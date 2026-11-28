الجمهورية

أبلغ مسؤول كبير إلى مسؤول أمني، بأن ّ هناك توجها لإعداد تعديلات قانونية تساعد مؤسسته الأمنية في مكافحة التهرب وتعزيز إيرادات الدولة والموارد البشرية للمؤسسة.

يجري التحضير لإطلاق ورشة حكومية على مشروع ساهم وزير بحقيبة دولة بإعداده مع ألفي شخص واستطلاعات رأي لـ12 ألف مواطن، على أن يبدأ المشروع بقرارات إدارية، ويلحق تالياً بقوانين عندما تدعو الحاجة.

أعدت أكثر من 20 مسودة قرار ونص تنظيمي ومشروع مرسوم، تتصل بتنظيم قطاع زراعي يمكن أن يدر مئات ملايين الدولارات على الخزينة العامة، بانتظار إقرارها في الحكومة.

اللواء

حسب جهات متابعة، فإن تأجيل زيارة مسؤول عربي إلى بيروت مرتبطة بعدم جهوزية ً بعض الملفات المالية، فضلا عن إنعكاسات ذات صلة بجريمة وقعت في بيروت واعتبارات أخرى!

خرجت أسعار المأكولات الغذائية والخضار والثمار الى بورصة مضطربة من الارتفاع والانخفاض على نحو مريب.

نقل عن وزراء أن السفير الأميركي في الأمم المتحدة، أبدى تأثرا لجهة ما يشاهده من دمار بأم أعين، مبديا انزعاجه في بعض الأحيان.

الديار

رغم تعدد الشكاوى والمراجعات، بما فيها لنواب وشخصيات سياسية، بشأن التأخير غير المبرر في إنجاز معاملات معادلة الشهادات لدى المديرية العامة للتعليم العالي، وما يرتبه هذا الواقع من أضرار أكاديمية ومهنية ومادية على آلاف الطلاب، لا تزال الأزمة تراوح مكانها، من دون تسجيل أي تحسن ملموس في آلية العمل أو سرعة إنجاز الملفات، رغم أن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي يحدد مهلة استصدار إفادة المعادلة بعشرة أيام من تاريخ تسلّم أمانة سر لجنة المعادلات الطلب، فيما تكشف تجارب الطلاب عن انتظار يمتد سنة وسنتين، وفي بعض الحالات ثلاث سنوات، من دون أجوبة واضحة أو مواعيد محددة.

وبين غياب التوضيحات واستمرار تعطّل مصالح الطلاب، تتصاعد التساؤلات حول أسباب هذا الخلل الإداري، والجهة المسؤولة عن التأخير، وما إذا كانت المشكلة مرتبطة بنقص الكادر أو آلية دراسة الملفات أو تراكم المعاملات، والأهم: من يحاسب على هدر سنوات من أعمار الطلاب ومستقبلهم؟

البناء

يقول خبير أميركي في شؤون المنطقة إن هامش الخيارات السعودية في اليمن، يضيق مع تزامن قسوة الاستهدافات اليمنية للعمق الاقتصادي ومع تراجع الرهان على إنجاز بري في اليمن يُعيد تعديل الموازين. فالضربات التي طالت الرياض ومصفاة جازان تكشف أن استمرار القصف السعودي لا يمنع وصول الصواريخ والمسيّرات، بينما تتحول حماية المنشآت إلى استنزاف متواصل للدفاعات. وتؤكد تقارير غربية بحث الرياض عن شراء صواريخ اعتراضية أو استعارتها من حلفائها، وسط تراجع المخزونات وصعوبة التعويض السريع بسبب الطلب العالمي ومدة التصنيع. وفي الميدان، انتقلت القوات المدعومة سعودياً من محاولة استعادة الساحل إلى التراجع لحماية عدن، بما يضعف الرهان على تحويل التفوق الجوي إلى مكاسب برية. هكذا يصبح العناد السعودي طريقاً مسدوداً يؤدي الى إطالة الحرب التي تستنزف أدوات الحماية، وتوسّع تعرض الاقتصاد للاستهداف، دون أفق واضح للحسم. ويرى الخبير أن المخرج يقتضي مراجعة سياسية تفتح باب التفاوض، قبل أن تصبح شروط التسوية أشد قسوة بفعل تراكم الخسائر وتبدّل الوقائع، وتحوّل الحاجة إلى وقف الاستنزاف من خيار تستطيع الرياض توقيته إلى ضرورة تفرضها عليها الحرب كل يوم.

يؤكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن النقاش حول مرحلة ما بعد اليونيفيل نحو صيغة انتقالية تُبقي بعض وظائف القوة الدولية خلال الأشهر الستة المخصصة لانسحابها، يتقدم بما يمنح الاتصالات السياسية فرصة لبلورة تفاهمات حول البديل. ووضع المصدر كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن إعداد فرنسا مشروع قرار يتيح استمرار مهام، بينها مراقبة الخروق ومرافقة القوافل الإنسانية وإزالة الألغام، في هذا السياق، مشيراً إلى استعداد أميركي للنظر في المقترح. وتكتسب هذه المهلة أهمية تتجاوز معالجة الفراغ الأمني، إذ تتيح انتظار انقشاع صورة المشهد الإقليمي الكبير، من مستقبل الحرب الأميركية الإيرانية ومسار التفاوض، إلى هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة وخياراتها تجاه لبنان. خصوصاً بعدما رسمت المقاومة خطأ أحمر يجعل أي قوة أجنبية تحت سقف لا يلتزم القرار 1701 قوة احتلال.