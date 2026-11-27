النهار

يحكى أنّ محافظين يتغيبون عن مناطقهم ولا يحضرون إلاّ نادراً للمشاركة في مناسبات يدعون إليها.

يقول مصدر حقوقي إنّ كثيرين في منطقة بعلبك الهرمل تم إطلاقهم من السجن، بمسعى من الموقوف حالياً إيلي صليبا خصوصاً في زمن مسؤول أمني قريب له قبل أن يحال إلى التقاعد، وقد عوّض صليبا ذاك الغياب بشبكة علاقات واسعة تشمل وزراء وقضاة.

أبدى كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من إزاحة الستار عن نصب للفنان زياد الرحباني في احتفال اقتصر الحضور فيه على عدد محدود جداً من محبي زياد في حين كان يستحق احتفالا جماهيرياً كبيراً.

تتخوف مصادر كنسية من أن تكون حادثة إطلاق النار على شابين على طريق صيدنايا عملاً مقصوداً، رداً على بيان البطاركة الذي صدر الأسبوع الماضي اعتراضاً على التعدي على مطران في حمص.

نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" تحقيقاً عن عماد أمهز الذي اختطفته إسرائيل قبل نحو عامين في البترون، تقول فيه إنّه كان يحضر لعملية أمنية بحرية بدفع من "حزب الله".

الجمهورية

أظهر تقرير هيئة رسمية، أنّ 73% من الجهات الشارية المسجّلة، أفصحت عن نشاطها الشرائي على المنصة، فيما 27% تمنّعت، بالإضافة الى إلغاء 15% من المناقصات وفشل 17% أخرى لأسباب متعددة.

أورد تقرير مؤسسة رقابية، أنّ الإدارة العامة تعيد تأهيل مكاتبها ومبانيها، إذ وصلت نسبة نفقاتها على السلع واللوازم إلى نحو 44% والأشغال إلى 41%.

وافق مؤتمر اتحاد دولي على تعديل قرار يؤسس لإطار تعاون ودعم دولي لتطوير قطاع الاتصالات اللبناني البالغة احتياجاته بشكل أولي نحو 77 مليون دولار للتعافي، في 24 مشروعاً على 6 محاور بين 2027 و2030، بالتعاون مع دولة خليجية.

اللواء

سجلت الأرقام المخيفة التي اختلسها الحاكم السابق لمصرف لبنان ضجة في الأوساط القانونية والمصرفية في فرنسا ولبنان، إذ اقترب الى حدود النصف مليار دولار في قضية واحدة!

يجري التخطيط بين حزبين مسيحيَّين على وضع تنسيق مفتوح لإنتزاع مقاعد نيابية مسيحية من حصة تيار معروف.

لا تبدو مقنعة التبريرات التي تُقدَّم لمواطنين تعرضوا إلى خسائر في منازلهم، جعلتهم غير قادرين على إصلاحها أو السكن فيها، في ما خص بدلات "الإيواء".

البناء

يتوقف مصدر دبلوماسي أمام التقرير الذي نشرته «نيويورك تايمز» عن تفوّق أنصار الله في حرب اليمن، معتبراً أن إشارته الأهم تتصل بالحاضنة الشعبية والروح القتالية والجدية في إعداد التكتيكات وتطوير القدرات، وهي عناصر تفسّر تماسكهم وقدرتهم على المبادرة. ويرى أن وصفهم بأنهم «قوة قتالية موحّدة وفعّالة» يختصر حصيلة سنوات من التعلم والتكيّف، وتحويل الخبرة الميدانية إلى تنظيم وخطط وأسلحة أكثر تأثيراً. ويشير إلى أن الدعم الشعبي يمنح هذا البناء العسكري عمقاً اجتماعياً وقدرة على تحمّل الخسائر وتجديد صفوف المقاتلين، فيما تمنحهم القناعة بقضيتهم استعداداً للقتال يصعب شراؤه بالمال أو تعويضه بالتسليح. ولذلك، يسأل المصدر عن جدوى الرهان السعودي على استقدام مزيد من القوات، ما دام الخلل يتعلق بنوعية القوة وتماسكها ودوافعها. ويخلص إلى أن التقرير يضع الرياض أمام ضرورة مراجعة سياسية، لأن مواجهة قوة متجذرة في مجتمعها، تطوّر وسائلها وتقاتل بإرادة واضحة، لا تُحسم بمضاعفة الغارات، فيما تزداد كلفة الحرب وتبتعد فرص فرض التسوية بالشروط السعودية، ويصبح الاعتراف بالوقائع مدخلاً ضرورياً لأي مخرج.

يرى مصدر سياسي عراقي أن اختزال الخلاف بين بغداد وأربيل بتهريب النفط يحجب جوهر الاختبار الذي تواجهه الحكومة، فالتهريب الذي صمم عنواناً لإحراج المقاومة تحول مدخلاً لفتح ملف التزامات الحكومة تجاه المقاومة، ضمن التفاهم على تنظيم السلاح في حزيران 2027. ويوضح أن هذه الالتزامات تشمل بسط السلطة الدستورية في كردستان، وحلّ الجماعات الإيرانية المسلحة وحزب العمال الكردستاني ونزع سلاحها، وضبط الحدود مع تركيا وإيران من الجانب الكردي، وإعادة تنظيم العلاقة النفطية، وتحديد حجم قوات البشمركة وتسليحها وحدود استقلال قرارها العسكري. ويعتبر المصدر أن المقاومة وافقت على مسار لتنظيم السلاح يستند إلى تطبيق سيادة الدولة بمعيار وطني شامل، ولذلك فإن نجاح وساطة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يُقاس بقدرتها على ضمان تنفيذ هذه الالتزامات عبر الحوار. أما التراجع عنها لإرضاء أربيل، فيسقط الأساس السياسي لاتفاق حزيران 2027، ويجرّد الحكومة من صدقية مطالبة المقاومة بتنفيذ التزاماتها.