوب اليمني، وعلى منشآت اقتصادية بارزة في العاصمة السعودية. فالغارات المكثّفة لم توقف الضربات على الرياض، فيما يفرض التقدّم الميداني أولوية الدفاع عن عدن على القوات المقابلة. ويزيد هذا المسار كلفة استمرار الحرب، ويجعل التسوية اليمنية السعودية عنصراً أساسياً في أي تهدئة إقليمية، وسط مخاطر متعاظمة على المدنيين والبنية التحتية وحركة النقل والنشاط الاقتصادي في البلدين.*****الديارأكدت مصادر مطلعة على الاجواء في السراي الحكومي لـ"الديار" ان فشل اقلاع الرحلة التجريبية الأولى من مطار القليعات، الأحد الماضي، بالتزامن مع عيد الاستقلال، كما كان مقررا، اصاب رئيس الحكومة نواف سلام بالاحباط، وقد عبر عن الاستياء الشديد بسبب المعطيات الفنية الخاطئة التي سبق وابلغ بها من قبل وزير الاشغال والنقل فايز رسامني الذي اضطر الى اصدار بيان في اليوم نفسه أعلن فيه أن مشروع إعادة تأهيل وتشغيل المطار انتقل من مرحلة التخطيط إلى حيز التنفيذ الفعلي والهندسي المتكامل على أرض الواقع. ما اعتبره سلام اقرارا ضمنيا بأن المطار غير جاهز للتشغيل، والاصلاحات التي تطلبها الهيئة العامة للطيران المدني، وفي مقدّمها الالتزام بالتشريعات والمواصفات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لم تجد طريقها الى التنفيذ على ارض الواقع. ولأن ثمة شكوك حول ما حصل، طلب سلام توضيحات مكتوبة حول اسباب التاخير، وقرر عدم الاكتراث لمواعيد الافتراضية التي وعد بها مجددا من قبل المعنيين ، بعدما تبيّن له ان المعلومات التي وصلته عن جهوزية المطار، واستند إليها لتحديد موعد الرحلة التجريبية في عيد الاستقلال والتوجه بها إلى القاهرة، كانت مضللة سببت له الكثير من الاحراج وكشفت عن مكامن الخلل في ادارة هذا الملف الحيوي.