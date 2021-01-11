صحف اليوم 11 كانون الثاني 2021 - 01:16 11/01/2021 01:16:13 طعمة لـ"الشرق الأوسط": الوضع في لبنان كارثي والاقتصاد في حالة يُرثى لها

طعمة: الوضع في لبنان كارثي والاقتصاد في حالة يُرثى لها

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LBCI News Lebanon





وأوضح في حديث لـ

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وسأل طعمة: "أين كنّا وأين أصبحنا؟"، عادّاً أنه "لا رجالات دولة؛ بل مجموعات طائفية وخطابات شعبوية وانقسامات وخلافات، فيما لبنان ينزف على جميع المستويات".



ولفت إلى أنه "بعدما كان لبنان مستشفى العرب وجامعتهم، بتنا اليوم أمام واقع مرير إزاء ما آلت إليه أوضاع القطاعات الصحية والتربوية والسياحية". وأضاف: "نحن أمام أشلاء وطن في ظل هذه السياسات العقيمة"، متوقعاً "صعوبات إضافية سيواجهها لبنان على خلفيات داخلية وإقليمية، بعدما عاد منصّة وساحة لتبادُل الرسائل من قبل مَن يعملون على زعزعة استقراره وسلْخنا عن محيطنا". وصف النائب نعمة طعمة الوضع في لبنان بالـ"كارثيّ"، قائلاً إن "الزمن الجميل في بلدنا انتهى بفعل السياسات العشوائية وغياب الإصلاح وترهل مؤسسات الدولة ومرافقها كافة".وأوضح في حديث لـ "الشرق الأوسط" أن "الاقتصاد بات في حالة يُرثى لها، ناهيك بالأوضاع المعيشية والاجتماعية بالغة الصعوبة، مما ينذر بانفجار اجتماعي؛ نظراً إلى حالة الفقر والقهر والبؤس التي تحيط بشريحة واسعة من اللبنانيين".وسأل طعمة: "أين كنّا وأين أصبحنا؟"، عادّاً أنه "لا رجالات دولة؛ بل مجموعات طائفية وخطابات شعبوية وانقسامات وخلافات، فيما لبنان ينزف على جميع المستويات".ولفت إلى أنه "بعدما كان لبنان مستشفى العرب وجامعتهم، بتنا اليوم أمام واقع مرير إزاء ما آلت إليه أوضاع القطاعات الصحية والتربوية والسياحية". وأضاف: "نحن أمام أشلاء وطن في ظل هذه السياسات العقيمة"، متوقعاً "صعوبات إضافية سيواجهها لبنان على خلفيات داخلية وإقليمية، بعدما عاد منصّة وساحة لتبادُل الرسائل من قبل مَن يعملون على زعزعة استقراره وسلْخنا عن محيطنا".

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